Arsenal-Köln 3-1 (0-1)

Arsenal tog emot tyskarna från Köln på torsdagskvällen. Gunners skulle börja gruppspelet på ett bra sätt och sätta nivån.



De största nyheterna inför matchen var främst att Wenger vilar en hel del spelare. Ramsey, Özil, Xhaka och Lacazette är exempel på spelare som inte spelade. Dessutom testade Wenger lite nya saker då Iwobi spelade bredvid Elneny på innermittfältet. Första gången för Iwobi som innermittfältare från start. Intressant. Dessutom spelar ynglingen Maitland-Niles vänsterback för dagen. En timme innan match meddelas att matchen skjuts upp en timme. Detta efter att 20 000 Kölnfans samlats utanför Emirates. Folk kunde inte komma in då det var för mycket folk. Polis ingrep, allt gick bra. Matchen startade 22.Matchen börjar något trevande och Arsenal ser inte jätteövertygande ut. Man ser något sega ut och det händer inte mycket första tio minuterna. Första målet kommer ändå relativt tidigt i matchen, men det är inte Arsenal som gör första målet. Det är Köln – dålig start för Gunners. En chansboll från Köln studsar fram till Ospina som rusar ut och rensar bollen…… raaakt i gapet på en Kölnspelare som tar emot/passar vidare bollen till Cordoba, som har uppfattat att Ospina rusade ut och inte har sin position i målet. Cordoba gör ett försök att skjuta bollen över Ospina in i mål och lyckas. Bollen studsar inte ens i marken innan den går i nät – snyggt avslut. Ett rejält misstag från Ospina. Tråkigt.Arsenal visar då och då lite vilja att gå framåt och försöker skapa chanser. Det är mycket handbollspel dock, det går extremt mycket i sidled och Arsenalfanser buar. Det känns nästan som att även om Arsenal kommer fram till straffområdet vill man vända om och spela tillbaka bollen till backlinjen. Walcott får någon halvchans, Giroud har någon nick. Dock får Arsenal inte till något reellt tryck mot Kölns mål, man har inga längre perioder av anfallsspel alls under de första 30 minuter. Köln har fått jaga boll och satsa på kontringar efter deras ledningsmål. Inget negativt i detta dock, då de försvarar bra och låter Arsenal köra på handbollsspelet. Köln känns dock ganska farliga när de kommer på kontringar och det har uppstått 3-mot-3-situationer ett par gånger. De lyckas inte ta vara på dessa kontringar.Efter halvtimmen ökar intensiteten något. Maitland-Niles kommer igenom på kanten men inspelet är dåligt. Giroud har en väldigt bra chans men för en gångs skull går nicken inte mot mål. Arsenal börjar etablera i alla fall femminutersanfall där man känns i alla fall relativt farliga. Köln har dock inga problem med att försvara så länge Arsenal inte spelar bollen mot kortlinjen. Känslan är att Arsenal borde kunna skapa mer genom att spela rakare.Arsenal har inte riktigt kommit till ännu, man har haft ett par fina anfall men den generella feelingen efter första halvlek är att Gunners inte har skärpan i de sista två passningarna. Skärpning krävs för att vända detta i andra.Arsene Wenger gör ett byte under halvtidspausen. Det är Kolasinac som kommer in och ut går Holding. Det verkar som att Arsenal går över till en 4-3-3 med Maitland-Niles, Iwobi och Elneny på mittfältet. Bytet skulle visa sig mycket lyckat.Arsenal visar mer framåtanda i början av andra halvleken. Efter att Elneny slår en fin lobb över Kölns backlinje kommer Walcott en mot en med målvakten, men bollen från Elneny är inte helt enkel att ta emot och Walcott hamnar ur läge. Walcott försöker slå in bollen, men inlägget tar på en försvarare och går upp i luften, till Sead Kolasinac . Kolasinac trycker till den på volley, in i bortre hörnet, snyggt mål! Avslutet kommer från ett läge hyfsat nära mål men ändå från kanten. Mycket snyggt av Kolasinac och Gunners har kvitterat redan i den 49:e minuten. Efter målet försöker Arsenal spela anfallsfotboll men man får inte fram några riktigt heta chanser. Man försöker kombinera sig fram och spelar bättre nu än vad man gjorde under första halvlek. Trots detta behövs den sista skärpan för att skapa heta chanser. En glimt av detta får vi se när Maitland-Niles kommer igenom efter fint