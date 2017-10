Fyra målskyttar i NIF som delade på de sex målen mot Frillesås, från vänster Alexander Heinhagen, Viktor Hulthammar 2, Philip Lindqvist 2 och Markus Magnusson. Bild: Thomas Holmqvist.

NIF är klart för slutspel i Allsvenska Supercupen

Efter seger nummer två i gruppspelet av den Allsvenska Supercupen mot Frillesås med 6-5(4-2) är nu Nässjö IF klart för slutspel i Örebro den 28-29 oktober. Det återstår dock en match kommande lördag i gruppspelet mot Åby/Tjureda i Stinsen Arena.





Där kommer säkert både Nässjö och Frillesås tillhöra den övre halvan. Frillesås är inget dåligt lag med före detta NIF-spelare som liberon



- Visst är det hårt och välplacerat men från håll som jag kanske ska greja, menade NIF-målvakten Jakob Säleby.



Jakob hade väl det ganska lungt i första halvlek när NIF med stort tålamod i sitt spel lyckades vända och gick fram till 4-1 med fyra mål mellan 24:e och 36:e matchminuten av i tur och ordning Viktor Hulthammar, Philip Lindqvist,



På straff kunde sedan Fredrik Brandin göra mål igen för Frilesås och reducera till 2-4.



Säleby räddade i andra halvlek

Om det var NIF-dominans i den första halvleken så var det Frillesås som höll i dirigentpinnen i andra halvlek när NIF tappade sin skridskoålning och samtidigt åkte på fyra utvisningar efter halvtidsvilan.



Victor Wareborn reducerade till 3-4 på en kanon precis under ribban efter hörnretur. Den hade inte Säleby en susning av att rädda.



Men Säleby storspelade i andra och gjorde några riktigt häftiga räddningar. Frillesås vann hörnorna med 14-8 och visade att detta lag blir att räkna med i seriespelet när de kommit ifatt lagen som har hall.



Viktig time out som vände

Efter att kvitteringen kom 4-4 genom Lukas Norrman tog NIF en välbehovlig time out som kanske borde kommit tidigare.



Därefter visade NIF moral och styrka genom att göra två mål inon loppet av fem minuter. Lånet från



Det blev ändå en spännande avslutning när Fredrik Brandin hittade rätt för tredje gången i sista ordinarie matchminuten och domare Adam Jokkinen från Tranås lade på tre tilläggsminuter.



- Jag tycker inte vi gör någon direkt dålig andra halvlek. Det är helt naturligt att Frillesås flyttar upp mycket folk för att forchecka oss högt i banan och utmana oss mer. De ligger ju under och måste göra något.



-Vi kanske tar några beslut där ute som inte är så lyckade utan måste göra det enklare för oss. Vi jobbare vidare på det som vi arbetat efter de senaste fyra säsongerna. Svårt att säga om vi blir ännu bättre den här säsongen, menade en av Nässjös absolut bästa spelare i målvakten Jakob Säleby.



Heinhagen är på gång nu

En som nog gjorde sin bästa match i NIF-dressen var också mittfältaren Alexander Heinhagen, nyförvärvet från Jönköping.



- Jag har kommit in i det bra nu i Nässjö och lyckades med några bra passningar, plus att få göra mål är alltid kul förstås. Det är perfekt att vi nu får åka till Örebro och spela tuffa slutspelsmatcher inför seriestarten, menade Heinhagen.



VBK-lånet Philip Lindqvist, med storebror Martin i "riktig" NIF-dress, visar att han är en vass målskytt och kan betyda oerhört mycket för NIF i de matcher han får spela.Philip hade också en målgivande passning till Heinhagens 4-1.

- Jag vet inget hur det är tänkt men det får väl blir till varje helg sådant avgörs. Men helt klart är det nyttigt för mig att spela mycket seniorbandy, både i VBK och NIF.



Markus "Mackan" Magnusson missade matchen mot Lidköping på grund av en lårkaka men var tillbaka i dag och gjorde det viktiga 3-1 när han fri med Frillesås målvakt lyckades runda denne.

- Vi åkte på mycket utvisningar i andra halvlek och det var säkert anledningen till att vi tappade vår ledning. Frillesås är ett bra lag. Det visste vi innan, menade "Mackan".



Frillesås i första bortamatchen

Redan i den andra seriematchen efter premiären mot Gripen så få Nässjö åka bort och möta Frillesås. Ingen lätt öppningen för NIF i årets Bandyallsvenska.



Men NIF visar lagmoral måste man säga som inte rasar utan kan komma igen och avgöra, trots att Frillesås hämtar in 1-4 till 4-4. Det får förstås NIF ta med sig på resan fram mot seriestarten.



Mål, Nässjö: Viktor Hulthammar 2, Philip Lindqvist 2, Markus Magnusson, Alexander Heinhagen.

Frillesås: Fredrik Brandin 3 (en straff), Victor Wareborn, Lukas Norrman.



2017-10-08 16:47:33

