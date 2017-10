Matchrapport: Everton-Arsenal 2-5 (1-1)

Viktig vinst för Gunners!

Första matchen som Alexis, Özil och Lacazette startar tillsammans gav till slut rejäl utdelning. 2-5 borta mot Everton är starkt oavsett vilken sits Everton nu än må befinna sig i.

Det kan dock ha varit sista gången Koeman tränade sitt Everton, för något är helt klart inte som det skall vara i det laget.



Startelvorna:

Arsenal:

Cech, Koscielny, Mertesacker, Monreal, Bellerin, Ramsey, Xhaka, Kolasinac, Özil (82'), Alexis, Lacazette (77')

Avbytare: Macey, Holding, Coquelin (82'), Wilshere (77'), Iwobi, Walcott, Giroud



Everton:

Pickford, Kenny, Baines, Williams (45'), Jagielka, Keane, Gana, Vlasic, Sigurdsson, Rooney (74'), Calvert-Lewin (75')

Avbytare: Joel, Mirallas, Martina, Niasse (75'), Klaassen, Davies (45'), Lookman (74')





Första halvlek:

Arsenal vann slantsinglingen och fick därmed starta igång söndagsunderhållning i Viasat. Redan efter två minuter är det Alexis, Özil och Ramsey som skapar ett bra läge som dessvärre går utanför, men resulterade i en hörna för Gunners.

Superläge av Lacazette som vänder bort Keane men kommer lite för när Pickford som lyckas göra en fin räddning.

Första 10 minuterna är det ett Arsenal som är på spellhumör och hugget idag, i jämförelse mot Watford. Tre hörnor på bara 7 minuter tex.



1-0. Dessvärre är det Everton som orättvist gör 0-1 efter att Xhaka trott han är ensam på mittplan och bollen letar fram till Rooney som placerar in bollen otagbort bakom Cech.



Halvvägs in i första halvleken är det fortfarande Arsenal som har större delen av spelet medan Everton förstås satsar på omställningar efter sitt oväntade ledningsmål.



1-1. Ett skott utifrån av Xhaka som Pickford räddar och släpper retur på. Monreal är där och dunkar in bollen vid närmsta stolpen.



I slutskedet av halvleken spelas Alexis fri av Özil men i dålig vinkel. Pickford lyckas rädda och skrika något till Alexis. Ett bra försök till trashtalk av en målvakt som har en Angry Birds-logga på ärmen...

Arsenal känns på krigsstigen och det var viktigt med ett mål innan paus. Det är högt tempo och det gnälls både på egna laget. Många chanser för Arsenal men det är bara 1-1.



Andra halvlek:

Andra halvleken fortsätter i högt tempo och det är Arsenal som fortsatt tuggar på framåt.



1-2. Nytt vackert anfall från Arsenal resuluterar i att Özil nickar (ja, du läste rätt) in bollen efter ett läckert inlägg från Alexis.



Efter att Arsenal gjorde målet har tempot sänkts en hel del och Arsenal bevakar sin ledning. Det tar lång tid att få igång bollen efter avblåsningarna.



Rött kort! I matchminut 69 får Gana sitt andra gula kort efter en ful och sen tackling mot Xhaka.



1-3. En kontring efter slarv i Everton gör så att Özil kommer fri på sidan och kan enkelt lägga in bollen till en fri Lacazette som enkelt slår bollen i mål.



Publiken har skanderat "Super Jack" sedan matchminut 10 och äntligen i 76e är det dags för ett inhopp för Wilshere.



Matchen har blivit lite avslagen och Arsenal håller fortsatt i bollen. Alexis får ett bra läge att göra sitt första mål i matchen. Bellerin som slår ett inlägg från höger som Alexis dessvärre språngnickar utanför.

Direkt efter den chansen är det Xhakas tur att skjuta, denna gång i ribban.



1-4. Wilshere har haft myket boll sedan sitt inhopp och lyckas i minut 90 hitta Ramsey fint i djupled.



2-4. Monreal och Cech slarvar och småsover vilket gör att Niasse kan bryta och lägga in bollen i öppet mål. Onödigt!



2-5. Även Alexis ska såklart få göra mål. Han börjar på ena sidan straffområdet och springer bort med bollen tvärs över straffområdet till andra sidan och kan därifrån placera in bollen bortom Pickford.



Spelarbetyg enligt skalan:

0 - Spursklass

1 - Underkänd

2 - Godkänd

3 - Bra

4 - Väldigt bra

5 - Världsklass



Cech 3 - Har inte mycket och göra. Lite slarv i slutet men är stabil och bra.

Koscielny 3 - Var bra och får absolut godkänt.

Mertesacker 3 - Stabil och rutinerad i backlinjen.

Monreal 4 - Riktigt härligt och få se Monreal när han gör mål.

Bellerin 3 - Kom fram bra på sin kant och börjar hitta tillbaka i form.

Ramsey 3 - Ny skosponsor och nya viktiga löpmeter.

Xhaka 2 - Får godkänt men slarvet på första målet är inte bra.

Kolasinac 3 - Bulldoser på sin kant. Han är viktig och blir bara bättre.

Özil 4 - En sådan här typ av match där Özil är ruggigt läcker och skåda som fotbollspelare.

Alexis 4 - Snudd på världsklass. Likt Özil var han väldigt bra idag.

Lacazette 3.5 - Tycker han gör det bra också och blir bättre för varje match som går. Klasspelare.