En liten del av Venezuelas framtid är ljus

Med tre raka segrar i gruppspelet och 10-0 i målskillnad är Venezuela det stora utropstecknet så här långt i årets U20-VM i Sydkorea.

När man tänker på Sydamerika och U20-VM tänker många, fullt rättmätigt, på Argentina och Brasilien som vunnit sex, respektive fem titlar sedan mästerskapet startade 1977. Det är fler än någon annan nation. Men i årets upplaga i Sydkorea ser det inte ut som tidigare. Argentina hamnade bara trea i sin grupp bakom England och värdnationen och är beroende av andra resultat för att ta sig vidare. Brasilien är inte ens kvalificerade.Istället finns det en nation som gjort precis vad de vill med motståndet i gruppspelet. Venezuela är inget stort fotbollsland och det enda från Sydamerika som aldrig nått ett riktigt VM-slutspel. Just nu är det stor kris i landet där demonstrationer och sammandrabbningar mellan demonstranter och polis och militär, är en del av vardagen på många håll. Fattigdomen är stor bland befolkningen och framtiden ser mörk ut för många. Men ur askan har ett ungdomslandslag i fotboll rest sig.Det började med seger mot självaste Tyskland med 2-0 i premiären. Sedan blev det en promenadseger med 7-0 mot Vanuatu som tidigare pressat Mexiko in i det sista men förlorat med 2-3. På fredagen besegrades Mexiko med 1-0 i den sista matchen sedan turneringens skyttekung Sergio Córdova avgjort och "La Vinotinto" hade lekt sig fram till åttondelsfinal med tre raka vinster och hela 10-0 i målskillnad.Det finns även ett gäng andra profiler i laget. Målvakten Wuilker Fariñez är redan etablerad både inom den venezuelanska klubbfotbollen och i landslaget, trots att han fyllde 19 år för bara några månader sedan. En annan stark karaktär är vänsteryttern Yeferson Soteldo som bara mäter 160 centimeter över marken och litar mycket till sin kvicka teknik. Han har efter några år i topplaget Zamora flyttat utomlands till chile nska Huachipato. Den som har mest rutin från den högsta nivån är anfallaren Adalberto Peñaranda som fyller 20 år om några dagar men som redan spelat för bland annat Udinese, Granada och Málaga. Även defensive mittfältaren Yangel Herrera är säkerligen en spelare vi kommer få höra en del om framöver då han spelar i New York City FC på lån från engelska storklubben Manchester City.Vilket lag Venezuela ställs mot i åttondelsfinal är ännu oklart men det kommer bli någon av de fyra bästa grupptreorna. Gruppspelet avslutas på söndag. Äventyret fortsätter för Venezuela och kampen om en krisnations fotbollsframtid likaså.