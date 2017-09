Come On You Dons! Anthony Hartigan pekar ut färdriktningen inför dagens match mot Blackburn Rovers. Framåt!

Inför: Blackburn Rovers - AFC Wimbledon

The Dons åker idag till Lancashire för att med största sannolikhet inkassera ytterligare en förlust då man ställs mot ett Blackburn Rovers som har vind i seglen.



Tisdagens möte med Gillingham slutade 1-1 men då skall vi komma ihåg att The Dons spelade hela andra halvlek med en man mer då Gillingham fick Lee Martin utvisad i slutet av den första halvleken.

Ett förkrossande spelövertag och 23 skott på mål borde naturligtvis lett till en seger men vi har ju så förtvivlat svårt att kunna göra mål den här säsongen.



Idag måste Ardley gå tillbaka till en trygg 4-4-2 uppställning, om vi skall ha den minsta chansen till poäng, och inte 4-3-3 som vi helt uppenbart inte klarar av med den truppen vi har till förfogande.



Inför dagens match så saknas fortfarande Tom Soares och

Jimmy Abdou saknas också då han aavslutar sin tre matcher långa avstängning idag.



Blackburn Rovers å sin sida har ett helt annat utgångsläge inför dagens match. Fyra raka segrar är man nu uppe i och efter en bedrövlig början på säsongen har man nu avancerat rejält i tabellen.

Självförtroendet är således på topp men manager, Tony Mowbray, försöker ändå tona ner förväntningarna och har höjt ett varningens finger för att det kommer bli en svår match mot Wimbledon idag. Sicket struntprat men vi tackar för visad artighet.

The Riversiders saknar fortfarande



Mot ett smärre mirakel idag nu då!



Blackburn Rovers - AFC Wimbledon

League One

Arena: Ewood Park

Datum: Lördagen den 16:e september 2017

Följ matchen live på:https://www.afcwimbledon.co.uk/ifollow/subscribe/



WOMBLE TILL I DIE!







