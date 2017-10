2017-10-27 19:00

Villa-Lidköping - Hammarby Bandy

4-2



Lagkapten Davva tvåmålsskytt i premiären.

Premiärseger för Villa

Villa vann fredagens premiärmatch mot Hammarby med 4-2.

Med en knackig försäsong bakom sig och dessutom långtidsfrånvaro på två spelare, Esplund/Ekholm, så gick Villa in till sin premiärmatch mot Hammarby med många frågetecken runt laget och spelet. Hammarby å andra sidan med flera fräsiga nyförvärv i laget och en bra försäsong bakom sig har ju till och med nämnts som ett finallag av flera experter. Så det fanns nog en viss oro i Villalägret hur detta skulle sluta, men det gick ju alldeles finemang.



Första halvlek var Hammarbys även om Villa gjorde första målet genom Jesper Eriksson på Martin Karlssons passning. Hammarby kvitterade och tog ledningen genom två hörnmål, retur och direktskott. De grönvita kändes hela tiden farligare i sina attacker även om man inte fick någon mer utdelning än just på nyss nämnda hörnor.



En situation som blev lite matchavgörande var i slutet på halvleken när Christoffer Fagerström gled igenom Villas försvar och kom helt fri med Jesper Thimfors. Villas burväktare gjorde dock en riktig fantomräddning när han mycket följsamt gick med i Fagerströms dragningm och räddade med ena näven. 1-3 där hade varit blytungt.



I andra halvlek så hade Villa bättre fart på grillorna och fick med sig mer folk i offensiven. Följdaktligen så skapade man också betydligt fler målchanser. Både David Karlsson och Joel Broberg hade heta lägen innan Davva släggade in kvitteringen på en högerhörna med en isare.



Samme man gjorde även 3-2 med tio minuter kvar när han tryckte in ett inspel från Tim Persson som gjorde en mycket fin uppåkning på kanten. Lite tarvligt kan tyckas att Tim inte fick en passningspoäng där. Den gick istället officellt till Jesper Eriksson av någon outgrundlig anledning.



4-2 kom några minuter senare när Martin Karlsson spelade fram Joel Broberg som smackade in bollen bakom Hammarbys mycket duktige målvakt Patrik Hedberg. Joel var het som en glödgad kamin i andra halvlek både offensivt och defensivt. Kändes riktigt att han fick kröna den insatsen med matchens sista mål.



Villa gjorde en riktigt vass andra halvlek och malde ner Hammarby som inte orkade stå emot hela matchen. Annars kan man nog tycka att gästerna borde gjort något bättre av sitt övertag i första halvlek, men det resulterade mest i en stor mängd hörnor.



Avslutningsvis så var det en fantastisk inramning i arenan där publiken klev in och blev en tolfte spelare och gav laget lite extra energi under slutkvarten då segern säkrades. Tummen upp för tolfte spelaren alltså.



Tillberga borta på onsdag är nästa match för Villas del.



Villa vs Hammarby 4-2 (1-2)

1-0 Jesper Eriksson (Martin Karlsson) 10

1-1 Kalle Spjuth 12

1-2 Felix Nyman (David Brodén) 22

2-2 David Karlsson (Jesper Eriksson) 72

3-2 David Karlsson (Jesper Eriksson) 80

4-2 Joel Broberg (Martin Karlsson) 83

Utv : Villa 2x10, Hammarby 1x10

Publik : 3425

2017-10-27 23:43:00

