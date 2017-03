Lucho González ler igen.

Lucho González matchvinnare igen

Argentinaren Lucho González blev på nytt matchvinnare för Atlético Paranaense i Copa Libertadores när han sänkte San Lorenzo med ett tidigt mål.

0 KOMMENTARER 119 VISNINGAR 0 KOMMENTARER119 VISNINGAR DAVID BERG

david_berg88@hotmail.com

På Twitter: @_david_berg_

2017-03-17 17:34:09 david_berg88@hotmail.comPå Twitter: @_david_berg_2017-03-17 17:34:09

Efter ett par ganska tunga år har argentinske mittfältsveteranen Lucho González fått till det under säsongsinledningen för Atlético Paranaense. För några veckor sedan såg han till att laget slog ut Deportivo Capiatá i kvalet till Copa Libertadores, och sent på onsdagskvällen blev han matchhjälte när han nickade in det enda målet borta mot San Lorenzo efter fyra minuter. Segern var den första hittills i gruppspelet för Atlético Paranaense och man har nu spelat två omgångar.Juan Sebastián Verón var tvungen att stå över Estudiantes premiärmatch borta mot Botafogo och det blev så småningom förlust för det argentinska laget. Botafogo hade ett mycket fint stöd från sina supportrar hemma på Engenhão och vann matchen med 2-1 sedan Rodrigo Pimpão avgjort med tio minuter kvar. I samma grupp vann ecuador ianska Barcelona SC hemma mot de regerande mästarna Atlético Nacional från Colombia med 2-1.Argentinaren Lucho González blev på nytt matchvinnare för Atlético Paranaense i Copa Libertadores när han sänkte San Lorenzo med ett tidigt mål.Det är kanske inte helt schysst att beskriva Martín Palermo som en spelare helt utan tekniska kvalitéer. Det skulle dock samtidigt vara en kraftig överdrift att kalla honom för ett teknisk under.Mittfältsveteranen Juan Sebastián Verón är inkluderad i Estudiantes de La Platas trupp till veckans bortamatch mot Botafogo.Landslagsmittfältaren Diego Ribas stod för ett mål och två assists när hans Flamengo vann mot San Lorenzo med 4-0 i premiären av Copa Libertadores.Vi fortsätter med finalen 1973.Ikväll börjar gruppspelet utav Copa Libertadores. Därför tänkte jag dela med mig några utav mina favoritberättelser om denna underbara turnering.Chapecoense debuterar i Copa Libertadores och det blev en lyckad resa till Venezuela där Zulia väntar på tisdagen.Atlético Paranaense tog sig till gruppspelet i Copa Libertadores i veckan sedan argentinaren Lucho González avgjort mot Deportivo Capiatá.Denna vecka har colombianska topplaget Junior ett bra utgångsläge för att ta sig till gruppspelet i Copa Libertadores för första gången på sju år.Botafogo tog kommandot mot Olimpia i kvalet till Copa Libertadores sedan Rodrigo Pimpão avgjort första matchen med en cykelspark.