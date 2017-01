Hoppet lever för Wanderers - trots förlust

Cristian Palacios 3-2-reducering för Montevideo Wanderers i bortamatchen mot Universitario kan betyda mycket i kvalet i Copa Libertadores.

Uruguayanska uppstickaren Montevideo Wanderers stod för en fin insats borta mot Club Universitario på omkring 2800 meters höjd i den bolivianska huvudstaden Sucre natten mot tisdagen. De svartvita fick en drömöppning när anfallsveteranen Sergio Blanco utnyttjade ett mycket stökigt hemmaförsvar när han frispelad sköt in 1-0 redan efter sex minuter. Universitario kom dock tillbaka per omgående och ledde i paus sedan argentinske mittfältaren Alexis Bravo gjort 2-1 på straff efter en knapp halvtimme.Mitt i andra halvlek såg läget än mer dystert ut för Wanderers sedan målvakten Ignacio de Arruabarrena släppt retur på brassen Dionatan Restingas skott, varpå Aldo Velesco relativt enkelt kunde slå in 3-1. Med kvarten kvar valde tränaren Jorge Giordano att ersätta mittfältstalangen Manuel Castro med Cristian Palacios. Bytet visade sig vara ett genidrag och bara ett par minuter senare blev Palacios helt frispelad vid straffområdesgränsen mitt framför mål, och kunde därifrån sätta den så viktiga reduceringen. Eftersom bortamålsregeln gäller även i Copa Libertadores räcker det med 1-0 på hemmaplan på fredag kväll för att Wanderers ska gå vidare.Uddamålssegrar blev det även i nattens bägge övriga matcher. Hugo Lusardi gav blågulrandiga Deportivo Capiatá segern hemma mot Deportivo Táchira när han gjorde matchens enda mål på tilläggstid av första halvlek. Det låga skottet gick in via huvudet på den olycklige försvararen Giovanni Romero. På den peruanska nationalarenan i Lima lyckades fjolårsfinalisten Independiente del Valle från Ecuador ta hem segern mot den återuppstådda storklubben Deportivo Municipal. Ett kvickt passningsspel föranledde Michael Estradas mål efter tio minuter, som blev det enda i matchen.Universitario (Bol) - Montevideo Wanderers (Uru) 3-2Deportivo Capiatá (Par) - Deportivo Táchira (Ven) 1-0Deportivo Municipal (Per) - Independiente del Valle (Ecu) 0-1