U20-VM: Venezuela besegrade Tyskland

Venezuela skrällde i premiären av U20-VM i Sydkorea då man på lördagen besegrade Tyskland med 2-0.

För andra gången någonsin har Venezuela kvalificerat sig för U20-VM och sällan har det varit viktigare för landets folk att få något att glädjas åt som nu. Och ungdomarna skulle leverera redan i premiären mot favorittippade Tyskland i Daejeon på lördagsmorgonen, svensk tid. Sex minuter in på andra halvlek kom Las Palmas-anfallaren Ronaldo Peña fri och rundade målvakten Dominik Reimann innan han rullade in 1-0. Bara några minuter senare satte högermittfältaren Sergio Córdova tvåan och avgjorde matchen.Årets upplaga av det venezuelanska U20-landslaget är på pappret något starkare än det lag som nådde åttondelsfinal i Egypten 2009, då framförallt nuvarande WBA-anfallaren Salomón Rondón var den stora stjärnan. A-landslagets förbundskapten Rafael Dudamel är samme man som leder U20-landslaget och han har något mycket intressant på gång, vad det verkar.I dagens trupp finns det flera spännande namn. Målvakten Wuilker Fariñez är bara 19 år men har trots det hunnit med saker som få av landets målvakter lyckats med. 2015 blev han som 17-åring utsedd till förstamålvakt för storklubben Caracas och i augusti samma år slog han klubbrekordet i att hålla nollan när han spelade 698 minuter utan att släppa in ett mål. Han har varit med i truppen till Copa América två gånger och i mars blev han först den yngste målvakten att spela en VM-kvalmatch för Venezuela, och sedan blev han den yngste att rädda en straff när han stod i vägen för Chile s Alexis Sánchez. Ett par andra stjärnor är defensiva mittfältaren Yangel Herrera, som spelar i MLS och New York City på lån från Manchester City i väntan på arbetstillstånd i Storbritannien, samt vänsteryttern Yeferson Soteldo som gjort ett stort avtryck när Zamora vunnit ligan de tre senaste åren men som nu spelar i chilenska Huachipato.Även i den parallella matchen i grupp B höll det på att bli en stor skräll när lilla Vanuatu hämtade upp 0-2 mot Mexiko . Det dröjde ända till den fjärde tilläggsminuten innan försvararen Edson Álvarez fick in segermålet och räddade mexikanerna från ett fiasko.För de sydamerika nska lagens del gick även Argentina in i turneringen under lördagen då England stod för motståndet i Jeonju. Engelsmännen tog en relativt komfortabel seger efter mål av i tur och ordning Evertons Dominic Calvert-Lewin, Newcastles Adam Armstrong och Chelseas Dominic Solanke. Även Everton-mittfältaren Kieran Dowell var framstående med två assists till de båda första målen. Argentina avslutade matchen med tio man sedan inhopparen Lautaro Martínez utvisats med drygt tio minuter kvar. I gruppens andra match vann värdnationen Sydkorea med 3-0 mot Guinea.