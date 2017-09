Matchrapport: Arsenal - Doncaster Rovers 1-0

Arsenal är vidare till fjärde omgången i Ligacupen efter 1-0 mot Doncaster Rovers från League One.

Ligacupen var det ja, eller ursäkta mig, Carabao Cup... Gunners har inte förlorat mot ett lag från lägre division i Ligacupen sedan 1983 och den sviten håller i sig även efter ikväll. Doncaster hade med sig hela 5000 fans till Emirates.

På sedvanligt vis i Ligacupen väljer Wenger att, helt riktigt, ge de yngre spelarna chansen. Tillsammans med ett par rutinerade namn så kändes startelvan på förhand intressant. En ypperlig möjlighet för de yngre och ta chansen och visa upp sig mot ett League One-lag.



Arsenals startelva:

Ospina - Chambers (46'), Mertesacker (C), Holding - Nelson (84), Wilshere, Elneny, Maitland-Niles - Walcott (76'), Alexis - Giroud

Avbytare: Macey, Monreal, Willock (84), DaSilva (46'), Iwobi (76'), Nketiah, Akpom



Doncasters startelva:

Lawlor, Mason, Wright, Butler, Blair, Houghton (62'), Whiteman, Rowe, Kongolo, Coppinger (C) (62'), May (76')

Avbytare: Marosi, Alcock (62'), Toffolo, Garratt, Mandeville (62'), Marquis (76'), Williams



Första halvlek:

Doncaster vann slantsinglingen och fick äran och rulla igång matchen. Efter bara 2 minuter så kom första läget för Arsenal efter en djupledslöpning från Elneny snappar Walcott upp bollen i straffområdet, skottet blockeras dock i sista stund. I anfallet direkt efter kunde domaren mycket väl ha blåst straff då Giroud blir rejält nedtryckt, men situationen frias.



Chanskavalkaden fortsätter. Efter 6 minuter är det Wilshere som snyggt chippar fram bollen till Giroud som försöker med en spektakulär cykelspark, bollen tar dessvärre i överkanten av ribban och ut till inspark. Arsenal har första 15 minuterna ett härligt tryck och mycket halvchanser mot Doncaster som i de få tillfällen de får låna bollen endast rensar bort den. Att det i nuläget kan stå 0-0 förblir ett mysterium.



Efter 20 minuter är det dags igen. Wilshere och Alexis har ett snyggt väggspel på mittplan som leder till att Elneny får bollen ute på högerkanten. Ett inlägg mottas mot en ensam Giroud som sätter dit pannan, men bollen smiter tyvärr tätt ovanför ribban.



Mål 1-0: 25 minuter in i matchen blir det äntligen mål. Alexis slår en lång djupledsboll till Walcott som tar ner bollen och lägger kyligt in bollen bakom Doncasters irländska burväktare.



Första halvleken går mot sitt slut och Arsenal har tyvärr slagit av rejält på takten. Man fortsätter dominera bollinnehavet men det här bastanta trycket man hade första 30-35 minuterna har avtagit när klockan tickade över 40 minuter.



Andra halvlek:

Arsenal gör ett rakt byte på mittbacksplatsen där man tar ut Chambers och sätter in 18 åriga Pelenda Dasilva som varit i klubben sedan han var 8 år.



Efter en kontring(!) fem minuter in i halvleken så serverar Giroud ett friläge till Walcott, något som han dessvärre och allt för vanligen missar.. borde absolut varit 2-0.



Arsenal såg lite loja ut under de första 10 minuterna och det var faktiskt Doncaster som skapade några halvchanser samtidigt som man har en del boll.



67 minuter in i matchen och hemmapubliken vill ha mer. Det är fortsatt lojt och det börjas höras lite gnäll runt om på Emirates. Efter den första glänsande halvtimman var det nog många som trodde att detta skulle bli en walk in the park för Gunners. Man har slagit av på takten lite i andra halvlek och publiken har börjat visat sitt missnöje, trots ledning.



