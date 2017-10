NIF och Ljusdal får flest röster till att ta hem seriesegern av klubbarna själva. Foto: Angelica Öijerstedt.

Inför bandyallsvenskan: Klubbarna har ordet.

Med finalspelet i allsvenska supercupen kvar och några få träningsmatcher börjar seriepremiären närma sig allt mer. Var och varannan påstår att det blir en otroligt tuff och jämn serie och hur står sig norr mot söder? Tar det några säsonger innan vi kan se mer tydliga mönster?





1, Vilken målsättning har ni i ert lag?

2, Hur slutar topp 3 i bandyallsvenskan? (i rangordning 1-3, 1:an spelar i elitserien 18/19)



Bara ett lag har sig själva som seriesegrare och innehavare av elitstatus nästa säsong vilket är



Per- Erik Saikoff, huvudtränare IF Boltic:

1, Vi vill kriga på den övre halvan av serien.

2, Nässjö, Frillesås, Ljusdal



Björn Einarsson, huvudtränare Åby/Tjureda IF:

1, Att klara nytt kontrakt i allsvenskan.

2, Nässjö, Gripen, Ljusdal



Göran Johansson, lagledare Västanfors IF:

1, Att hänga kvar är det primära, allt annat får ses som bonus. Det är bättre att ha en lägre målsättning och faktiskt kunna uppnå den.

2, Nässjö, Ljusdal, Falun



Patrik Gustafsson Thulin, spelande huvudtränare Nässjö IF

1, Vi vill vara med och fightas om en kvalplats till elitserien. Det finns många bra lag i toppen av denna serie som jag tycker saknar solklar favorit.

2, Ljusdal, Nässjö, Frillesås



Patrik Larsson, huvudtränare Ljusdal BK

1, Vi har som mål att vinna serien även om det nu kommer flertalet tuffa lag från söderserien.

2, Ljusdal, Gripen, Falun



Anders Liw, huvudtränare IFK Kungälv

1, Vi har inte slagit fast en målsättning ännu (intervjun gjordes veckor innan publicering). Vi har haft stor omsättning på spelare och en stormig ekonomi men det hat gått bättre på försäsongen än vad vi förväntat oss. Flera unga och nya ansikten har tagit för sig på ett föredömligt sätt och även om det tar tid att spela in ett nytt lag känns det som vi har haft tur med värvningar.

2, Nässjö, Frillesås, Ljusdal



Joachim Ekedahl, huvudtränare Tranås BoIS

1, Målsättningen är att etablera sig i bandyallsvenskan.

2, Nässjö, Gripen, Ljusdal



Daniel Johansson, sportchef Peace and love city

1, I fjol var det att kvala till elitserien och i år har vi ett likvärdigt lag. Med de nya söderlagen siktar vi på topp fyra.

2, Gripen, Ljusdal, Nässjö



Joachim Forslund, huvudtränare Falu BS

1, Vi ska försöka vinna alla matcher vi ställer upp i, just nu har vi inte satt en klar målsättning än (intervjun gjordes veckor innan publicering). Många lag kan slå varandra och jag tror dubbelmatcherna på helgerna blir avgörande.

2, Nässjö, Kungälv, Gripen



Per Phalén, huvudtränare Gripen/Trollhättan BK

1, Vi ska tillhöra den övre halvan i en på förhand häftig serie. En klar egen målsättning har vi inte än (intervjun gjordes veckor innan publicering).

2, Ljusdal, Falun, Nässjö



Fredrik Sixtensson, huvudtränare Lidköpings AIK

1, Vår målsättning är topp 5 men alla kan slå alla.

2, Ljusdal (om Michail Svesjnikov spelar), Falun, Frillesås



Tobias Dahl, lagledare Frillesås BK

1, Övre halvan.

2, Ljusdal, Gripen, Nässjö



Thomas Rosdahl, huvudtränare Örebro SK

1, Topp 5 i bandyallsvenskan.

2, Ljusdal, Gripen, Falun



Niklas Holmgren, huvudtränare Nitro/Nora SK

1, Vår målsättning är inte satt än (intervjun gjordes veckor innan publicering) men med en bra serie med fler bra lag i så är det att vara ett stabilt mittenlag och inte ha något att spela för de sista 6 omgångarna.

2, Nässjö, Ljusdal, Frillesås



Kristian Marosi, huvudtränare Unik Bandy

1, Vår målsättning är att bli ett etablerat allsvenskt lag. Inget lag har imponerat på mig på försäsongen förutom Kungälv, vi tar små, små steg framåt hela tiden.

2, Ljusdal, Nässjö Falun



Jonas Lindqvist, huvudtränare Gustavsbergs IF

1, Vår målsättning är att hänga kvar i serien utan kval. Vi har tappat 6st spelare ur fjolårets startelva.

2017-10-25 10:11:28

