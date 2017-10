Matchrapport: Ännu en förlust och fortsatt måltorka.

Svenska fotbollslandslaget lyckades göra hela åtta mål i gårddagens VM-kvalmatch mot Luxemburg hemma på Friends Arena i Solna.

Det är tre fler än vad AFC Wimbledon mäktat med på sina tolv inledande ligamatcher och efter gårddagens förlust med 3-0 borta mot Oxford United börjar läget se prekärt ut för The Dons.

Två segrar på de tjugo senaste bortamatcherna, fyra matcher i rad utan att göra mål, inga mål från våra forwards Lyle Taylor och Cody McDonald hittills i ligaspelet.Listan med föga smickrande statistik börjar bli lång nu och efter gårddagens bottennapp borta mot Oxford ser det inte direkt ljusare ut. Neal Ardley valde att mönstra samma startelva som i senaste ligamatchen hemma mot Rochdale den 30:e spetember och därmed fortsätta med uppställningen 4-4-2 även i denna match.När domaren blåser igång spelet så är det avvaktande spel från båda sidor och när matchuret tickat upp mot 10 minuter så har den enda farligheten varit en halvchans för Oxford som dock George Long i Wimbledonmålet hade full kontroll på.I den 12:e matchminuten så uppstår en situation på mittfältet där Wimbledons nummer 18, Dean Parrett , ser ut att bli fälld av Oxfords Ryan Ledson med nummer 8 på ryggen.Wimbledonspelarna ser nästan ut att stanna upp för att invänta en given frispark men domare Darren Drysdale låter spelet fortsätta istället.Ryan Ledson slår en fin genomskärare till nummer 9 i Oxford, Wes Tomas, som alldles för enkelt tar sig förbi både Will Nightingale och Deji Oshilaja i Wimbledonförsvaret.Tomas får sedan utrymme att skjuta med vänstern och bollen går i en båge längs marken in i mål bakom George Long.1-0 till Oxford i den 12:e matchminuten.Oxford tar efter ledningsmålet tag i spelet ordentligt och är nära att göra 2-0 i den 17:e matchminuten men denna gång hinner George Long med att rädda bollen i sitt vänstra hörn.Wimbledon jobbar sig dock in i matchen när Oxford drar ner på tempot och får ett ypperligt läge att kvittera i den 23:e matchminuten då George Francomb får fritt fram för att skjuta med högerfoten mitt i Oxfords straffområde.George lyckas dock med bedriften att dra skottet utanför till vänster om Oxfordmålet. Ett riktigt uselt avslut helt enkelt på en så bra målchans.Dean Parrett får sedan läge en bit utanför Oxfords straffområde men även det skottet går utanför målramen.Resten av halvleken blir händelsefattig förutom att Neal Ardley tvingas göra sitt första byte på övertid av första halvlek då Dean Parrett måste linka av planen med en befarad skada. Harry Forrester , som hunnit tillfriskna och var med i truppen, kommer in som ersättare.Domaren blåser sedan av den första halvleken som varit jämn spelmässigt och där The Dons faktiskt dominerade i slutet.1-0 till Oxford i halvtid.Inga fler byten av Neal Ardley i halvtidsvilan och bara minuten efter att andra halvlek dragit igång så kommer nästa jätteläge för Wimbledon att utjämna ställningen i matchen. Barry Fuller Har följt med upp i ett anfall på sin högerkant och när han får bollen så slår han in en underbar kross i Oxfords straffområde som Cody McDonald möter perfekt med huvudet. Simon Eastwood i Oxfordmålet gör dock en fantomräddning och tippar bollen över ribban med fingertopparna. Riktigt nära 1-1 där.Istället för kvittering till 1-1 så kommer nu en riktig kalldusch för The Dons då Oxford i anfallet efter gör2-0 genom vänsterbacken Ricardhino med nummer 21 på ryggen. En halvchans som Oxfords brasse snappar upp och helt omarkerad kan dra på med vänsterfoten och skjuta bollen i mål bakom en chanslös George Long.2-0 till Oxford i den 47:e matchminuten.Uppförsbacken är nu monumental för Wimbledon och tyvärr verkar det som om man redan gett upp med tanke på det spel man presterar ute på planen.Liam Trotter får dock ett bra skottläge i den 53:e matchminuten men naturligtvis skjuter även han utanför målet.Det blir sedan segt, stabbigt och idéfattigt samt uddlöst framåt vilket föranleder Neal Ardleys andra byte där Darius Charles kommer in som forward istället för Cody McDonald i den 61:a matchminuten.Tanken är väl att man skall slå in bollar i straffområdet och använda Darius som targetplayer men det blir inte mycket av den varan tyvärr.Oxfordspelarna har full kontroll på händelserna och känner att man har segern som i en liten ask då The Dons inte har något att sätta emot denna dag.Neal Ardley gör sitt sista byte i den 78:e matchminuten då, en för dagen helt osynlig, Tom Soares stiger av planen till förmån för Egil Kaja.I den 85:e matchminuten så kommer den slutgiltiga spiken i kistan då Oxfords nummer 19, Fernandez Codina, gör 3-0 efter att ha hunnit först på en retur från George Long som parerat skottet i momentet innan från nummer 17 i Oxford, James Henry 3-0 till Oxford i den 85:e matchminuten.Resten av matchen blir sedan en ren formalitet för Oxford i väntan på slutsignalen som kommer då matchuret tickat upp på 90+5 minuter.3-0 till Oxford blir slutresultatet i matchen och där Wimbledon aldrig var riktigt nära att hota Oxford om man bortser från den sista kvarten av första halvlek.Det är bara för bedrövligt att vi missar öppna lägen i ännu en match och ingen av Wimbledonspelarna kan få godkänt efter dagens insats där försvaret uppträdde virrigt, ett stillastående mittfält och som vanligt ett uddlöst anfall.Något måste göras och det snarast om vi inte skall boka in en plats i League Two redan nu inför nästa säsong.Det har börjat vädrats ordentligt med missnöje bland våra supportrar nu och där röster har höjts som kräver Neal Ardleys avgång.Jag ger dock Neal oktober månad på sig att rädda det sjunkande skeppet innan jag sällar mig till de som kräver hans huvud på silverfat.Nu närmast väntar en riktig thriller när vi möter bottenkonkurrenten Northampton på bortaplan nästa lördag. Seger i den matchen och vi har skaffat oss lite andrum, förlust däremot gör nog att Neal Ardley inte ens får hela oktober på sig utan tvingas avgå snarast.WOMBLE TILL I DIE!