Matchminut 80 är förbi och det böljar fram och tillbaka. Hawaii-fotboll på hög nivå som endast gynnar gästerna. Man skapar en hyfsad chans i 85e minuten som resulterar i en hörna som "nicklobbas" i ribban efter en touch på rödvit spelare och ut till hörna igen. Pjuh..



Fyra minuters tilläggstid som Arsenal spelar av på Doncasters planhalva och man är vidare till fjärde omgången i Ligacupen efter en onödigt tight tillställning som man borde avgjort redan under den första halvtimman. Nästa gång är det Norwich från Championship som gästar Emirates och då måste laget upp minst ett hack till.



Summering och spelarbetyg enligt skalan:

0 - Spursklass

1 - Underkänd

2 - Godkänd

3 - Bra

4 - Väldigt bra

5 - Världsklass



David Ospina - 2

Har väl ingenting och göra på hela matchen och setts aldrig på prov, får därför godkänt.



Calum Chambers - 3

Absolut en okej insats. Inte så mycket och göra i första halvlek men såg bra ut för att vara första matchen på ett tag.



Per Mertesacker - 2

Styr och ställer där bak. Ställs inte på några jätteprov och får därför godkänt.



Rob Holding - 2

Bättre från Rob idag än i de senaste matcherna. Ser återigen bekväm ut.



Reiss Nelson - 2

Som jag hade hoppats få se denna man få explodera idag men han kommer tyvärr inte riktigt till i sin wingback-roll. Mer delaktig i andra halvleken och gör en godkänd insats även om jag hade hoppats på mer.



Jack Wilshere - 3

Jack var tillsammans med Alexis bäst i Arsenal idag och 90 minuter i en Arsenaltröja var länge sedan. Jack is back!



Mohamed Elneny - 2

Ganska osynlig men kommer med mer i anfallen ikväll än under de "vanliga matcherna".



Ainsley Maitland-Niles - 2

Gör en hel del bra saker och räddar även Arsenal från två otäcka friläge, varav ett från ett eget misstag. Stabil och godkänd insats.



Theo Walcott - 2

Han gör mål men inte mycket mer än så. Väntar mig mer av Theo i en sådan här typ av match. Borde verkligen fått in ett mål till, minst.



Alexis Sanchez - 3.5

Vill väldigt mycket och ibland blir det för mycket. Bäst på planen dock och är delaktig i allt som Arsenal skapar i princip.



Olivier Giroud - 2

Kämpade och slet men mattades av i andra halvlek och blev lite för loj. Godkänd insats dock sett över 90 minuter. Borde kanske gjort en balja.



Avbytare:

Pelenda Dasilva - 2

Som hos de andra försvararna så är det relativt lugnt och Dasilva märks inte av.



Alex Iwobi - 2

Godkänd under den lilla tid han är på planen. Springer runt likt Kanu och försöker få kontroll på sig själv och bollen men hittar inte på något tillräckligt kreativt.



Joe Willock - X

Spelade för kort tid för att betygsättas men gjorde varken bort sig eller utmärkte sig.



Tre korta:

* Går Giroud och Alexis ihop? Mycket gnäll mellan de båda, framförallt från chilenaren som inte tycks vara allt för imponerad av fransosen.

* Ypperligt tillfälle för de yngre och reserverna att visa upp sig men tyvärr tar inte alla den chansen utan det ser ganska lojt ut, framförallt i andra halvlek så sviker motivationen rejält hos många i hemmalaget.

* Jack Wilshere är tillbaka på allvar? Han visar i alla fall (trots motståndet) att han knackar på dörren tillbaka till A-truppen. Kul som f*n!







Matchfakta: Arsenal - Doncaster Rovers 1-0 (1-0)

Bollinnehav: 57%-43%

Mål: Walcott 25'

Skott: 19-6

Hörnor: 10-6

Frisparkar: 13-7

Gula kort: Mason 68'

Röda Kort: Nej.

Offside: 0-3

Matchens spelare: Alexis Sanchez

Publik: 44 064, Emirates Stadium

Domare: Scott Duncan

Statistikkälla: Flashscore.com