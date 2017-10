Med flera spelare borta - Vinst mot seriekollegan Lidköping

Gulsvart vann mot Lidköping med 7-3 (4-2). Örebros mål gjordes av Sebastian Brandt,, Johannes Camilton, Tero Määttälä och Daniel Rönning.

Alla de nyförvärv som spelade i dagens match visar att de tillför laget massor av kunnande och spets. T.ex. målvakten Joakim Westberg som åter gör en mycket stabil insats och hade två straffräddningar i matchen (Ja, den ena tog i stolpen men det tillskriver jag Joakims mentala övertag) och agerade med trygghet i övrigt. En annan är speedkulan Tero Määttälä som står för två fina mål och en assist. Vilken viljespelare! En kanonmatch av Tero. Johan Svensson fortsätter att visa klass. Denne storväxte halv gör det mesta rätt och utvecklas hela tiden. Och Bolticförvärvet Daniel Rönning likaså. Vad månde bliva? (Eriksson, www.oskbandy.se ).

Sammantaget gör Ösk åter en riktigt bra insats mot ett inte alls så tokigt LAIK som nämnts, åkte mycket skridskor och stundtals var farliga men de måste nog snacka igenom om man kan dra på sig flera utvisningar för ”olämpligt uppträdande” om man ska vinna matcher. Trots att båda lagen hade totalt 50 utvisningsminuter i en match som jag inte uppfattade som ”ful”, så blev det så. Domarinsatsen kan man nog diskutera men det låter jag bli att göra ( www.oskbandy.se ).

I matchminut '1 räddade Joakim Westberg skott till hörna. Hörnan slogs sedermera över. I '2 fick Örebro frislag, och två minuter senare passade Sebastian Brandt bollen i djupled till Johannes Camilton, som senare kom runt ena kanten och vaskade fram en hörna. Den skulle dock bli resultatlös. I '7 passade Brandt bollen i djupled men den var lite för brant och nådde aldrig sin mottagare. Istället fick Lidköping hörna, vilken slogs på ruset. Returen hamnade dock hos rekryten Tero Määttälä som rundade målvakten och lade in 1-0 till Örebro. Tre minuter senare fick Lidköping frislag, vilken slogs på en gulsvart spelare och omförvandlades till hörna. Den skulle visa sig bli resultatlös. I '11 fick Örebro istället hörna som också den blev utan resultat. Fem minuter senare fick Lidköping hörna, vilken räddades av Westberg liksom det efterföljande skottet. Efter dryga kvarten spelad fick Lidköping ett skottläge men sköt utanför. Lidköping kvitterade i '20 via ett skott som slank in mellan Westbergs benskydd. Tre minuter senare hade Örebro skott på mål, innan Lidköping tog ledningen. Efter drygt 30 minuter spelade fick Örebro återigen hörna vilken Camilton slog in till 2-2. I '36 fann Alexander Strand Brandt som i sin tur fann målet till 3-2. Därefter hade Gulsvart både skott mot- och på mål innan Lidköping klev upp och hade en boll dansande på mållinjen innan den slogs bort av det gulsvarta försvaret. I matchminut '40 fick Örebro straff vilken sedermera slogs in av Camiltons till ställningen 4-2. I den andra halvleken blev det hårdare spel vilket resulterade i utvisningar för vardera lag innan kulmen nåddes då Lidköpings Mattias Brolin-Munther tilldömdes straff i '58. Örebros straff räddades dock av Westbergs målvakt. Straffsituationen uppkom efter att Brandt kommit i ett friläge mot målvakten och fällts. I '60 gjorde Örebro 5-2 via Strand som tog emot inspel från Brandt. Sex minuter senare tar det Lidköpings tur att få straff efter att en spelare dragits i armen. Den räddades dock av Westberg till hörna. Lidköping skulle dock få sin reducering i '73 efter ett läge som tog sin början från ena kanten. Ett par minuter senare drabbades respektive lag av utvisning, innan Lidköping fick straff i '80. Den slogs sedermera i stolpen, och slank ut över kortlinjen. I '83 fick Lidköping hörna vilken slogs utanför innan Mättäälä fick tag i bollen, rundade målvakten och lade in bollen till 6-3. I 85' fick Lidköping hörna vilken slogs utanför. I påföljande matchminut fastställde Määttälä slutresultatet till 7-3. På tilläggstid fick Gulsvart hörna vilken räddades av Lidköpings målvakt. Ett antal spelare framhävdes, i synnerhet nyförvärven: Eriksson sammanfattar: Örebro saknades en handfull spelare: "Dessutom vilade några som normalt är startspelare. De som inte spelade var Max Eriksson, Jimmy Jeschinsky, Otso Tulomäki och avstängde Joonas Peuhkuri samt skadade målvakten Johan Blom" (Eriksson, www.oskbandy.se).