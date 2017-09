Inför: Arsenal-Köln

Arsenal är för första gången under mitt supporterliv inte med i Champions League. Nu kör vi på Europa League och en stor chans att ta hem den titeln. Vi börjar mot Köln.



Det är dags att uppleva något som i princip alla engelska toppklubbar upplevt någon gång de senaste fem-sex åren, nämligen hur det känns att stå utanför rampljuset och spela sina matcher på torsdagar. Det finns så många frågor kring detta. Hur kommer truppen svara på detta? Kommer Wenger vila några spelare och satsa först senare i turneringen, eller kör han på det bästa laget direkt?Jag hoppas att Jack Wilshere får lite minuter nu. Wenger säger så här om honom: ”He is very hungry and sharp. He is not completely at his best, but he is getting there every week. He enjoys being back and competing for his place and what I see in training is positive.” Vilket bör innebära att Wenger har stora planer på att låta Jack få mer och mer speltid ju längre han håller sig frisk. Hoppas.Arsenal dras inte med allt för många skador. Naturligtvis är Cazorla och Coquelin inte möjliga att ta ut, men annars ser det hyfsat ut enligt Wenger. Wenger säger också i presskonferensen att han kommer vila Özil och Ramsey helt. Detta för att de hade ett intensivt landslagsuppehåll. I övrigt då? Jag tror han kommer spela en relativt ordinarie elva, eftersom man vill få en bra start och dessutom ”spela in” bland annat backlinjen med varandra igen. Jag vill gärna se allas vår Wilshere nu när Ramsey vilas, och gärna Iwobi på kanten istället för Özil. Annars tror jag det blir så här.OspinaMustafi, Koscielny, MonrealBellerin, Xhaka, Wilshere, KolasinacIwobi, SanchezGiroudJag tror faktiskt också att Wenger vilar Lacazette. Sanchez får spela, han behöver komma igång. Ge honom 60-70 mintuer.Undertecknad har faktiskt besökt Köln under en Tysklandsresa för ett par år sedan. En relativt stor stad, med ett fotbollslag som bland annat har haft stor betydelse för vår lille skojare Lukas Podolski. Laget har en gedigen arena som tar in 50 000 personer. Köln har inte varit speciellt framgångsrika de senaste åren och så sent som säsongen 13/14 var man nere i andraligan och vann denne. Därför är detta förmodligen en stor händelse för Kölns supportrar och spelare, så lita på att de kommer ge 100%. Vi vet att tyska lag brukar spela med rejält med fart och intensitet. Detta behöver Arsenal stoppa och kontrollera.Köln slutade femma i förra årets Bundesliga , en fin placering. I år dock så har man förlorat samtliga av sina matcher matcher och har -6 i målskillnad. Vi vet att Köln är ett lag som kan hoppa ganska rejält mellan första- och andraligan, så de bör skärpa sig snart.Arsenal ska helt enkelt vinna och slippa sätta ännu mer press på sig själva. Gör ett bra och friktionsfritt gruppspel är viktigt denna hösten, tror jag. COYG!Källor: Forza-appen