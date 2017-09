Sporttjänsten: Högst odds på AIK i premiären

Hockeyallsvenskan drar igång på tisdagskvällen, och storfavoriten AIK börjar på hemmaplan i Hovet mot IK Pantern. Sporttjänsten presenterar dagens bästa drag och odds!





Pantern gjorde en riktigt bra fjolårssäsong och slutade på en fjärdeplats i tabellen. Under sommaren har det varit en hel del strul med ekonomin och Pantern var under några dagar petade ifrån Hockeyallsvenskan. Allt löste sig till slut och Pantern är fortsatt ett lag i Sveriges näst högsta serie. På spelarfronten har man tappat Mattias Persson, Tex Williamsson, Emil Carnestad, Filip Windlert för att nämna några, dessa kan bli svåra att ersätta. En del intressanta nyförvärv har hämtats in där Västerviks Olle Liss och Malmös Nicklas Jardeland sticker ut. Även om fjolårets fjärdeplats blir svår att upprepa så finns ändå kvalitet i laget för att vara med på den övre halvan.



I vår bok är AIK ett av lagen som kommer att vara med i den absoluta toppen av tabellen. Pantern kommer även i år att vara svårslagna men lite för tidigt att säga vart laget står. Premiär på Hovet och visst ska AIK ha en bra chans till tre poäng.



AIK har det senaste åren åkt lite berg och dalbana i Hockeyallsvenskan . Säsongen 13/14 åkte man ur SHL och återstarten i Hockeyallsvenskan slutade med att man fick kvala sig kvar. Året efter var man ruggigt bra, man vann serien men räckte inte riktigt till i kvalet mot Karlskrona. Så i fjol då, laget var på papperet riktigt bra men man fick inte spelet att stämma förrän i slutat av säsongen men då var det för sent. Årets lag ser också bra ut, stommen med gubbar som Sandberg, Almtorp, Lundberg och Jakobs är kvar. Visst man har tappat en del skickliga spelare ( Olsson Trkulja, Lindqvist, Bratt, Karlström för att nämna några) men Castonguay, Holm, Norin och Windlert är intressanta nyförvärv som kan blomma ut ordentligt. Skickliga tränaren Roger Melin har lämnat och ersättaren Tomas Mitell är oprövad, vi tror dock att Mitell kommer att fixa detta perfekt.

2017-09-19 11:50:00

