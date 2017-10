Inför: Northampton – AFC Wimbledon

Ett ödesdigert möte för två managers som för stunden coachar Englands två mål snålaste lag.



Räkna med att eftermiddagens möte är kraftigt ångerfullt för dagens tränare Neil Ardley som för stunden ligger på stupstocken då laget på dom senaste 18 ligamatcherna stått för otroliga fem mål och ligger på en 21:a plats i tabellen.På hans motståndarsida står den forna storstjärnan Jimmy Floyd Hasselbaink som kom som en räddare till klubben Northampton efter att förra tränaren Justin Edinburgh inledde med fyra raka förluster och fick gå. Hasselbaink kom in som räddaren och tog två raka segrar samt ett kryss sen gick laget tillbaka och har inte vunnit sedan dess under dom senaste sex. Laget kommer även från en storförlust från föregående helg då Bristol Rovers vann borta med 6-0! Vi kan också tillägga att det Cobblers stått för noll mål under dom senaste sex matcherna så kan härmed utnämna dagens möte till det på förhand statistiskt sett mål snålaste mötet på förhand i säkerligen hela den engelska fotbollspyramiden från Premier League ner till The Combined Counties League.Inför eftermiddagen så är uppgiften enkel det är bara vinst som gäller och hur kan man avkräva detta när det är Northampton borta på Sixfields Stadium som inte direkt på förhand är någon lätt uppgift. Ekvationen för mig är tämligen lätt det är två lag som ligger där dom ligger i tabellen för att det är alldeles för överskattade fotbollsspelare samt att det är två lag som saknar en tydlig röd linje på hur man skall spela. The Cobblers sex raka utan vinst samt noll gjorde mål tyder på att detta säkerligen inte kommer att lösa sig förrän januarifönstret öppnar sig och man kan fylla på leden. Men hur löser vi våra problem?För Neil Ardley så har klockorna börjat att plinga för hans avgång och än så länge omvandlar man teorier på hur länge detta kan få fortgå. Många säger att kommande matchserie om tre med först Northampton i eftermiddag sen Rotherham på tisdag samt jumbon Plymouth Argyle nästa helg är den respiten Ardley kommer få. Uteblivna resultat här så kommer klockarna övergå från pling till ring vilket innebär hans avgång. Varför just då jo för sen väntar ett London derby mot Charlton borta och vad kan vara bättre än att få en injektion i den matchen?Flera andra talar om att han sitter säkert detta med anledningen att laget först och främst har en League Two budget för League One vilket även jag instämmer på och enda uppgiften är att hänga kvar. Denna tes bygger på att vi behöver ha fyra sämre lag bakom oss i tabellen vilket jag för stunden tror är omöjligt. En annan aspekt är också hur mycket har vi maxat vår budget för denna säsong har vi råd att plocka in nya spelare i januarifönstret vilket enligt mig borde vara tre till fyra man? Så en ny tränare behöver i så fall ha kapital saknas detta så finns det ingen anledning att kicka Ardley för att då finns det inga möjlighet att skapa något nytt. Finns det budget så tycker jag man borde se efter något nytt, vi har helt enkelt kört fast och laget saknar kvalitet helt klart.Mardrömmen är nu ett faktum rent det såg vi tydligt senast mot Oxford och det blev inte bättre av att Dean Parrett klev av skadad och nu blir borta 10-12 veckor, katastrof! Lägg även till på detta att Appiah saknas Meades är borta samt att vissa spelare som vi förväntar oss mer av har slutat producera tänker främst på lagkaptenen Barry Fuller som varit bedrövlig och inte orkar längre.I eftermiddag skall vi helt enkelt gå och tuta och köra en enkel 4-4-2 utan några jäkla taktiska teknikaliteter. Utan i eftermiddag när två jävligt formsvaga lag som möts så är det motivation som slår klass! Neil Cox har även sagt till att laget mottog matchgenomgången med en ”Excellent reaction” det vill jag se bevis på idag helt klart. Callum Kennedy är åter och knackar på dörren till startelvan men för tillfället lirar George Francomb på vänsterbacken men flytta upp George och in med Callum. Francomb är en spelare som får mycket skit vilket jag tycker är fel helt klart laget allround spelare som kan lira på dom flesta platserna och aldrig gnäller. Blir inte heller speciellt svår att kriga sig in på mittfältet för dagen där enda självskriva spelaren är Anthony Hartigan . Sen att peta Trotter, Soares, samt Abdou är inte speciellt svårt trots att Abdou faktiskt är vår enda landslagsman för Komorerna, hallelulja!Så i eftermiddag skall vi göra det omöjliga vinna borta har endast hänt två gånger sedan februari 2017 då vi tog Scunthorpe borta sedan för att ta Blackburn borta i september.Nu kör vi vinner vi? självklart!Nu ser vi positivt trots att det inte finns något ljus i tunneln.League OneSixfields StadiumLördagen den 14:e oktober 2017COME ON YOU DONS!!!