Försäsongen fortsätter - Förlust mot Katrineholm

Örebro förlorade mot Katrineholm. Slutresultatet skrevs till 6-3 (3-2) för gästerna. Gulsvarts mål gjordes av Johannes Camilton och Johan Svensson.

Man skulle kunna säga att det var väl ingen match man skriver hem om, därtill var det alltför mycket som inte fungerade. Visserligen var det några som jag personligen tror är startspelare som fick stå över idag men man blir ändå lite fundersam varför det inte går bättre. Man ser att visst försöker alla men det kuggar liksom inte i varandra överallt. Det var tydligt att KB ofta gick rakare på och kom fram på ett mer varierat sätt. Ibland rakt fram i mitten, ibland på kanterna och oftast med bra fart. Svårtstoppat... ( www.oskbandy.se ).



I matchminut '9 fickhörna vilken slogs utanför. I efterföljande matchminut ficken dubbelchans vilken bestod i två skott på mål under samma anfall.retur styrdes dock via målvakten till hörna, vilken skulle bli resultatlös. Istället var det gästerna som tog ledningen viai matchminut '11. Tre minuter senare fickhörna vilken slogs på mål. I matchminut '17 fickåterigen hörna, vars retur slogs in avtill kvitteringen, 1-1. I samband med detta togs en time-out.Efter drygt tjugo minuter spelade stormadefram på vänsterkanten och fälldes i straffområdet. Straffslaget förvaltadetill 2-1 för hemmalaget. I matchminut '24 försökte sigpå sig ett uppspel, samtidigt som nyförvärvettvingades till en räddning. Två minuter senare visades- tidigare i- ut. I det numerära överläget passadetill juniorensom dock inte fick tag i bollen innan gästernas målvakt lade beslag på den. I samma matchminut tvingadestill en dubbelräddning. Gästerna kvitterade dock via hörna i matchminut '28 -stod uppställd och sköt distinkt upp i krysset.Efter en halvtimme spelad fick iställethörna, vilken slogs på gästernas mur. I påföljande matchminut komigenom med en åkning men gästernas målvakt räddade. I matchminut '33 fickåterigne hörna vilken slogs påoch som kulminerade i ett skott på mål vilket målvakten blockerade. I nästa matchminut fickytterligare en hörna vilken slogs på mål. Däremellan stack gästerna upp med en hörna vilken slogs på mål. Efter fyrtio minuter spelade komfram på ena kanten och försökte sig på ett inspel. I samma matchminut brötgästernas försök till anfall. I matchminut '42 fick gästerna hörna vilken slogs påuppställda mur och närmare bestämt en spelares benskydd innan bollen slank ut över kortlinjen. I matchminut '44 fick gästernastillfälle att ge gästerna ledningen med ett långskott. Den första halvleken avrundades med attåkte ut för slag mot skridsko på justI matchminut '46 fickfrislag men blåstes av för off-side. Tre minuter senare kvitteradetill 3-3.gav dock gästerna ledningen då han skar in mot mitten, vände om och pricksköt 4-3. I matchminut '53 räddadetill hörna. Sex minuter senare åkteut. I matchminut '68 fickhörna vilken sköts över. I efterföljande matchminut visadesut. I matchminut '77 ökade gästerna på ledningen till 5-3 via. Två minuter senare fickhörna vilken slogs på ruset. Med knappt tio minuter kvar av ordinarie matchtid begärdes ytterligare time-out. I matchminut '84 tillskansade sigett friläge som räddades. Returen hamnade hos nyeoch bollen hamnade slutligen utanför mål. Med två minuter kvar av ordinarie matchtid testadeochskott mot mål men det renderade inget mål. Det blev istället, och, som fick det sista ordet och fastställde slutresultatet till 6-3 på övertid.stod bl.a. Tomas Hedlund,ochöver matchen.kommenterar matchen i sin helhet: