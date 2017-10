Bandysäsongen 2017-18 närmar sig!

Om en månad ska det vara dags, men det är svårt att föreställa sig när termometern visar 16+ ute. Det känns som att det blir en strid mot klockan gällande att få spelbara isar klara till den tänkta premiären den 12:e november!





Helenelund har hittills spelat fyra träningsmatcher, med mycket goda resultat:

2-2 mot allsvenska Gustavsberg

6-0 mot Uppsala BoIS

3-4 mot Snoddas

9-5 mot Skutskär



Nu väntar ytterligare träningsmatcher mot



Gällande läget i division 1 östra kommer här en kort introduktion av lagen:



Helenelunds IK - vårat kära "Lunden" har som sagt spelat bra under träningsmatcherna, och med ett par intressanta nyförvärv kan det bli en trevlig säsong för våra svartröda hjältar. Det ska väl inte vara alltför omöjligt att vårat lag ska hålla till på övre halvan av tabellen under kommande säsong? Vi hoppas självklart på detta, samt att det blir bra stämning på läktarna i samband med HIKs matcher, såväl hemma som borta.



AIK - Storsatsande Solnaklubben kommer helt säkert ligga i toppen, med ett spelarmaterial som verkligen visar att det är uppåt man vill. Frågan är om det går att skapa en bra "laganda" med alla nyanlända spelare med meriter från högre serier? Får dom det att stämma ska de kunna vinna serien, och även klara av kvalet upp till Allsvenskan.



GT/76 - Seriesegrarna förra året, där de dock föll i kvalet. Mycket talar för att klubben håller till i toppen även kommande säsong, men mot AIK kommer de nog att få ge sig. Intressant att se vad som händer med Gubbängens IP framöver. Blir det hall, och i sådana fall när?



Djurgårdens IF - Hemvändarna! Efter alldeles för många år på resande fort får den klassiska klubben äntligen återvända till den likaså mycket klassiska arenan Östermalms IP, ett stenkast nordost om Stadion. DIF har inte spelat på ÖIP på närmare 50 år, så det är sannerligen ett skönt återseende som väntar när blåränderna återigen får spela på sin riktiga hemmaplan. Detta måste innebära ett enormt lyft för klubben!



SIF Norrtelje - Klubben från Roslagens hjärta kämpar på, och sedan ett par år är det numera EN klubb som representerar staden, då fd rivalerna Spillersboda och Norrtelje till slut gick samman. Ett lag som troligen inte kommer hålla till i toppen, men vi ser gärna att de håller sig kvar, då Norrtälje är en trevlig stad att besöka!



Gustavsberg U - Plötsligt stod det Gustavsberg U i spelschemat, och inte Bergets BK! Antagligen är det så enkelt att det bara är så att vi möter ett ungdomslag i stället för ett B-lag. Många av spelarna kommer dock vara desamma, oavsett under vilket namn man spelar. A-laget lyckas ju alltid hänga kvar i Allsvenskan (även detta år?), så vi får "nöja oss" med att möta andralaget, trots att vi längtar tillbaka till tiderna när HIK och GIF stångades i gamla division 1 östra och Playoff Norra...



Köpings IS - De spelade i mellersta serien förra säsongen, och gjorde bra ifrån sig. Det var ett bra tag sedan HIK mötte KIS, så det ska bli kul att återse detta lag. Om vädergudarna tillåter istillverkning till premiären (vi håller tummarna!) kommer det bli en spännande premiärmatch på Kristinelunds IP, med ett antal HIK-supportrar på plats på läktaren, garanterat!



Eskilstuna BS - Hemmastarka EBS kan man aldrig räkna bort! Ett välorganiserat och stabilt lag, som prenumererar på placeringar strax under toppen. Jag gissar att EBS-anhängarna blev glada när det blev känt att Köping anslöt till östra gruppen, då mötena dessa två lag emellan blir lite extra prestigefyllda som "inner-Mälar-derbyn". :-)



2017-10-16 21:10:24

