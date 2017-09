AFC Wimbledonredaktionen med Henke, Leffe, en katt bland hermelinerna och Pelle summerar augusti månaden.

Redaktionen summerar: Augusti

Premiärmånaden är nu avklarad och vi kan se tillbaka på ett lyckat nyförvärv mellan stolparna men även ett uddlöst anfall.



Vi hyllar en Long målvakt men rynkar på näsan åt McDonald och checkar av Checkatrade Trophy.



Nu kör vi! Häng med tyck till och kommentera!



Redaktionen når ni via wimbledonred@gmail.com



Månadens match:



Pelle:

Segern mot



Henke:

Premiären mot Scunthorpe helt klart, riktigt tungt att åka upp till norr och få med sig poäng hem från Glanford Park. Vårt premiärfacit är inte det bästa och skönt att få börja borta.



Leffe:

Jag väljer faktiskt en förlustmatch denna månad nämligen den mot



Månadens spelare:



Pelle:

Inte alltför enkelt denna månad, många nya spelare har gjort det bra. Mittfältsduon Jimmy Abdou och Liam Trotter har sett bra ut när de har fått spela ihop. Dessutom har talangen Anthony Hartigan sett mycket lovande ut. Dock är det två spelare som har presterat lite bättre och det är



Henke:

Stod och vägde en aning innan jag helt enkelt valde vår målvakt George Long som jag personligen tror kommer växa fram som en viktig kugge under säsongen. Det 23 åriga målvaktslånet från Sheffield United har storspelat i flertalet av våra matcher och i förlusten mot Brentford i Ligacupen var han fantastisk trots två sent insläppta mål som kostade oss vinsten men Long kunde knappast lastas för dom. Under fjolårssäsongen så var Jake Reeves min trontjänare som fick motta en rad priser för månadens lirare och i år tror jag George Long kan få ärva tronen vi förtjänar en bra målvakt.



Leffe:

Jag håller med mina kära redaktionskollegor till 100% och utnämner även jag George Long till månadens spelare. Han har visat vid ett antal tillfällen att han är en målvakt man kan lita på och utstrålar pondus trots sin ringa ålder. Det känns som en klockren värvning såhär i inledningen av säsongen.



Månadens besvikelse:



Pelle:

Har saknat mål från anfallarna, det dröjde till den fjärde matchen innan



Henke:

Både offensiven och defensiven har månade varit tung med fem insläppta och tre gjorda mål på fyra matcher. Framåt helt klart borde Cody McDonald,



Leffe:

Vår offensiv helt klart. Man måste kunna kräva mer av anfallarna och jag ogillar skarpt att



Klagomuren:



Pelle:

Lite svår såhär tidigt men Checkatrade Trophy är alltid ett säkert kort. Dock så vann vi ju och gjorde fyra mål så det kanske kan ses som en positiv träningsmatch och en möjlighet att ge våra ungdomar lite speltid snarare än en cup typ... Annars så är det lite för tidigt för att hitta något men det kommer säkert.



Henke:

Ser bara positivitet nu när säsongen är igång vi ligger i tabellen där vi säkerligen kommer ligga under säsongen så öppningen är ingen överraskning men kommande september månad kan nog göra att nästkommande summering kan bli betydligt tyngre Pompey hemma , Southall borta,



Leffe:

Jag tycker förstås även jag att EFL;s nystartade streamingtjänst, iFollow, är ett fantastiskt initiativ men jag delar även ut en känga till den då man inte har gjort fätdigt appen för oss som tittar på surfplatta eller smart TV. Det krånglade något oerhört när jag skulle följa premiären mot Scunthorpe på min iPad och jag känner mig ännu inte helt tillfredställd med de åtgärder man säger sig tagit till för att lösa problemen.



Vad vi ser fram emot nästa månad:



Pelle:

Fler streamade matcher och bortamatchen mot storklubben Blackburn Rovers som kommer att bli en mycket spännande match. Vill avsluta med ett käckt Häng med! men jag skippar nog det.



Henke:

Årets första match på plats står för dörren när vi tar emot Pompey hemma den 9/9. Ett par kalla innan hos Zoe på Bricklayers för en promenad upp Kingston Road till Kingsmeadow. Som alltid efter matchen eftersnacket med Ivor Heller sen avrundning på arenapuben innan det bär av till Moksha för en indier. Ahhh låter det inte mysigt jag bara väntar!



Leffe:

Jag ser fram emot att våra anfallare gör fler mål än denna månad och att vårt senaste nyförvärv; Harry "Bad Boy" Forrester, skall kommit ikapp med träningen så vi får se vilka kvaliteter han besitter egentligen.

Matcher man kan njuta av är mötet mot



WOMBLE TILL I DIE!















