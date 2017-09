BATE - Arsenal 2-4 (1-3)

Arsenal fick igår uppleva den fulla Europa Leauge-upplevelsen med en kall bortamatch i Vitryssland, och såg i en slarvig men rolig match till att det det egentligen aldrig var något snack.

Wenger gav Wilshere sin andra start för säsongen i den mer framflyttade Özil-rollen

Tvåmålskytten i första halvlek

Kul för Giroud att göra sitt 100e mål för klubben, på en match mindre än vad Van Persie behövde därtill. Det har ändå känts som att det är något som har gnagt han lite det senaste eftersom det pratats så mycket om det, lite som att det dröjde så länge mellan Walcott's 99 och 100 förra säsongen. Hoppas detta gör att det lossnar lite mer för fransmannen.

Kul för Holding att göra sitt första mål också, bara 99 kvar till Giroud nu. Rob verkar vara en spelare var självförtroende påverkas hårt av matcher, så förhoppningsvis glömmer han att han halkade vid BATE's andra mål och får en liten kick av denna matchen.

Kul för oss allihopa att se så många unga talanger på plan. Willock var enligt mig bäst, men också den enda som spelade på sin bästa position. Med det sagt tror jag faktiskt det är bra att AMN spelar lite på ytterbacken i denna ålder, då Wenger har sagt att DM är hans bästa position, och det är en DM's jobb att täcka ytterbacken om (när) denne bombar upp för kanten. Bara bra att bli bekväm med det så fort som möjligt, och bara att få speltid är givetvis bra i denna ålder.

