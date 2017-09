Inför: AFC Wimbledon – MK

Årets värsta match står för dörren ikväll när godheten skall besegra ondskan

Vilken inledande ingress för kvällens match och det är starka ord när man drar paralleller mellan gott ont. Vi Wimbledon fans kallar det årets viktigaste match då det är denna match vi inte vill förlora på säsongen och anledningar till dem är just kvällens motståndare MK och allt det som tillhör dem och deras existens som vi aldrig kommer erkänna.Att återigen lägga en hel införrapport på att skriva om den bakomliggande historien till vår avsky tänkte jag faktiskt avstå ifrån, ni som läser det vet alla vad som ligger bakom kvällens laddade tillställning. Jag hänvisar till alla er som inte kan eller vill lära sig om den bakomliggande orsakerna till tidigare skrivna verk av redaktionen som är en utmärkt läsning.Här nedan följer ett axplock tunga artiklar:Reserapport hemmamatchen 2016/2017Införrapport hemmamatchen 2016/2017Införrapport bortamatchen 2016/2017Reserapport bortamatchen 2016/2017Det som först slår en för kvällen är den stämning som vi drog på under fjolåret när vi en ljummen marskväll drog på det mäktigaste draget som jag någonsin upplevt på Kingsmeadow. Vi hade fyra kokande läktardelar där annars endast The Chemflow End brukar står för sången under matcherna. Nu var det frenetisk aktivitet även på The Main Stand som går under The Paul Strank Stand och vi som hade plåt på John Green Stand var dom ihop med grabbarna som hade närmast till dom få tillresta från Buckinghamshire.Efter ett par minuter så var dom tystade och sången höll i sig i mer eller mindre hela matchen och alla sånger var inte helt rumsrena men med tanke på det vokabulära övertaget så kunde vi avsäga oss hatramsorna för att istället lyfta grabbarna. Mycket av anledningen till det kockande infernot var att det var första gången någonsin som MK gästade oss riktiga Wimbledon. Tidigare möten hade gått av stapeln i JPT, FA samt ligacupen och vid dom mötena fick vi alltid gästa Buckinghamshire.Värt att notera är att i december så stod första ligamötet för dörren när vi gästade MK, det mötet var också en skräckfylld upplevelse men hänvisar till ovan reserapport för mera ingående beskrivning av den resan.Ikväll skall vi återuppleva kvällen från fjolårssäsongen och vi kan lätt konstatera att det är en tämligen ny elva som på något sätt skall överta det frenetisk drivet som fjolårets elva drog på.Om vi går igen fjolårets elva med en 4-4-2 så hittar vi följande lirare:Shea – Meades, Charles, Robinson, Kelly – Barcham, Reeves, Bulman, Soares – Taylor, ElliottEn tänkbar elva ikväll med 4-4-2:Long – Francomb, Nightingale, Oshilaja, Fuller – Barcham, Trotter, Abdou, Parrett – Taylor, AppiahVi kan helt enkelt se att följande elva så är det bara två tilltänkta gubbar som var med under fjolåret och det var Andy Barcham och Lyle Taylor . Finns helt klart en chans att Paul Robinson hoppar in i mittlåset med tanke på hans rutin och förpassar då Will Nightingale tillbänken. Framåt så är Jimmy Abdou åter från sin tre matchers avstängning och då är risken stor att Anthony Hartigan sätts på bänken och förpassar Dean Parrett ut till en kant MEN Hartigan är fostrad i klubben sedan barnsben så killen vet hur viktig matchen är så varför inte lira han.I årets elva har vi ingen Jake Reeves som var brutalt bra under och höll i taktpinnen och var dirigenten i den matchen. Värt att tillägga är att både Lyle Taylor Tom Elliott på topp var tunga och fäktades tappert på topp.Nu är det upp till bevis vilka kliver fram ikväll i årets viktigaste match jag är kluven men tror på en minder förändring då mötena mot både Blackpool samt Gillingham var ett steg framåt sedan skitmatchen mot Pompey. I dom senaste två har vi även gott från en 4-3-3 till en 4-4-2 med en startande Lyle Taylor som förpassade Cody McDonald till bänken. Kvällens ess i rockärmen blir helt klart Harry Forrester som kommer älska en sådan tillställning kvällens supersub?Ut och kör ikväll grabbar visa packet från Buckinghamshire att vi äger tillställningen ikväll!Vi kan tilläga att Wimbledon precis som under fjolåret så kommer endast Wimbledon stå på framsidan av matchprogrammet, matchtavlan inne på arenan kommer det stå Wimbledon – MK samt att MK:s stab ej kommer vistas i the Directors box på The Main Stand utan kommer husera ihop med bortasupportrarna. I den högen håll utkik efter Peter Winkelman ondskan själv ett tips på kännetecken är att han ser ut som sångaren Michael Bolton på kortison! En ful fan med andra ord!League OneKingsmeadowFredagen den 22:a september 2017COME ON YOU REAL DONS!!!