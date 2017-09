Bortaläktaren från Roots Hall

Inför: Southend United - AFC Wimbledon

En svår uppgift väntar ikväll när Wimbledon gästar Southend





Nu behöver vi studsa tillbaka och få tillbaka lite ruter in i laget och Southend borta är ingen omöjlighet om vi tittar på tabellen men rent historisk brukar detta innebära att vi åker till Roots Hall och inkasserar noll poäng. Förutsättningarna är kanske inte dom bästa med tanke på våra dalande formkurva men vi slog ju



Men Southend då vilka är möjligheterna idag? Helt klart rätt läge att ta sig an dom idag kommer från en tung vinst då man i helgen bortaslog Uwe Rösslers Fleetwood med 4-2 inte illa. Innan den matchen hade dom nio tävlingsmatcher utan vinst så ytterligare ett lag som står och svänger kraftigt. Southend dirigent för dagen är Nile Ranger en av engelska fotbollens ”bad boy” och det senaste på hans kriminella CV är att han precis avtjänat ett 10 månaders straff med fotboja och denna togs bort inför helgen så att han kunde åka med till bortamatchen.





Ranger gjorde självklart ett mål på straff och firade enligt följande klipp, moget:

https://www.youtube.com/watch?v=3AIERt3QzcM



Trots detta så är han en krydda och en injektion då han inte är någon dussinlirare och vad kommer härnäst mån tro? Jo vår egen



I övrigt så får Wimbledon klara sig utan



För er som inte varit i Southend så är det en fantastik upplevelse för en anglofil, en minivariant av ett Blackpool med karuseller, barer, Fish´n ship shops och självklart en pir som sträcker sig långt långt ut i horisonten. Vi skall dock tillägga att staden saknar den glamour och flärd som Blackpool kan visa upp men värt ett besök.



Här ett litet klipp från när vi hade ett litet utbyte med deras Physio:

https://www.youtube.com/watch?v=D8_iV_pmWvg



Jättekul att flera av er kollar matcherna på ifollow strular lite till och från men kul att flera ser matcherna.





Southend - AFC Wimbledon

League One

Arena: Roots Hall

Datum: Tisdagen den 26:e september 2017

Följ matchen live på:https://www.afcwimbledon.co.uk/ifollow/subscribe/





COME ON YOU DONS!!!

En svår uppgift väntar ikväll när Wimbledon gästar Southend