2017-10-01 13:00

Arsenal - Brighton



Inför: Arsenal - Brighton

No rest for the wicked när Premier League rullar vidare och Arsenal tar emot Brighton hemma på Emirates två och en halv dag efter en tur-och-retur i Vitryssland på ca 4000km.





Arsenal

De goda nyheterna är att inga nya skador dök upp i Vitryssland, men Wengers presskonferens före matchen var ändå mestadels negativ. Özil som jobbat sig tillbaka från en knäskada med ett kortare inhopp senast mot West Brom är fortfarande tveksam till start, och Koscielny är enligt bossen ”50/50”, I dennes fall är det hans kroniska achillesproblem som spökar. Kolasniac ”had some problems, but he is available” enligt Wenger så uppenbarligen stoppar inte dessa diffusa problem vår Bosniske tank. Jag tror att startelvan kommer likna den mot





Wenger och hans stab har lite försvarsbrydderier att grubbla över



Brighton

Brighton har anfallaren Tomer Hemed avstängd efter att han stampat på



Brighton spelar klassiskt 4-4-2 och det mesta av deras anfallsspel går genom deras wingers. Anthony Knockaert var





Brighton vann senast mot Newcastle hemma med 1-0.



Matchen

Som sagt har vi bra statistik mot nykomlingar, och i och med hemmamatch kan man förvänta sig ett stort bollinnehav från Arsenal. Då de flesta av våra viktigaste spelare vilade i veckan tror jag inte vi ska ha några problem att omsätta bollinnehavet i tryck mot deras mål. Det handlar mest om att inte underskatta tror jag, Brighton har ändå samlat ihop 7 poäng så här långt, och deras kontringsspel längst kanterna kan bli farligt. Förhoppningsvis kan det hotet negeras av våra tre mittbackar som skapar en bättre försvarsbredd än två, men det gäller att inte slappna av och se till att utföra hela jobbet. Jag tippar 2-0, och en liknande match som den mot West Brom.



2017-09-30 15:02:06

