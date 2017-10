Olivier Giroud vinner Puskás award

Sedan 2009 har FIFA delat ut Puskás award för det mest estetiskt fulländaded målet varje säsong. Under 50 och 60-talet tjongade Ferenc Puskás in mål efter mål i Budapest, Real Madrid och det ungerska landslaget lite hur som helst. Vad sägs till exempel om 84 mål på 85 landslagsmatcher? Eller 512 mål på totalt 528 matcher? Inte så dumt eller? Ungraren gjorde även 4 landskamper för Spanien. Europcuper, Spanska och Ungerska mästerskap, OS-guld och VM-silver tog han åt sina lag. Detta tyckte Sepp Blatter skulle föräras en stående utmärkelse och vackraste målet blev kategorin.Kriterierna lyder:It should be a beautiful goal (subjective — the spread of goals should include long-range shots, team goals, overhead kicks, individual plays, etc.).It should be awarded "without distinction of championship, gender or nationality".It should not be the result of luck, mistakes, deflection by another player or the player in a offside position.It should support fair play, i.e. the player should not have behaved badly in the game or have been charged with doping, for example.Spelare som aldrig vunnit, men kommit nära, är bland annat Messi, Iniesta, Falcao och Linus Hallenius.Till den förnämare skaran sällar sig, år 2017, Olivier Giroud med sin skorpionspark mot Crystal Palace . Ett fantastiskt mål på alla sätt och vis som sopade hem priset. Förutom den tekniska kvalitén i avslutet och den lilla tur som faktiskt behövs för att göra ett dylikt mål så var själva sättet målet kom till på nästan det mest underbara. En fin brytning av Perez till Bellerin som slår den nästan direkt på Giroud. Girouds länk-klack till Xhaka, snabbt vidare till Iwobi som sätter den på ytan till en framstormande Alexis som med en patenterad lyftning slår den lite bakom Giroud som improviserar en vansinnig spark, ribba in. För en sekund hade det lika gärna kunnat stå Bergkamp, Pires och Henry på tröjorna. Ta en titt och njut.