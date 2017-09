Sporttjänsten: Målrikt på Old Trafford?

Manchester United tar emot Everton hemma på Old Trafford. Allt pekar åt en hemmaseger, men Sporttjänsten tittar snarare på alternativa spel till denna match.



Pogba skadad och saknas framöver. Vi anser att han är väldigt överskattad, inte så stort avbräck alls. Phil Jones and Eric Bailly avstängda mot Basel senast men åter här, plus.

Everton saknar fortsatt Ross Barkley, Ramiro Funes Mori, Yannick Bolasie och Seamus Coleman. Inga nya skador rapporteras.



Manchester United vann i veckan hemma mot Basel med 3-0 och det var ganska förväntat resultat i vår bok. MU har inlett säsongen på starkt sätt, enda lilla "plumpen" var poängförlust borta mot Stoke förra helgen via 2-2 - en match de förtjänade att vinna utan tvekan. Stoke otroligt effektivt och MU:s normalt starka försvar släppte till huvudstarke Choupo-Moting två gånger om. Fortsatt form!



Everton åkte rejält på pumpen i veckan borta mot Atalanta i en match där vi gick emot laget. Förlust med 0-3 och Everton har verkligen inte någon bra form för dagen... Två ligaförluster på slutet också mot stenhårt motstånd i Tottenham och Chelsea, varit helt chanslöst och blivit nollat också i de matcherna. Everton inledde säsongen väldigt stabilt defensivt men blivit rejält avslöjat på slutet och inte fått till mycket i offensiv bemärkelse.



Det går inte att tro att Everton ska kunna ta någon skalp här mot MU i den form de befinner sig i för närvarande. Plusfaktor för MU är också att de sluppit resa i veckan och fått vila två dagar mer än Everton inför. MU har vunnit 18 av de 24 senaste hemmamötena mot Everton och endast förlorat en av dessa 2013. Allt talar för stabil favoritvinst, Everton kommer nog ligga lågt och försöka försvara sig så länge det går... Något i stil med 2-0 är att tro. Svårt att se Everton måla så uddlöst som de är nu och U 2,5/U 2,75 mål kan vara ett bra alternativ.



Coolbets odds på under 2,5 mål är 2,02 i skrivande stund, helt klart värt en liten insats även om vi inte går all-in på spelet.



2017-09-17 12:07:19