Augusti månad innebar förutom premiär på fotbollsplanen även premiär för livestreamade matcher av hög kvalitet genom EFL iFollow som föll redaktionen i smaken.Vi hyllar en Long målvakt men rynkar på näsan åt McDonald och checkar av Checkatrade Trophy.Nu kör vi! Häng med tyck till och kommentera!Redaktionen når ni via wimbledonred@gmail.comPelle:Segern mot Doncaster Rovers var mycket viktig och förhoppningsvis ett tecken på att spelet börjat sätta sig. Annars så är alla matcher månadens match eftersom man nu kan se de flesta matcherna på iFollow. Inte ens när Wimbledon låg i Premier League kunde man följa laget lika frekvent som nu. Helt underbart!Henke:Premiären mot Scunthorpe helt klart, riktigt tungt att åka upp till norr och få med sig poäng hem från Glanford Park. Vårt premiärfacit är inte det bästa och skönt att få börja borta.Leffe:Jag väljer faktiskt en förlustmatch denna månad nämligen den mot Brentford i Ligacupen. Imponerande att vi stod upp så pass bra mot ett Championship lag och där vår egen produkt blott 17 år, Anthony Hartigan , fick vara med från start. Det var riktigt nära att vi tagit oss vidare till andra rundan för första gången och när orken tröt på övertid så var det vårt nyförvärv mellan stolparna, George Long, som visade klassen och höll hoppet vid liv ända till slutminuten.Pelle:Inte alltför enkelt denna månad, många nya spelare har gjort det bra. Mittfältsduon Jimmy Abdou och Liam Trotter har sett bra ut när de har fått spela ihop. Dessutom har talangen Anthony Hartigan sett mycket lovande ut. Dock är det två spelare som har presterat lite bättre och det är Andy Barcham och målvakten George Long. Den här gången får jag nog lägga min röst på nykomlingen Long som har inlett bra mellan stolparna.Henke:Stod och vägde en aning innan jag helt enkelt valde vår målvakt George Long som jag personligen tror kommer växa fram som en viktig kugge under säsongen. Det 23 åriga målvaktslånet från Sheffield United har storspelat i flertalet av våra matcher och i förlusten mot Brentford i Ligacupen var han fantastisk trots två sent insläppta mål som kostade oss vinsten men Long kunde knappast lastas för dom. Under fjolårssäsongen så var Jake Reeves min trontjänare som fick motta en rad priser för månadens lirare och i år tror jag George Long kan få ärva tronen vi förtjänar en bra målvakt.Leffe:Jag håller med mina kära redaktionskollegor till 100% och utnämner även jag George Long till månadens spelare. Han har visat vid ett antal tillfällen att han är en målvakt man kan lita på och utstrålar pondus trots sin ringa ålder. Det känns som en klockren värvning såhär i inledningen av säsongen.Pelle:Har saknat mål från anfallarna, det dröjde till den fjärde matchen innan Kwesi Appiah och Andy Barcham satte varsitt mål. I matchen efter fick Cody McDonald sätta en mot Barnet i någon cup. Men med ett spelövertag i de flesta matcherna när det kommer till både bollinnehav och skott så borde man kunnat producera ett par mål till. Visst saknas en target som Tom Elliott men det finns fler sätt att leverera bollar till anfallarna än att slå tidiga inlägg mot en target vi inte längre har.Henke:Både offensiven och defensiven har månade varit tung med fem insläppta och tre gjorda mål på fyra matcher. Framåt helt klart borde Cody McDonald, Lyle Taylor samt Kwesi Appiah kunnat uträtta mera än tre framåt. Appiah är enligt mig en forward av en kaliber högre än League One så förväntningarna på honom är skyhöga. Defensivt behöver vi helt enkelt lira ihop oss och Paul Robinsons radarkamrat skall vara Deji Oshilaja och inte Darius Charles som under fjolåret var kanon. Deji kan fördela boll och han är även inte sen att följa med upp vid snabba omställningar så en otroligt intressant spelare.Leffe:Vår offensiv helt klart. Man måste kunna kräva mer av anfallarna och jag ogillar skarpt att Neal Ardley använt Andy Barcham på topp vid några tillfällen. Andy skall vara vår "flygande holländare" på ute på vänstra mittfältet där hans speed kommer till sin rätta. Cody McDonald måste börja hitta målet nu snart och det räcker tyvärr inte med en balja i Checkatrade Trophy för att få godkänt.Pelle:Lite svår såhär tidigt men Checkatrade Trophy är alltid ett säkert kort. Dock så vann vi ju och gjorde fyra mål så det kanske kan ses som en positiv träningsmatch och en möjlighet att ge våra ungdomar lite speltid snarare än en cup typ... Annars så är det lite för tidigt för att hitta något men det kommer säkert.Henke:Ser bara positivitet nu när säsongen är igång vi ligger i tabellen där vi säkerligen kommer ligga under säsongen så öppningen är ingen överraskning men kommande september månad kan nog göra att nästkommande summering kan bli betydligt tyngre Pompey hemma , Southall borta, Blackburn hemma samt mardrömsmatchen hemma fredagen den 22/9 när vi tar emot MK Scum hemma. Kan vi få återuppleva fjolåret när vi sjöng sönder packet och lirade sönder dem på plan, självklart poängen stannar i London så åk hem till Buckinghamshire tomhänta.Leffe:Jag tycker förstås även jag att EFL;s nystartade streamingtjänst, iFollow, är ett fantastiskt initiativ men jag delar även ut en känga till den då man inte har gjort fätdigt appen för oss som tittar på surfplatta eller smart TV. Det krånglade något oerhört när jag skulle följa premiären mot Scunthorpe på min iPad och jag känner mig ännu inte helt tillfredställd med de åtgärder man säger sig tagit till för att lösa problemen.Pelle:Fler streamade matcher och bortamatchen mot storklubben Blackburn Rovers som kommer att bli en mycket spännande match. Vill avsluta med ett käckt Häng med! men jag skippar nog det.Henke:Årets första match på plats står för dörren när vi tar emot Pompey hemma den 9/9. Ett par kalla innan hos Zoe på Bricklayers för en promenad upp Kingston Road till Kingsmeadow. Som alltid efter matchen eftersnacket med Ivor Heller sen avrundning på arenapuben innan det bär av till Moksha för en indier. Ahhh låter det inte mysigt jag bara väntar!Leffe:Jag ser fram emot att våra anfallare gör fler mål än denna månad och att vårt senaste nyförvärv; Harry "Bad Boy" Forrester, skall kommit ikapp med träningen så vi får se vilka kvaliteter han besitter egentligen.Matcher man kan njuta av är mötet mot Portsmouth , där vi har vår man Henke på plats, hemma på Kingsmeadow. Vi kan även se fram emot mötet med storklubben Blackburn Rovers och så skall det förstås bli skönt att få trycka dit icke-laget från Buckinghamshire igen.WOMBLE TILL I DIE!

