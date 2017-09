Inför: AFC Wimbledon – Portsmouth FC

Viktigt bottenmöte väntar när två lag jagar poäng

En av dom sämsta säsongsinledningarna någonsin har den kallats, fem spelade matcher med fyra poäng på kontot inget vidare facit. Målskillnaden ger oss tre gjorda samt fem insläppta och framåt skall vi definitivt prestera bättre än vad vi gjort. Nu väntar en matchserie där vi möter lag på den nedre delen av tabellen och med Portsmouth först ut i eftermiddag är det en tuff uppgift trots att laget ligger en poäng före oss med fem inspelade så inget vidare för sydkust gänget heller så här på inledningen av säsongen.Inför säsongen spådde i alla fall jag att Pompey skulle se betydligt bättre ut då främst med tanke på deras att pengar börjat rulla in med tanke på att även Pompey sålde sin själ för miljonerna när amerikanska Michael Eisner aka ”Micky Mouse” med sin Tornate Company tog över rodret och började pumpa in dollar i klubben. En tränare i form av Kenny Jackett med en rätt så tight CV med klubbar som Cardiff Millwall och Wolves på meritlistan skulle ta över laget som vann League Two då under ledning av Paul Cook som valde att lämna för ligakonkurrenten Wigan Man säger att tabellen aldrig ljuger och själv kan jag inte ta tempen på Pompey och ställa en diagnos men jag tror att sydkustlaget har potential att lyfta i tabellen främst då med anledningen av sitt kapital i ryggen se bara till Deadline Day då laget tog in fyra spelare.I Wimbledon så fick laget kritik för senaste matchen mot Blackpool och den riktade sig främst inte mot att vi förlorade vilket inte är direkt konstigt då vi inte vunnit borta sedan i februari 2017 då vi tog Scunthorpe borta. Den stora anledningen till missnöjet var att spelarna saknade the "fighting spirit" enligt utsago och det är inget vidare. Wimbledon har problemet att mycket nytt kommit in och delar av laget skall formas om eller rättare sagt varenda lagdel vilket inte är det lättaste.Målvakten George Long har varit stabil och med en backlinje där Robbo för taktpinnen centralt har Deji Oshilaja kommit Jon Meades saknas på vänsterbacken där Callum Kennedy kommit in. På mittfältet är det ett nytt mittfält som skall komponeras centralt ringer verkligen varningsklockorna. Nu när Jimmy Abdou fick ett rött kort direkt mot Blackpool vilket innebär tre matchers avstängning ger sämsta tänkbara förutsättningarna när han är enda självskrivna startspelaren. Tom Soares är inte hel utan matchtränar med U21 likväl gör badboyen Harry Forrester som är på lån och enligt mig den offensiva energikick som laget behöver men dessa herrar kan kanske nöja oss med ett inhopp under eftermiddagen.Så var vi hittar kreativiteten i eftermiddagen är frågan jag ställer mig Trotter, Parrett, Francomb behöver en dirigent och den saknas i eftermiddag.Framåt så behöver Cody Macdonald får ett ligamål under bältet och helt kall är han inte då han nätade i Checka Trade Trophy mot Barnet senast.Skräckblandad förtvivlan är det känslan som sätter sig i magen och det är inte bara för eftermiddagen utan torsk i eftermiddag toppas med möte hemma mot Gillingham på tisdag efter oss i tabellen sen Blackburn borta och sedan MK hemma. Skiter sig den här matchserien samt att vi tappar poäng eller torskar mot MK då tror jag tongångarna från supporterhål inte direkt blir speciellt trevliga och kraven på förändring blir då stora.Nu skall vi inte måla fan på väggen Taylor, Appiah, McDonald eller kanske den mest otippade målskytten kapten Fuller kanske fixar detta i eftermiddag.Håller alla tummar för att det skall gå väl då jag själv kommer finnas på plats imorgon med en polare så SweDons on tour!League OneKingsmeadowLördagen den 9:e september 201715:00 BST, 16:00 svensk tidFölj matchen direkt på: https://www.afcwimbledon.co.uk/ifollow/subscribe/ COME ON YOU DONS!!!