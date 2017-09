Nytt, roligt snöbollsspel med Coolbet

Du startar din snöboll på måndagen med ett spel och om det slutar med vinst fortsätter du betta hela vinsten kommande dag fram tills att du antingen prickat in alla spel under veckan ELLER att ett spel (och därmed hela din kassa) har gått förlorad. Stora jackpottar står på spel!

SÅ HÄR FUNKAR DET:

1.

2. Lägg ett spel på 50-200 kr med minsta odds 2.00 mellan kl. 11-23.59 samma dag. Du kan spela både singel- och kombinationsspel, men inte live-spel. Ditt spel ska vara med giltig spelform och liga/turnering (se alla alternativ längre ner)

3. Spelet du lägger måste vara avgjort före kl. 9 dagen efter (

4. Är du kvar i tävlingen spelar du ett nytt spel med insats + vinst från föregående dag. Även detta spel ska läggas mellan kl.11-23.59 samma dag.

5. Klarar du 3 spel (till torsdag) får du startinsatsen tillbaka i nästa vecka.

6. Ditt mål är att klara 7 dagar i rad och således vinna vår jackpott + din egen vinst.



EXEMPEL:

SPEL 1

(mån 11:00 - 23:59): 100 kr singelspel på NHL - odds: 2,55.

Vinst: 255 kr



SPEL 2

(tis 11:00 - 23:59): 255 kr på ett kombinationsspel (CL + CL) - odds: 2,20.

Vinst 561 kr.



SPEL 3

(ons 11:00 - 23:59): 561 kr på ett kombinationsspel (

Vinst 1122 kr.



Minst 50 000 kr i jackpott!

Alla spelare som prickar in 7 spel i rad under de 7 dagarna, delar på 50 000 kr bonus + sin egen vinst. Omsättningskrav på bonusen är 1 gång till ett odds på minst 1,50.

Förutom det kommer även Snowball-vinnaren att läggas till i vår ärorika Hall of Fame!



Pengarna tillbaka om du klarar tre dagar!

Om du klarar dig fram till minst torsdag (3 spel), får du insatsen tillbaka som en bonus följande måndag. Omsättningskrav på bonusen är 1 gång till ett odds på minst 1,50.



Anmäl dig till Snowball här och nu!