0 KOMMENTARER 144 VISNINGAR 0 KOMMENTARER144 VISNINGAR REDAKTIONEN

2017-09-07 23:38:00 2017-09-07 23:38:00

ANNONS:

Fler artiklar om AFC Wimbledon

AFC Wimbledon

2017-09-07 23:38:00

AFC Wimbledon

2017-09-04 16:03:57

AFC Wimbledon

2017-09-02 11:28:00

AFC Wimbledon

2017-08-29 17:40:00

AFC Wimbledon

2017-08-28 14:32:00

AFC Wimbledon

2017-08-26 10:28:00

AFC Wimbledon

2017-08-19 12:15:00

AFC Wimbledon

2017-08-12 11:15:00

AFC Wimbledon

2017-08-10 00:40:12

AFC Wimbledon

2017-08-09 09:00:00

ANNONS:

Premiärmånaden är nu avklarad och vi kan se tillbaka på ett lyckat nyförvärv mellan stolparna men även ett uddlöst anfall.Efter två raka segrar tog det så tvärstopp för AFC Wimbledon i lördagens möte borta med Blackpool. Vi kan tacka vår storspelande målvakt, George Long, för att slutresultatet bara skrevs till 1-0 för The Seasiders.Sensommarmatch i Blackpool, ett perfekt tillfälle för att förlänga sommaren med en dag på stranden och hämta hem tre poäng.AFC Wimbledon spelar ikväll sin första gruppspelsmatch i Checkatrade Trophy borta mot Barnet FC. £10 000 står på spel och dessutom ryktas det att Harry Forrester gör sin debut för The Dons i kvällens match.Två magiska mål inom loppet av två minuter gjorde att AFC Wimbledon kunde ta första segern för säsongen. 2-0 blev slutresultatet i lördagens ligamatch mot Doncaster Rovers FC hemma på Kingsmeadow Ground.Jakten på första segern går vidare idag för AFC Wimbledon när Doncaster Rovers gästar Kingsmeadow Ground. Två lag som aldrig tidigare stött på varandra och med helt olika formkurvor skall alltså göra upp om tre värdefulla poäng denna eftermiddag. Får vi kanske se The Dons senaste nyförvärv, Harry Forrester med ett förflutet i just Doncaster, göra sin debut idag?Wimbledon reser norrut till Lancashire för en svår bortamatch mot ett Fleetwood med vind i seglen.Hemmapremiär äntligen upp till bevis idag grabbarDet blev ingen sjunde gången gillt för Wimbledon i Ligacupen. Brentford vann med 3-1 men det krävdes förlängning för att skilja lagen åtWimbledon höll sig åter hemma på dom brittiska öarna för att under juli/augusti månad avverka sex matcher som blev till fem märkligt men sant. Totalt sju nyförvärv varav tre är återvändare i form av Kwesi Appiah, Deji Oshilaja samt Callum Kennedy. Precis som övriga försäsonger så vale mr Ardley att återigen spela två matcher på 48 timmar.