Grafite matchvinnare för Atlético Paranaense

Förre Wolfsburganfallaren Grafite blev matchens enda målskytt när Atlético Paranaense besegrade colombianska Millonarios i veckan.

Den andra kvalomgången till årets Copa Libertadores inleddes i veckan och det var framförallt två matcher som många sett fram emot på förhand. Bägge matcherna hade brasilianska lag inblandade och spelades natten mot torsdagen, svensk tid. Atlético Paranaense tog emot colombia nska huvudstadslaget Millonarios på Arena da Baixada i Curitiba, medan Botafogo fick besök av chile nska storklubben Colo-Colo på Engenhão i Rio de Janeiro.Bägge brasilianska lag skulle avgå med segern och skaffa sig en fördel inför nästa veckas retur. Nyförvärvet Grafite, som många minns från hans tid i Wolfsburg där han spelade till sig en VM-plats 2010, har värvats till Atlético Paranaense från nyligen nedflyttade Santa Cruz, och gjorde matchens enda mål på straff knappt tio minuter in på andra halvlek. Trots att man leder med 1-0 kommer returmatchen på erkänt svårspelade El Campín i Bogotá säkerligen bli en tuff uppgift för brassarna ändå.I den andra matchen inledde den defensive mittfältaren Airton målskyttet för Botafogo med ett lurigt, lågt långskott efter en halvtimme. Innan paus hade ledningen fördubblats efter självmål från Colo-Colos mittfältare Esteban Pavez. Chilenarna skulle dock komma tillbaka och skyttekungen Esteban Paredes reducering i början av andra halvlek gav laget det så viktiga bortamålet inför returen hemma i Santiago.Bland de övriga resultaten kan nämnas att bolivianska The Strongest tog en riktigt stark bortaseger med 2-0 mot Montevideo Wanderers och definitivt har ena foten i nästa omgång inför returen på mardrömsarenan Hernando Siles i La Paz. Samma sak kan sägas om Universitario från Peru som slog paraguayanska uppstickaren Deportivo Capiatá med 3-1 på bortaplan. Argentinska Atlético Tucumán är i Copa Libertadores för första gången men tappade ledningen två gånger om mot El Nacional från Ecuador och matchen slutade 2-2. Den mest underhållande tillställningen var annars när chilenska Unión Española besegrade Cerro med 3-2 i Montevideo sedan argentina ren Sebastián Jaime fått en felpass av en hemmaförsvarare och avgjort med en fräck lobb när en minut återstod av ordinarie tid.Cerro (Uru) - Unión Española (Chi) 2-3Carabobo (Ven) - Junior (Col) 0-1Atlético Tucumán (Arg) - El Nacional (Ecu) 2-2Atlético Paranaense (Bra) - Millonarios (Col) 1-0Botafogo (Bra) - Colo-Colo (Chi) 2-1Montevideo Wanderers (Uru) - The Strongest (Bol) 0-2Independiente del Valle (Ecu) - Olimpia (Par) 1-0Deportivo Capiatá (Par) - Universitario (Per) 1-3