Välkommen Edward Nketiah

Idag ett namn på allas läppar.Edward Nketiah. Dags att lära sig det.Å direkt börjar liknelser komma med diverse stora spelare. Hold your horses now. Han är ingen världsstjärna. Inte ännu, men med rätt slipmedel så kan han kanske bli det. Bara att hoppas att Wenger vågar fortsätta ge honom chansen att växa. Inte bara i Carabao Cup, utan även i Europa League och Premier League . Det är så man värdesätter talang. Annars lär de söka sig någon annanstans- läs Willock, Crowley, Hinds med flera.Men vad är det för en gosse?Jo han är född 20 Maj 1999 i Lewisham i Londons utkanter. Uppvuxen i en familj med nigerianska rötter- som så många Gunners-spelare (Akpom, Iwobi samt en hel hög juniorer) - och snart upptäckt av Chelsea , då han spelade minor league football. Han upptogs i Chelseas böcker och utvecklades i deras akademi tills han var 15 år och skulle lyftas upp i nästa steg av deras akademi, men då drogs snöret. Likt gandalfs klassiska "Thou shall never pass" så lämnades Edward Nketiah utan framtid och Chelsea sade tack och adjö till honom. Istället tog han kontakt med Arsenal och fick komma och provspela.Det tog inte många träningar förrän man såg att detta var en oslipad diamant och han plockades in i akademin för att växa till sig.Målskytte är alltid välkommet och i en bra miljö med tränare och medspelare som tror på honom, så växte Nketiah till sig och började göra ordentlgt med mål. Säsongen efter att han anslutit från Chelsea gjorde han 24 mål för U18-laget och visade att han hade en bra talang för målskytte. Sedan har det fortsatt framåt.En liknande utveckling under 2016/17 och intresset från Wenger ökade.När säsongen började fick han förlja med på Australien-turnén och när det var match mot Doncaster i Carabao Cup, så togs han med i truppen. Wenger sade "I like the quality of Eddie's movement, the quality of the areas he gets into, his strength, his determination to finish things off and his work rate as well." Nu blev det inget inhop utan debuten kom emot BATE Borisov på bortplan i Europa League.Enter matchen mot Norwich City i Carabao Cup. Två mål och ett avgörande. Eddie Nketiah är på allas läppar.