Inför: AFC Wimbledon – Gillingham FC

Måste match för The Dons som visar sviktande form



En måste match i omgång sju över en säsong där det skall avverkas fyrtiosex matcher kan verkas som en lite dramatisk inledning på en införrapport. Inledningen på årets säsong är den sämsta i mannaminne med AFC Wimbledon och med tanke på hur vi agerar för stunden sätter det sig i alla fall en oroskänsla i magen min.Var själv över och bevittnade Portsmouth matchen senast där vi kammade hem noll och mycket gnäll tenderar att hamna på domaren som gav vika när Brett Pitman föll i Wimbledons straffområde efter en tämligen lätt touch från kapten Barry Fuller , ”he dived” skrek hela Kingsmeadow. Helt korrekt en lätt straff men vi föll inte på domaren utan vi var rent och sagt skitdåliga.Nämnde i min införrapport inför Pompey matchen att The Team spririt saknades i förlusten innan mot Blackpool och även här saknades det även mer än det. Fanns absolut ingen som helst linje i spelet med ett sviktande mittfält med Dean Parrett , Liam Trotter, George Francomb som inte hade många rätt. Lägg dessutom till att tremanna anfallet med Kwesi Appiah Cody McDonald samt Andy Barcham som fick höjdbollar att jobba med! Lägg då även till att om man ställer dessa herrar på varandra så nåde dom inte ens upp till naven på Pompeys ståtliga mittback Christian Burgess som nickade bort allt alternativt tjongade bort allt vilket ledde till att Wimbledon fick ställa en bollkalle i buskarna för att hämta bollarna som han rensade bort ut ur arenan.Låter jag en aningen bitter nej utan ser tecken på en rädsla om vad framtiden skall ge, en torsk ikväll noll pinnar borta mot Blackburn kommande helg sen packen från Buckinghamshire på en fredag kväll som enligt mina ögon avgör allt. Vinner vi den matchen får tränare Ardley arbetsro men förlorar vi hemma mot MK då kommer klockorna börja ringa.Truppen är till fullo hans då det inte finns några efterdyningar kvar från Terry Brown bortsett från tredjetränare Simon Bassey som ingen rör han är kung. Vi vet alla hur tråkigt tonläget blir då om det skulle ske och vi behöver inte det denna säsong då vi enligt mig har ett likvärdigt lag som ifjol men vi saknar topparna som sticker ut ur mängden. Tom Elliott samt Jake Reeves var dom som var skillnaden och årets ersättare i form av Jimmy Abdou samt vem ersatte vi Elliott med ingen! Vi skulle fått in Michael Smith från Pompey som det ryktas om nu valde han Bury precis som typ nitton andra gubbar gjort inför denna säsong. Var är vår target man? Enda kryddan som vi har kvar att hoppas är Harry Forrester men killen är inte helt fit en men honom måste vi få igång och snälla Harry håll bollen på backen när du levererar till herrarna där fram.Inför kvällens match så har Wimbledon vänsterbacken Callum Kennedy borta på grund av skada då han senast bars av med bår i Pompey matchen. Vi har 50/50 på att mittbacken Paul Robinson lirar som fick gå av med huvudskada senaste. Troligt mittlås kan då bli Will Nightingale ihop Deji Oshilaja och på högerbacken får han med sig Barry Fuller och på vänstern med tanke på att Jonathan Meades samt Darius Charles är skada så öppnar detta upp för Toby Sibbick alternativt Paul Kalambayi På mittfältet så skulle jag flytta ner Andy Barcham på bekostnad av Dean Parrett samt ha kvar Liam Trotter samt George Francomb. Fungerar inte detta så in med Anthony Hartigan samt Harry Forrester tidigt.Framåt fullt ös med Lyle Taylor centralt med Appiah och McDonald på varsin sida om honom. Tungt här in med Egli Kaja som var grym på försäsongen.Poängen tre till antalet måste in i dag med tanke på att 23:e placerade Gillingham ännu inte vunnit en match i årets upplaga av säsongen. Tränare Adrian Pennock är märkvärdigt pressad precis som vår tränare Neil Ardly. Assisterande tränaren Neil Cox har även in för matchen gått ut med att han vill ha supportrarnas fulla stöd inför matchen. Vi vet att säsongen kommer bli tuff och många matcher kommer bli som cupfinaler där vi får glädja oss rejält åt varje seger ikväll går vi för tre grabbar!League OneKingsmeadowTisdagen den 12:e september 201719:45 BST, 20:45 svensk tidFölj matchen direkt på: https://www.afcwimbledon.co.uk/ifollow/subscribe/ COME ON YOU DONS!!!