2017-09-23 18:30

Aston Villa - Nottingham

2-1



Aston Villa - Nottingham Forest 2 - 1

Så fick vi med oss 3 pinnar igen, känns gött med 6 obesegrade matcher på raken!

Villa inledde matchen lite avvaktande, under de första 12 minuterna hade Forest mest boll. Chester hann med 3 rejäla brytningar innan laget vaknade till liv. Därefter var det Villa som styrde matchen. Adomah fick mycket yta ute på vänsterkanten och hela laget kom högre upp på plan och kunde hålla boll. Det gav ganska så snart utdelning då Kodjia föredömligt höll bollen och väntade in Adomah som gjorde en fantastisk löpning och fick bollen och rundade Forest målvakt... GOAL!! 1 - 0 till Villa i 15:de minuten. Villa höll pressen resten av första, Davis visar klass genom att suga åt sig boll, och leverera vidare. Bland de bästa halvlekarna vi gjort denna säsongen! Andra halvlek startade lite avvaktande igen. Om det beror på att vi spelar mot North Stand och inte mot Holte End må vara osagt, men det dröjde inte länge förrän Murphy tar vara på ett tafatt ingripande av Whelan och 1 - 1 är ett faktum. Forest ångar på och skapar ett par hel- och halvchanser men Johnstone är med på noterna tack och lov. I 60:de minuten får vi ett frisparksläge strax utanför Forest straffområde. Hourihane stegar upp och sätter den snyggt i målvaktens högra hörne. 2 - 1 till Villa. Efter vårt andra mål händer det inte så mycket mer. Murphy är ett orosmoment men får inte till något mer mål för Forest. Onomah, Hogan och Hutton byts in och Villa spelar av matchen. Summa sumarum är en bra första halvlek, en mycket sämre andra. Matchens bästa lirare enligt Mattias var Davis och enligt Catrin Kodjia. Dock vill vi båda ge ett extra plus till Johnstone som match efter match gör ett gott jobb! Nu ser vi fram emot tredje raka vinsten borta mot Burton på tisdag. UTV!

Aston Villa-Nottingham Sam Johnstone

Neil Taylor

John Terry

James Chester

Ahmed Elmohamady

Albert Adomah

Conor Hourihane

Glenn Whelan

Robert Snodgrass

Keinan Davis

Jonathan Kodjia



Avbytare

Birkir Bjarnason

Scott Hogan

Alan Hutton

Callum O'Hare

Josh Onomah

Christopher Samba

Jed Steer

Jordan Smith

Armand Traore

Matt Mills

Joe Worrall

Tendayi Darikwa

Andreas Bouchalakis

Liam Bridcutt

Barrie McKay

Kieran Dowell

Ben Brereton

Daryl Murphy



Avbytare

Mustapha Carayol

Zach Clough

Jason Cummings

Stephen Henderson

Eric Lichaj

Michael Mancienne

Ben Osborn



2017-09-24 17:13:52

