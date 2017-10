Speltips och matchanalys Inter - Milan, Serie A, söndag 20.45

Supermatch på söndag, Milanoderby med blåsvarta Inter mot rödsvarta AC Milan. Här får du en matchanalys och ett par speltips inför matchen!

Inter - AC Milan skador och frånvaro:

Marcelo Brozovic är skadad för Inter, vilket givetvis är ett stort avbräck efter hans fina målform (två senast).

För Milan saknas Hakan Calhanoglu som är avstängd, och Andrea Conti är skadad sen tidigare. Inter - AC Milan head to head:

2-2 i bägge matcherna senast, men Milan har haft väldigt svårt att göra mål på "bortaplan" mot Inter, tre av fyra matcher har de gått mållösa från planen. Formkurva och statistik:

Trots Milans storsatsning inför denna säsong är det Inter som imponerat mest av de två Milanolagen. Obesegrade efter 7 matcher (6-1-0) och tre raka hållna nollor är imponerande. Milan har blandat och gett men inte fått målskyttet att stämma. 10 mål på sju matcher med raden 4-0-3 räcker inte om man ska vara med i toppen. Matchanalys Inter - AC Milan

Den tidigare nämnda storsatsningen har alltså inte gett frukt än åt de rödsvarta. Inter har legat lågt under transferfönstret (i jämförelse) men rivstartat säsongen med sex vinster och en oavgjord på de sju första matcherna. Vincenzo Montella tränar numera Milan, men frågan är hur länge till efter denna inledning av säsongen. Å andra sidan tar det tid att spela ihop ett lag av ett gäng individuellt skickliga spelare, men det känns inte som om detta är matchen det händer i. Milan har hittills förlorat mot sämre lag än Inter - både Sampdoria och Lazio har tagit fina skalper mot dem tidigt på säsongen, och förutom det blev det även en hemmaförlust mot Roma med 2-0. Mauro Icardi är kvar i Inter efter en riktigt stark förra säsong, och han har börjat säsongen riktigt lovande. Med Brozovic borta är det Icardi som ska göra målen - att han dessutom "slapp" spela landskamp förra helgen betyder säkerligen att han är utvilad och redo för uppgiften. Speltips Inter - Milan:

* Inter vinner och håller nollan - odds 3,85

eller ett lite fegare spel:

* Inter vinner - odds 2,15

2017-10-14 15:00:00

