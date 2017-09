Fredag igen och därmed dags för en summering av veckan som gått, här i Arsenal Weekly!

I skrivande stund sitter jag med tre rostade mackor, smält smör, skinka samt en kopp kaffe framför mig och väntar på att EL-matchen mot Bate ska dra igång på en ruggigt bra fulstream. Det är upplagt för en kanonkväll med andra ord!



2-0 mot West Bromwich i måndags var trevligt. Det hade kunnat sluta illa om West Brom fick den straff som de borde ha fått när ställningen var 0-0. Till slut blev seger och en dock relativt säker sådan. Måndagsmatcher är för övrigt inte min cup of tea..



Lacazette verkar däremot stortrivas på Emirates oavsett veckodag, han fortsätter leverera och se intressant ut, även i spelet. Den där målgesten ser jag gärna mer av under hela säsongen, även på bortaplan! Och apropå målgesten, den fick Lacazette förklara på hemsidan här om dagen och då lät det så här:

“It was based on a bet with a friend of mine who really likes music that involves trumpets. It was a joke between the two of us. That’s how it all started, it was all a bet. I’ve just kept doing it and I really like it."



I övrigt från måndagens match kan vi ta med oss att Nacho Monreal är väldigt viktig för hela laget. Fasiken vad jag gillar spanjoren som aldrig gör en dålig match, kan han fortsätta att toppa sina insatser som på senaste tiden blir jag fortsatt mycket nöjd! Till och med så pass att jag fick ett sug att beställa en tröja med Monreal på ryggen, då har man gjort avtryck ordentligt!







Europa League och Dplay. Det är väl en saga för oss Arsenalfans som inte går hand i hand. Rättare sagt så blir jag fan i mig tokig på hur de planerar matcherna som de väljer och sända i tv. Två matcher i rad (Bate & Köln) så får vi tillgång till att köpa matchen på Eurosport-player istället för att se den på tv (som jag betalar multum för och förövrigt nu har sagt upp då bägaren rann över).

Östersund går självklart före, det köper jag rakt av. Att man däremot väljer att visa matchen mellan de övriga två lagen i Östersunds grupp är rena vansinnet. Kan någon säga mig hur många svenska fans som Bilbao och Zorya Luhansk har?

För att sätta det hela i lite perspektiv så har Arsenal 38 miljoner följare på Facebook. Athletic Bilbao har 980 500 följare och Zorya Luhansk har hela (obs ironi) 2863 följare och då pratar vi worldwide.

Förra säsongens Europa League tv-sändes varenda Manchester United-match i antingen Kanal 9 eller Europsport. Jag tvivlar att den svenska fanbasen skiljer sig så pass mycket mellan lagen att man väljer att inte visa Arsenal.

Nåväl, jag hoppas ingen som läser detta bidrar och köper deras tjänst. Forumet gör ett kanonjobb med att hitta streams innan avspark (vilket väl heller inte är helt OK, egentligen).



Sådär ja, nu har jag fått ur lite aggressioner, skönt! Åter till Vitryssland och det unga lag vi kom dit med. 2-4 och tre viktiga poäng i hamn. Truppen bestod av en hel del ungtuppar så som Charlie Gilmour, Vlad Dragomir, Marcus McGuane. Även Reiss Nelson, Joe Willock och Josh Dasilva som spelade mot Doncaster fanns med, varav de två förstnämda i startelvan. Gruppspelet i Europa League är helt rätt forum för dessa grabbar att få ovärdelig internationell erfarenhet. Wilshere var för övrigt otroligt läcker, framförallt i första halvlek och vi passar även på och gratulera Giroud till mål nummer 100 för Arsenal.







Framöver då? Gunners är inne i ett tight matchande och spelar tre matcher på sju dagar den här veckan (måndag, torsdag, söndag). Brighton & Hove Albion väntar hemma på Emirates på söndag klockan 13 och visst hade det väl varit trevligt med en riktig urladdning á la 6-0? Ja tack!



Tilläggas skall också att Arsenal gjort sitt ekomoniska resultat offentligt. Ni hittar resultatet HÄR.



Trevlig helg, Gooners!