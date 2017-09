Spelanalys inför NFL-premiären!

Äntligen sätter den nya NFL-säsongen igång! I natt svensk tid är det Foxborough som står som värd när det regerande mästarlaget New England Patriots gästas av Kansas City Chiefs. Vi har synat lagen inför säsongsstarten och levererar matchens bästa spel!

Under 2000-talet har New England Patriots varit det klart bästa laget med fem titlar, då ingen annan har fler än två! Nu har Super Bowl tagits hem två av de tre senaste åren och det är inget snack om vem som regerar. Laget växte ut till storfavorit förra säsongen då man klarade av både avstängningar och skadeproblem utan att spelet försämrades nämnvärt. I finalen var Patriots dock riktigt illa ute men stod för en vändning som var bland det värsta man skådat när 9-28 vändes till 34-28! Uttrycket "vinnarskalle" har sällan passat bättre samtidigt som Atlanta Falcons stod för motsatsen...Tom Brady var 39 år när han kliniskt och kyligt ledde laget till titeln i vintras. Många trodde att han var på väg att "dippa" men icke - vändningen i finalen sa allt om hans storhet som quarterback. Tillsammans med den numera legendariska tränaren Bill Belicheck är superproffset Brady grundbulten i Patriots. Nåväl, ju större de är desto tyngre faller de och det var inte bara i finalen det kom grus i maskineriet i det gångna slutspelet. Man var inte särskilt vasst i matchen innan heller och sådana svackor i matcherna gör det oroande med tanke på att laget gång efter annan kommer att handikappas med många poäng hos spelbolagen. De nämnda vinnarskallarna betyder mindre i grundspelet, där man har råd att prestera sämre då och då för 14 vinster av 16 möjliga lär inte krävas för att säkra seedning och hemmaplan i slutspelet. Det är mer rimligt att tro på 12 vinster denna gång, dvs vinst i 75% av matcherna.Det går inte att lokalisera några stora brister som försämrar Patriots särskilt mycket men visst var Edelmans skada på försäsongen ett hårt slag. Han har varit en profil och nyckelfigur vid Super Bowl-vinsterna och i ett annat lag hade nästan hans frånvaro kunnat räknas i segrar snarare än i yards och poäng. Nu har Patriots dessutom fått in en spännande spelare på den positionen i sprintern Cooks. Patriots klarade som sagt på ett galant sätt av perioden med flera stjärnor borta förra säsongen. Då var Gronkowski skadad halva grundserien men nu finns han med ifrån start. En av NFL:s bästa Tight Ends, förmodligen nummer 1, och med honom och Brady i spetsen finns kvalitetsgaranti redan ifrån kickoff. Defensiven har - ur ett topplagsperspektiv - från och till hackat men den jämförs ofta med lagets fenomenala offense och den kravbilden är i regel orimlig. Individuellt finns få uppenbart svaga punkter efter att flera tämligen oprövade kort presterade strålande ifjol. Två titlar av tre möjliga på slutet säger allt om att man har koordinerat det kollektiva försvaret utmärkt. Man vinner helt enkelt inte Super Bowl med ett dåligt försvar. Patriots har en väloljad och samspelt defense och visst tillhör man det översta skiktet även på den fronten.För Kansas City Chiefs var fjolårssäsongen också positiv i stort. Endast två lag lyckades bättre i grundserien då Chiefs tog 12 av 16 möjliga vinster. Det tog sedan stopp i Conference-semifinalen mot Pittsburgh Steelers - en besvikelse även om det var tufft motstånd med en för dagen vass defensiv. Andy Reid är kvar som coach och målet att ta sig längre är ingen utopi. Laget lär inte falla ur ramen men mycket talar för uttåg efter en ny, stabil grundserie. Man har inte det lilla sista som krävs mot de bästa lagen när det gäller som mest. Nu ställs Chiefs alltså mot det allra bästa och även om premiärer inte ska ses som för tydliga vägvisare så är det onekligen en rejäl värdemätare.Alex Smith gör sin femte säsong som quarterback i Chiefs och det har spekulerats kring att rookien Mahomes redan ska kunna utmana honom om startplatsen. Detta har dock Chiefs ledning gjort sitt bästa för att slå undan - givetvis för att ge sin stjärna arbetsro. Smith lär få många chanser innan det händer något men ska Chiefs nå upp till samma nivå nu så måste han höja sig ett snäpp för det var med små marginaler laget tog hem flera täta möten ifjol. Med detta krav och Mahomes flåsande i nacken har han justerat sitt spel under försäsongen. Då han handikappas av att inte kasta långt krävs beslutsamhet när man väl ska attackera djupt. Smith kommer med nämnda begränsning få svårt att slå sig in bland NFL:s tio bästa quarterbacks men han gör oerhört sällan några misstag. Offensiven bygger på låg risk och ska någon enskild kugge nämnas så är det Travis Kelche. Han gör enorm nytta som Tight End och får inte bli skadad. Lagets defense har välförtjänt ett gott rykte liksom Special Teams. Några 12 segrar bör vi inte få se men man kan vara där och nosa igen. Vassa wide receivern Maclin visade framfötterna förra säsongen men finns inte med nu. I övrigt få nyckelförändringar i truppen, vilket gör att det finns anledning att tro på ett samspelt och gediget Chiefs redan i premiären.Det blir näppeligen någon enkel premiäruppgift för Patriots. Lagen har inga större skadeproblem i trupperna och alla möjligheter finns till en högklassig drabbning direkt. De flesta lagen behöver lite tid innan spelet sitter och normalt missgynnar det favoritlagen som förväntas äga matcherna. De regerande mästarna spelar alltid premiärmatchen och det är standard att de tar hem den, med liten marginal. Patriots har vunnit hemmapremiären vid 14 av de 15 senaste tillfällena och det är svårt att tro på något annat nu. Chiefs är dock ett lag som ytterst sällan förlorar stort och bettingledes är det lätt att hamna på för långa handikapp i premiärer som denna. Med toppformen en bit bort har favoritlagen svårt att "täcka" så många poäng. När Chiefs vann lagens möte med 41-14 för tre år sedan svarade Smith för tre touchdowns utan en enda interception. Tiderna förändras men det är värt att belysa att Chiefs faktiskt har haft stor potential i några år nu.Förlust här med sju poäng för Chiefs förra säsongen. Visst blir det svårt att vinna men det lär inte bli någon överkörning. Trots alla hyllningsord i Patriots riktning rekommenderar vi därmed en slant på Kansas City Chiefs som underdog. Handikappet +9 på gästerna spelas, vilket innebär insatsen tillbaka om de förlorar med exakt nio poäng. Vid bättre utfall blir det full vinst och allt över 1.80 i odds duger fint!Spelbolagstips: