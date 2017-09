Inför Arsenal - Doncaster Rovers (Carabao Cup)

Carabao Cup?Är det en stork? Chokladkaka? Eller en drink med gul färg?Kalla skiten för ligacup iställer som ifjol för att få lite känsla. En gång i tiden hette Worthington's Cup och då vann till och med Spurs den. Så stor klass är det på cupen. Att till och med Spurs kan vinna den. Allt kan hända tydligen.Nåväl, jag skall inte blir raljant. Nu är det dags för Carabao Cup, eller ligacupen och Gunners skall spela match mot Doncaster Rovers.Gunners möter ett lag från Skottland i denna tredje omgång. Jodå, så är det. Men, kära Falk, gränsen till Skottland går ju vid Berwick och vad hände med Hadrianusmuren? Lägg undan svamparna nu. Men, jodå. Faktiskt är det så. Enligt laglig mening så tillhör staden Doncaster Skottland. Under 1100talet så gjorde David I av Skottland en raid in över de engelska gränserna och tog en stor del av norra England. I "treaty of Durham" så lämnades det mesta tillbaka, men just Doncaster glömdes bort. När man nu har läst dokumentationen på senare tid, så hittar man ingenstans att skottarna någonsin lämnat tillbaka staden till England. Ergo, lägret Castrum vid floden Danum tillhör gossarna med kiltar.Andra kända gossar som kanske inte har kiltar, men som är från staden Doncaster är Billy Bremner- hyfsad känd Leedsare, Kevin Keegan- supermusen som var hur stor som helst i Liverpool och så Graham Rix- massor av matcher i Gunners och med i laget som vann FA-cupen 1979.Nu vet vi massor om Doncaster från södra Yorkshire och det är en stad som inte bara har ett herrlag i form av Doncaster Rovers utan även ett känt damlag i form av Doncaster Belles. Herrlaget gick upp från Leaguie two inför detta år och är nu således i League One. Efter att ha slagit ut Bradford Rovers och Hull City så är man nu i tredje omgången av cupen och vill så gärna bli jättedödare. Laget tränas av Sir Alex Fergusons son Darren Ferguson och jag måste medge att jag inte känner till många av spelarna i detta Doncaster Rovers. Ett par namn sticker dock ut. Alex Kimowya är en vindsnabb forward som klockat på under 11 på hundra meter och som så när slog igenom i Chelsea. Sedan har vi urmannen James Coppinger som passerat 500 matcher för klubben. Tryggt med en sådan kämpe.Doncaster ligger på nedre halvan i ligan. En seger på åtta matcher. Senast blev det 0-1 mot Scunthorpe och det är ett tilltufsat lag som kommer till Emirates Stadium.Lawlor-Blair, Mason, Wright, Butler-Whiteman, Kongolo,Rowe, Coppinger-Williams, MarquisEfter 0-0 mot Chelsea och 3-1 mot Köln så har Gunners återfått en del stabilitet. Men Wengers syn på ligacupen är klassisk. Här skall spelare testas och spelare ges möjlighet till speltid. Man såg emot Köln att han lägger ett halvviktigt fokus på Europa League och det kommer att påverka uppställningen mot Doncaster Rovers, som troligen kommer att bli ett rejält hopplock av reservspelare och juniorer. Samtidigt är det väldigt viktigt att skapa ett resultat som inte är löjeväckande och inte skickar tillbaka klubben i en ond spiral.Så vad kan vi förvänta oss emot Doncaster Rovers.Holding, Chambers, Wilshere, Walcott, Elneny, Debuchy?Ja, kanske det.Maitland.Niles, Willock, Nelson, Reine-Adelaide? ja, bestämt.Nketiah? Nja, på bänken kanske. Da Silva, kanske från start han med.Vem står i mål? Borde bli Ospina. Kan jag tycka. Med Macey på bänken.Laget?Ospina-Chambers,Holding, Maitland-Niles-Reine-Adelaide,da Silva, Willock,Wilshere,Nelson-Akpom, WalcottFast? Nja, tveksamt.Elneny och Giroud satt på bänken senast och har inte fått så mycket speltid, men Welbeck gick sönder och Coquelin är trasig så vågar han spela dessa? Tveksamt.Förmodligen helt fel, men en gissning.Hur går detta?Jag tror på 4-0.