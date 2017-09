Viktor Hulthammar var pigg och hade en rapp skridskoåkning i dagens segermatch. Arkivbild: Angelica Öijerstedt.

NIF gjorde tvåsiffrigt mot ärkerivalen Bois

Det räckte med en stark första halvlek av Nässjö IF i dag i cupmötet mot ärkerivalen Tranås Bois i Stinsen Arena när det blev seger med hela 10-3 efter att NIF gjort 7-0 redan i första halvlek.





I andra halvlek gjorde NIF alla sina tre mål under den sista kvarten. Om den första halvleken var bra från NIF:s sida kan man kanske säga att Bois fick stärka sitt självförtroende inför annandagens derby i Nässjö genom att bjuda betydligt bättre motstånd i den andra halvleken som alltså slutade 3-3.



Hulthammar visade styrka

- I första får vi ut det vi vill med ett bra tryck mot deras mål. Bois lyckades bryta våra anfall bättre ett tag där i andra och det blev en svänging andra halvlek. Samtidigt är det svårt att gå ut och upprepa det vi gjorde i första när vi leder med hela 7-0. Men den halvleken kan vi absolut ta med oss in i framtiden, menade spelade tränaren Patrik "PG" Gustavsson Thulin.



En som var oerhört stark i sin genombrott i dag, speciellt i första halvlek, var 19-årige Viktor Hulthammar. Han såg starkare ut än i fjol och vågade när chansen kom med vass skridskoåkning.



- Jag kan väl hålla med att jag känner mig starkare till denna säsong. Visst har det blivit en del styrketräning. Men det viktiga är kanske rent mentalt att våga tro på sig själv. Vår första halvlek är som du säger riktigt bra men nu gäller det framöver att klara av att spela bra i två halvlekar också.



Handlar om att våga

"PG" berättar att han och Viktor Hulthammar ofta pratat om till denna säsong att Viktor måste våga utmana och dag visade denne juniorlandslagsman att han tagit rådet från sin tränare på allvar.



Redan efter tre minuter gav Viktor Hulthamar sitt lag ledningen på passning av just "PG". Redan efter sexton minuter stod det 4-0 på anslagstavlan efter mål av



Då tog Tranås Bois time out och lyckades håll sitt mål rent från påhälsning fram till fem minuter före halvtidsvilan då NIF gjorde tre raka genom



Oväntat kryss i andra

Efter den första halvleken var det väl ingen på läktaren som trodde att Bois i andra skulle spela 3-3 mot NIF. Men det var Tranås förtjänta av efter en mindre bra första halvlek från gästernas sida.



Frågan är om Bois-arna kan vara med från start när lagen möts nästa gång i Nässjö inför förhoppningsvis fullt hus på annandag jul?



Bois som i morgon i den här cupgruppen möter Frillesås när Nässjö spelar en vanlig träningsmatch i Stinsen Arena mot seriekonkurrent Lidköpings AIK. Nästa lördag sedan kommer Frillesås till Nässjö för cupmöte.



Två inlån från VBK

I Nässjös lag fanns i denna match två inlån från



- Jag har inte ens tränat någon gång med NIF, så med tanke på det får jag vara nöjd vad jag presterade där ute på isen. Men i morgon (söndag) ska jag spela med VBK igen. Förhoppningsvis kan det bli någon träning snart också i NIF.



Konkurrensen om A-lagsplatserna i NIF blir allt tuffare med tanke att tre spelare från VBK (Philip Lindqvist också) ibland kan bli aktuella för spel hos "de blåe".



"Mackan" fick bryta

Markus "Mackan" Magnusson ådrog sig en lårkaka i och fick avbryta matchen, men på läktaren satt Linus Nilsson i dag som ju börjat säsongen med att göra en hel del mål i träningsmatcherna och spelar mot LAIK i morgon.



Noterbart var att Tranås vann hörnorna med 14-7, men målskyttet det skötte NIF om. Faktum var att 7-0 kunde varit mer eftersom NIF brände en hel del jättelägen också i första halvek, men fick förstås ett och annat billigt mål också till skänks av Bois.



En sjumålsvinst mot Bois, som slagit Åby/Tjureda i cupen, kan visa sig viktigt om NIF hamnar lika i poäng om serieguldet i gruppen och en slutspelsplats.



- Vi vill förstås gärna spela i det här allsvenska cupslutspelet med många bra matcher. Det blir därför en högintressant match mot Frillesås på lördag. Men nu först laddar vi om batterierna för Lidköping i morgon i en ren träningsmatch. Det ska säkert gå bra också, tror "PG".



Mål, Nässjö: Viktor Lindqvist 3 (en hörna), Patrik "PG" Gustavsson Thulin 2, Viktor Hulthammar, Kristian Hagen, Anatoly Suzdalev, Gustav Enhagen,



Tranås: Jakob Jonsson, Fredrik Nilsson, Isac Johansson.



2017-09-30 19:46:46

