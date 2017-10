Se Braekhus mot Laurén live via Betsafe och Viaplay

Nu är det dags för nästa supermatch i boxningsvärlden. Kampen om världsmästartiteln där norska Cecilia Braekhus ställer fem världsmästarbälten på spel när hon ställs mot svenska Mikaela Laurén i Oslofjord Convention Center. Matchen går på Viaplay som pay-per-view men via ett samarbete med Betsafe kan vi erbjuda matchen helt gratis för alla nya Betsafe-kunder som sätter in 300 kronor!

Lite matchinfo:

Svenske Laurén har tidigare fajtats i 33 matcher och har 29-4 i dessa matcher. Norskan Braekhus å sin sida är helt obesegrad efter 31 matcher.



Favoriten Braekhus

Laurén börjar bli till åren, 41 år gammal, och är inte lika bra som hon en gång var. Detta är dock en "fight of a lifetime" så hon kommer garanterat vara väl förberedd. Men då krävs det att hon gör sitt livs match mot norskan, som trots sina 36 år är i rejäl toppform.



Styrkor och svagheter

Laurén går ofta på knock i sina matcher, det har hänt 39 % av hennes matcher (13 stycken). Kommer dock bli extremt svårt mot Braekhus. Hennes form är dock dalande och förlusten mot Klara Svensson förra året var ett rejält bakslag.



Braekhus har många styrkor, bland annat hennes träffsäkerhet, uthållighet och kombinationer. Svagheterna är färre, det skulle vara att hon inte riktigt hittat formen än efter efter problem med höfte.



Speltips Braekhus - Laurén

Vi ser inte Lauréns chanser som särskilt goda. Braekhus är helt enkelt för bra. Evenemanget kommer stärka svenskans bankkonto rejält, men det är också allt hon kommer få med sig efter fajten.



De spel vi hittar är i stället hur matchen kommer se ut. Braekhus är till skillnad från Laurén inte särskilt knock-benägen på sista tiden, samtidigt som Laurén är en väldigt rutinerad boxare som vet att hon bör fokusera på att överleva fajten så länge som möjligt. Vi tror att vi inte kommer få se en knockout och att Braekhus vinner på poäng.



2017-10-20 12:15:00

