Inför: Arsenal - Norwich City

Ligacupen rullar vidare och det har blivit dags för åttondelsfinal hemma på Emirates.

Wilshere, som gjorde ett bra inhopp mot Everton senast, lär spelas från start av Arsene Wenger

Det har alltså blivit dags för åttondelsfinal i carli.. nej, coca.. nej, caraba.. äh, ligacupen, och Arsenal välkomnar championshipmotstånd från Norwich till Emirates. Lag från lägre divisioner och ligacup brukar betyda vinst, men Norwich kommer till norra London med en stark bortaform.Det första de flesta Arsenalfans associerar Norwich med är nog drömmål. Förutom Wilsheres berömda wengerball-mål så får jag på rak arm upp Ramseys solomål i samma match och hans volley i krysset i bortamatchen samma säsong. Norwich, som ligger nordost om London i höjd med Birmingham , gjorde tre säsonger i premier league mellan 2011 och 2014 innan man åkte ur, tog sig tillbaka upp för ett gästspel säsongen 15-16, bara för att åka direkt tillbaka ner där man nu har huserat sen förra säsongen. För tillfället ligger laget sexa i ligan efter 13 spelade med 6 vinster, 4 oavgjorda och 3 förluster. Man är dock i fin ligaform för tillfället med 8 raka obesegrade, och vinster i 3 av deras 4 senaste. Det är ett bortastarkt lag med 4 av de 6 vinsterna på just bortaplan. Till morgondagens åttondelsfinal i ligacupen har man tagit sig via segrar mot Swindon, Charlton och Brentford Man tycks inte rotera riktigt lika mycket som Arsenal gjort hittills inför ligacupmatcherna så räkna med att känna igen några namn, så som Carmeron Jerome och Wesley Hoolahan. Annars är det svårt att plocka ut några spelare ur truppen som sticker ut. Farliga Steven Naismith är skadad och missar matchen. Benficaprodukten Nelson Oliveira är deras bästa målskytt med 5 mål på 9 matcher hittills under säsongen, men även han är tveksam till start.Hos Arsenal å andra sidan kan vi räkna med kraftig rotation efter att ha spelat i ligan så sent som igår. Det blir troligen ett liknande lag som det som vann nere i Belgrad i torsdags, med en bänk fylld av juniorer. Ospina lär komma in i startelvan om han är fit igen, men det blir troligen för tidigt för Chambers som annars hade behövts i denna matchen för att faktiskt kunna ställa mittbackar på planen. Troligt lag:Cech/OspinaDebuchy - Elneny - HoldingNelson - Coquelin - Willock - Maitland-NilesWalcott - Giroud - WilshereHemmaplan och championshipmotstånd betyder givetvis att Arsenal är skyhöga favoriter, men det är ju så med ligacupen att närsomhelst kan laget komma ut oinspirerade och uttråkade och åka på däng, det brukar ju bli så förr eller senare. Dock tror jag inte att det händer just imorgon, det brukar ju trots allt aldrig vara mot lag från lägre divisioner som dängen kommer, och att Arsenal kan ta en hyfsat bekväm seger med 2-0.