Wenger gjorde precis som inför matchen mot Köln 9 ändringar mot senaste Premier League matchen, med Elneny och Mustafi de enda som behöll sina platser. Annars såg vi en ganska väntad elva, med tonåringar på ytterbackarna och ytterliggare en spännande sådan i form av Joe Willock på innermittfältet. På bänken hade Arsenal fem(!) 18-åringar så spännande debuter var att vänta.(3-4-2-1):OspinaHolding, Mertesacker, Mustafi,Nelson (’79 McGuane), Willock (’89 Nketiah), Elneny, AMNWalcott, WilshereGiroud(4-2-3-1):ScherbitskiRios, Gayduchik, Milunovic, Polyakov (’24 Polyakov)Volodko (’85 Baga), DragunGordeychuk, Stasevich, Ivanic,Rodionov (’55 Signevich)Matchen började i ett högt tempo och det var Arsenal som tog kommandot direkt. Jack Wilshere framförallt var på spelhumör och linkade tidigt upp med Giroud på ett sätt som vi saknat de senaste två åren. Klassisk Wengerball. Första försöket träffade Walcott stolpen men bara några minuter efter var det dags för honom att ta revansch. Fint samspel mellan Giroud och Wilshere och efter ett fint litet chippat inlägg av Wilhsere lyckades Walcott peta in 1-0.10 minuter senare var det dags igen när BATE's målvakt gjorde en riktig stortabbe, spelade bollen rätt på Walcott som kunde välja mellan att ge Giroud sitt 100 mål eller göra sitt andra själv. Han valde alternativ två och matchen kändes trygg. Och ännu tryggare skulle det bli bara några minuter senare när Mertesacker skarvade en hörna rätt på Holding's benskydd och den unga mittbacken fick göra sitt första mål för klubben.BATE gav dock inte upp, och bara ytterligare några minuter senare skickade Rios in ett fint inlägg som landade prick på Ivanic skalle. Kanske kunde Elneny gjort det bättre men 1-3 var ett faktum. Målet gav BATE självförtroende och de började pressa högre, något som vi svarade som vanligt på: dåligt. BATE tog över spelet lite och Ospina tvingades till ett par fina räddningar. Mot slutet av halvleken var det Arsenal som återtog initiativet dock och Holding träffade stolpen medan BATE's målvakt revanscherade sig något med en jätteräddning på ett Walcott-avslut.Andra halvlek hade knappt hunnit börja innan vi fick en av de snällaste straffar jag någonsin sett. Mustafi blev lite dragen i tröjan (tror jag?) och domaren pekade på punkten, till och med Arsenalspelarna såg lite förvånade ut. Giroud stegade upp och gjorde inget misstag från punkten när mål nr. 100 i Arsenaltröjan blev ett faktum. Grattis din big, handsome bastard.Bara någon minut senare borde det ha varit 5-1 då Walcott hade ett jätteläge att frispela Wilshere men valde att avsluta själv, något som hände mer än en gång under andra halvlek när Walcott verkade mer sugen på att göra ett hattrick än något annat. Matchen kändes trygg förutom att vårt försvar drog på sig lite väl många onödiga frisparkar, vilket skapade ett visst tryck. Tillslut kom så 2-4 när Ospina släppte en retur och Holding halkade, och det kunde faktiskt varit 3-4 bara några minuter senare när Mustafi lätt blev passerad (en vanlig syn under matchen) och en BATE spelare var helt fri vid straffpunkten men dunkade bollen över.Mot slutet av matchen gjorde Arsenal lite byten, McGuire fick göra debut för Nelson, och Nketiah kom in i slutsekunderna för att få en lite appearence-bonus, och såg generellt till att spela av matchen. Ospina tvingades till en räddning eller två, Giroud hade ett cheeky chip-försök som gick precis över, men för att vara en ganska intensiv och öppen match så var sista 10 (tacksamt) ganska lugna i jämförelse. Matchen blev itne alls så tillknäppt som jag hade trott innan, båda lagen slarvade mycket, men det var en rolig match att titta på, och framförallt första 15 ska vi ta med oss då spelet flöt riktigt fint med många fina kombinationer, nästan alltid med Wilshere i centrum. Tillslut 3 ändå bekväma poäng och resan mot att kunna vila spelare och köra fullt ungdomslag sista 2-3 matcherna går vidare.Bollinnehav: 38 - 62Skott: 18 - 16Skott på mål: 7 - 7Hörnor: 3 - 5Frisparkar: 14 - 15Offside: 3 - 4Matchens spelare: Jack Wilshere, Arsenal(0=Spursklass, 1=underkänd, 2=godkänd, 3=bra, 4=mycket bra, 5=världsklass) David Ospina - 2Gjorde ett par fina räddningar men var också tveksam på båda BATE's mål. Shkodran Mustafi - 2Gjorde det ok men var alldeles för lätt att passera matchen igenom. Per Mertesacker - 3Stabil och trygg som vanligt. Rob Holding - 2,5Kul med ett mål, behövde den självförtroende-boosten, men var i övrigt något tveksam. Olycklig vid BATE's andra mål.Riess Nelson - 2,5Såg tryggare ut defensivt än mot Doncaster , och vi fick se prov på lite av vad han kan offensivt. Gör det dock ofta lite för svårt för sig, vanligt för unga spelare i hans stil, och man längtar lite efter att få se honom längre fram, utan det defensiva ansvaret som krävs på ytterbacken.Ainsley Maitland-Niles - 2,5Gjorde det helt ok idag, spelade lugnt och fint utan konstigheter och utan misstag. Är överraskande snabb alltså.Mohammed Elneny - 2En av de två som hade gjorde 90 min i måndags (med Mustafi) och det var nog ingen slump att dessa två var våra svagaste spelare.Joe Willock - 3,5Jag var mycket imponerad av unge Willock. Han ser trygg ut med bollen och verkar stark som en oxe, och inte den sorten utan slutprodukt som finns i Liverpool . Slog oftast rätt passning och spelade enkelt, precis vad man vill se från en orutinerad tonåring på mittfältet.Jack Wilshere - 4Var fantastisk i första halvlek och fick oss att i stunder spela Wengerball som att Hleb, Rosicky och Fabregas var tillbaka. Tröttnade något i andra vilket är förståeligt då han fortfarande jobbar för att vara tillbaka i full fitness.Theo Walcott - 3Gjorde två mål och det är ju alltid bra, men borde även haft två assist. Var alldeles för blind av sitt eventuella hattrick i andra halvlek och missade några gyllene lägen att frispela medspelare. Olivier Giroud - 3Får ett extra poäng för straffen och den 100e målet. Linkade fint med Wilshere i början på matchen men försvann sen ut ur den under stora delar.Båda avbytarna spelade för kort för att betygsättas.