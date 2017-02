Miraklet i Quito

Argentinska Atlético Tucumán tog sig vidare i Copa Libertadores efter en insats utöver det vanliga borta mot El Nacional från Ecuador.

Argentinska Atlético Tucumán är med i Copa Libertadores för första gången någonsin och denna vecka höll äventyret på att sluta med ett fiasko. Flyget till bortamatchen mot ecuador ianska El Nacional i Quito var kraftigt försenat så laget fick åka i hög hastighet med poliseskort från flygplatsen för att hinna till avspark. Dessutom hade de inga tröjor med sig när de kom fram. Det argentinska U20-landslaget är just nu i Ecuador för att spela det sydamerika nska ungdomsmästerskapet och kunde rycka in i sista stund och låna ut sina ställ, som är likadana som Atlético Tucumáns ordinarie.Efter denna allt annat än optimala uppladdning var Atlético Tucumán tvunget att göra mål på svårspelade Olímpico Atahualpa eftersom hemmamatchen förra veckan slutat oavgjort 2-2 och El Nacional var således vidare på bortamål ifall returen skulle bli mållös. I paus var ställningen fortfarande 0-0 men efter dryga timmen vann Atlético Tucumáns anfallare Fernando Zampedri en höjdduell där han ur nästan ingen vinkel alls vinklade in 1-0 vid bortre gaveln. Jublet bland spelarna visste inga gränser och flera av dem såg ut att tacka Gud. Målet visade sig räcka ända till seger och nu väntar colombia nska Junior i nästa omgång. Första matchen spelas på bortaplan nästa vecka och förhoppningsvis kan Atlético Tucumán få en lugnare uppladdning då.En annan bragdartad insats var när paraguayanska Deportivo Capiatá gjorde vad som krävdes och besegrade peruanska topplaget Universitario med 3-0 på bortaplan och gick vidare med totalt 4-3. Den mest dramatiska uppgörelsen skulle annars bli när brasilianska Atlético Paranaense gick vidare mot Millonarios via straffläggning borta i Bogotá. Bägge lagen hade vunnit varsin match med 1-0, vilket gav oavgjort totalt. Brassarna satte samtliga sina straffar och Millonarios missade två, vilket gav avancemang för Atlético Paranaense. Det blev även dramatiskt när landsmännen i Botafogo gick vidare mot Colo-Colo sedan Rodrigo Pimpão kvitterat till 1-1 med nio minuter kvar av matchen borta på Estadio Monumental David Arellano i Santiago, och tagit laget vidare med totalt 3-2.Junior (Col) - Carabobo (Ven) 3-0Totalt 4-0.Unión Española (Chi) - Cerro (Uru) 2-0Totalt 5-2.El Nacional (Ecu) - Atlético Tucumán (Arg) 0-1Totalt 2-3.Millonarios (Col) - Atlético Paranaense (Bra) 1-0Totalt 1-1. Atlético Paranaense vidare efter straffläggning 4-2.Colo-Colo (Chi) - Botafogo (Bra) 1-1Totalt 2-3.The Strongest (Bol) - Montevideo Wanderers (Uru) 4-0Totalt 6-0.Olimpia (Par) - Independiente del Valle (Ecu) 3-1Totalt 3-2.Universitario (Per) - Deportivo Capiatá (Par) 0-3Totalt 3-4.Följande lottning gäller för den tredje och sista kvalomgången. Laget som står som hemmalag börjar på bortaplan nästa vecka.Deportivo Capiatá (Par) - Atlético Paranaense (Bra)Olimpia (Par) - Botafogo (Bra)Atlético Tucumán (Arg) - Junior (Col)The Strongest (Bol) - Unión Española (Chi)