Inför: BATE - Arsenal

På torsdag reser Gunners till Vitryssland för ett svårtippat bortamöte mot klubben med det glamorösa namnet Football Club Borisov Automobile and Tractor Electronics, kända för att ha tillverkat Alexandr Hleb och 11 raka ligatitlar.

Wilshere lär ta plats på mittfältet igen

BATE mot Barca och vår gamla kapten i CL 2015

Men vi börjar givetvis med bortalaget. Arsenal kommer till matchen efter att ha hållit tre raka nollor, och är i ett lite positivare allmäntillstånd än senaste EL-matchen mot Köln. Med match så sent som igår (måndag), och det faktum att det är Europa League så klart, gör att man kan förvänta sig att Wenger roterar kraftigt på truppen. Inför Köln gjorde han 9 byten och nått liknande är att vänta på torsdag. I skadeväg saknas dock spelare som hade förväntats starta som Coquelin och Chambers skadade, vilket gör att man också lär kunna vänta sig lite spelare på fel positioner. På det temat, har vi överhuvudtaget några ytterbacks-backups? Walcott har varit skadad men tränade och satt på bänken senast så lär vara tillgänglig. Jag tror Wenger lämnar kvar vänstersidan av försvaret för att ha någon form av stabilitet, det är ändå bortamatch, och att en väntad startelva skulle vara:OspinaHolding, Mertesacker, MonrealMaitland-Niles, Elneny, Wilshere, KolasinacIwobi, WalcottGiroudTillverkarna av bil- och traktorelektronik från Borisov är det alltså som ska välkomna vapentillverkarna från London för en torsdagsbatalj fotboll. Om BATE vet jag väldigt lite kan jag ärligt erkänna, mer än att man känner igen laget från Champions Leauge där de gjort totalt fem framträdanden. Lite wikipedia-journalistik avslöjar att klubben är Vitryska Premier League 's mest framgångsrika lag, med 13 ligatitlar (plus 3 till under sovjet-eran som annars dominerades av lag från Minsk) och 3 cuper. 11 av dessa ligatitlar kom i rad, jeez. BATE tog sig till EL genom att man vann ligan övertygande förra säsongen, kom till näst-sista kvalomgången i CL men förlorade där mot Sparta Prag och hamnade då istället i play-off rundan i EL där de slog ut Ukrainska FC Oleksandriya med 3-2 totalt.Vitryska ligan går som den svenska över vår-höst snarare än höst-vår, vilket betyder att där Arsenal har nu spelat en dryg månad av säsongen, har BATE bara en dryg månad av säsongen kvar. Detta kan givetvis vara både för-och nackdelar åt båda håll: inte hittat spelet helt vs. börjar bli slitna, etc. Just nu ligger hursomhelst BATE 3a i ligan med 7 matcher kvar, bara två poäng bakom ettan men hela 13 poäng före fyran.Detta känns som en sån bortamatch man bävade lite för när det stod klart att det var EL som gällde. Visst man kan få möta liknande lag i CL också, BATE har ju som sagt ändå spelat där 5 gånger, men ofta används ju "ha så kul i [insert östlig stad med kalla vintrar]"-hånet när man ska göra sig rolig över lag som hamnat i EL. Jag tror det kommer bli tufft, och får de publiken med sig, ännu tuffare. Efter att BATE och Belgrad kryssade i första omgången skulle ett oavgjort resultat inte direkt göra någon skada för vårt avancemang från gruppen men givetvis bör vi ändå ha kvalitet att vinna matchen. 1-0 efter sent nickmål av Giroud? COYG!!