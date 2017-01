Vilka konsekvenser får nya formatet i Copa Libertadores?

Formatet för de internationella turneringarna i Sydamerika genomgår stora förändringar i år och det får både positiva och negativa konsekvenser.

Den sydamerika nska konfederationen CONMEBOL tog i höstas beslut om att utöka Copa Libertadores från 38 till 47 lag, samt ändra spelschemat så att turneringen spelas utspritt över hela året istället för enbart under våren. Copa Sudamericana, som är motsvarigheten till Europa League , spelas fortfarande endast på hösten men med en del lag som åkt ur Copa Libertadores tidigare. Även den turneringen utökas från 47 till 54 lag.I mitten av november kom det största bakslaget för de nya förändringarna när det mexikanska fotbollsförbundet meddelade att det krockar med deras inhemska mästerskap. Därför valde man att ta tillbaka sina tre representanter, men dörren stängdes inte helt för en återkomst redan nästa säsong. De mexikanska lagen är oerhört viktiga för Copa Libertadores rent ekonomiskt, framförallt med tanke på TV-pengarna. Nu kommer få mexikaner bry sig om att följa turneringen, vilket är en stor missräkning eftersom en av anledningarna till att utöka antalet lag var att utöka intresset. Utan Mexiko blir det inte samma fest.Utökningen av antal lag innebär att samtliga nationer har minst fyra lag vardera när de första kvalomgångarna spelas. Nästa vecka spelas den första kvalomgången där sex lag lottats mot varandra i dubbelmöten, och veckan därpå går de tre vinnarna vidare till andra kvalomgången dit ytterligare 13 lag kvalificerat sig. Även där har lagen lottats mot varandra och de åtta vinnarna går vidare till den tredje och sista kvalomgången där fyra lag till slut når gruppspelet.Gruppspelet spelas i vanlig ordning i åtta grupper om fyra. Samtliga grupptreor, plus de två bästa förlorarna från den sista kvalomgången, får gå in i den andra omgången av Copa Sudamericana. I övrigt går de två främsta lagen vidare till åttondelsfinaler som vanligt. I slutspelet är det sedan inga förändringar, men det var på tal att ändra finalspelet till en helt avgörande final på neutral plan. Dock bedömde CONMEBOL det som att ett dubbelmöte lockar mer publik.Det kommer vara jätteviktigt att nå en överenskommelse med Mexiko i framtiden eftersom det är en nation med en mycket fotbollsintresserad befolkning, och vars lag är tillräckligt bra för att aspirera på titeln. Om det problemet löser sig kan Copa Libertadores bli bättre och mer intressant på sikt. I år blir det spännande att se hur det urglesade schemat påverkar matcherna, kanske framförallt i de inhemska ligorna. Framförallt de brasilianska lagen har en längre tid varit högt belastade av ett intensivt matchande, och många gånger har man varit tvungna att spela med reservbetonade lag i Série A. Detta kan det nu bli ändring på.