kombinationsspel. Niles kommer en mot en med målvakten och har ett guldläge, men istället för att försöka sätta dit bollen försöker han på sig en extra dragning och målvakten snor bollen. Jack Wilshere är på väg in i matchen runt den 60:e minuten. Innan detta hinner Arsenal dock göra ledningsmålet! Det är Alexis Sanchez som får bollen på kanten efter en halvdålig passning. Han driver inåt bakåt i planen, tills han kommer nästan ända fram till straffområdes-halvmånen, där han skjuter. Bollen går in i bortre gaveln. Ett skruvat skott från vänsterposition in i bortre hörnet från Alexis, riktigt snyggt. Arsenal leder! Detta skedde i den 67:e minuten.Wilshere kommer in precis efter målet då han ersätter Iwobi. Kul att äntligen få se Jack i Arsenaltröjan. När var det sist, säsongen 14/15? Arsenal fortsätter visa anfallsvilja och de är inne i en bra period och har varit det i princip hela halvleken. Man skapar nu ett par chanser att göra mål, och trean känns inte jättelångt borta. Köln har, likt i den första halvleken, bara ett par kontringar i anfallsväg. Man har ett skott på mål men Ospina är snabb nere vid sin första stolpe. Det vore skönt med ett tredje mål för Arsenal så att man verkligen kan slappna av.Det är dags för nästa spännande byte när Reiss Nelson är på väg in. 17-åringen gör sitt ”riktiga” debut idag då han inte spelat något för A-laget, förutom ett par minuter i Comminty Shield-matchen mot Chelsea . Innan detta bytet sker hinner Arsenal göra trean. Man kommer igenom på vänsterkanten efter bra spel, bollen går rakt in mot straffområdet och alla tror att Wilshere ska avsluta. Men Wilshere fintar avslut och släpper igenom bollen till Walcott, vars skott går rakt på målvakten. På returen är Bellerin het och sätter dit bollen. Så jäkla snyggt av Jack som lurar alla med den finten när han istället för att skjuta bara ignorerar bollen som går till en fri Walcott. Underbart. Arsenal skönspelar lite i slutet med lite klackar och lite finter här och där. Wilshere är Wilshere och jag har saknat den mannen. Målet gjordes i den 82:a minuter och nu kommer också Nelson in. Arsenal spelar av matchen de sista minuterna och den slutar 3-1. David Ospina - 1Ett grovt misstag gör att man som målvakt inte kan bli godkänt. Annars bra. Hector Bellerin – 3I första halvleken var han lite feg och vände om lite för många gånger. Bättre i andra. Rob Holding – 2Hände inte mycket oroligt kring engelsmannen. Utbytt i paus. Per Mertesacker – 3Ledaren i bak, men det känns allt lite oroligt när han får ett kontrande lag mot sig.Monreal – 3Samma här. Hände inte mycket. Hela backlinjen var väl godkänd men det kändes lite svajigt i början. Hela försvaret kändes bättre sista timmen.Maitland-Niles – 3Inte bäst på plan, inte sämst. Vågar kombinationsspela och vågar trycka på på kanten. Skötte sig okej som mittfältare andra halvlek. Alex Iwobi - 2Vill framåt och har bra teknik. Kommer inte riktigt till, gör sig bättre på kanten enligt mig. Spelet flöt på bättre med Wilshere på plan. Mohamed Elneny – 2Gjorde inte mycket väsen av sig. Jag tycker han spelar för mycket sidled. Våga slå djupledsbollen!Alexis Sanchez – 4Mycket snyggt mål och han vaknade till liv efter ovanligt seg första halvtimme. Bra dribblingar, konstant hot. Kommer vara värdefull för Gunners även efter fadäsen i somras.Theo Walcott – 1Slarvig med passningar och avslut. Underkänd. Olivier Giroud – 3Kunde allt gjort mål på sin nickchans i första halvlek. Annars som vanligt mycket bra i hold-up-spelet och link-up-spelet.Sead Kolasinac – 4Frejdig och gör ett mycket fint mål. Poängmaskin på vänsterbacken?Jack Wilshere spelade inte så länge men man såg ändå att han har det i sig. Underbar fint innan 3-1-målet och man kan verkligen se hur mycket fotboll pöjken har i sig. Nelson spelade för lite för att kommenteras.-Kölns fans gjorde det till en fest, trots oroligheterna innan match. Överröstade Arsenals fans hela matchen. Respekt.-Så kul att se Kolasinac fortsätta sin poängskörd.-Ospina. Sluta göra enkla misstag.Bollinnehav: 72-28Skott: 16-10Hörnor: 4-3Passningsprocent: 91-73Källa: whoscored.com