Aston Villa - Nottingham Forest

Då var det dags för hemmamatch igen och dessutom kvällsmatch. Kvällsmatch passar oss i Villa Westerström utmärkt just idag då Hönö´s P-05 spelar två matcher under dagen. Så mycket fotboll som möjligt är mottot :) Vi börjar med gästerna... Efter 5 år med kuwaitisk ägare har Nottingham Forest nu blivit grekiskt ägda. Den nya ägaren heter Evangelos Marinakis och vi hoppas väl på framgång för det klassiska laget dock först efter att Villa slagit dem. Forest har börjat med 4 vinster och 4 förluster och en 10:de plats i ligan. De har 2 bortavinster av de 4 vinsterna. Formen är väl sådär med 4 försluster av de 5 senaste matcherna inkl. cupen. Villa då? Det blev en fin skalp i Barnsley då vi spelade stabilt och målen (för en gång skull) gick in. Det känns ju underbart med 3 mål i en match och att dessutom få hålla nollan! Det var stor skillnad från när undertecknad var på plats på Villa Park och såg matchen mot Brentford. Fantastiskt fantasilöst och ingen geist över huvudtaget. Måste varit den sämsta match jag sett på Villa Park i sällskap med Burnleymatchen (0-1) på medlemsresan för några år sedan. Vår nya idol Keinan Davis spelar som om han aldrid gjort annat än att spela championshipfotboll och killen är bara 19 år! Han är som en blandning av Carew och Benteke. Underbart att se! Vår målvakt Johnstone imponerar också. Han har gjort en hel del fantastiska räddningar som räddat många poäng till oss. Steve Bruce då? Det förs många diskussioner om han skall vara kvar eller inte. Vi hoppas att han kommer att vara kvar och lösa detta. Jag pratade med ett Hullfan på tippen häromveckan och han tyckte att vi skulle sitta lugnt i båten och vänta och se... Han menade på att Bruce kommer att trolla! Tippengubben borde ju veta då bruce tagit upp Hull... 2 gånger. Vidare tyckte han även att Snoddgrass var en bra värvning, det har vi redan fått se lite grann av tycker vi. Vi tror att vi kommer att få se en liknande uppställning idag som mot Barnsley, då Bruce troligen tyckte det såg bra ut. Catrin vill helst se följande startelva i dagens match: Johnstone, Taylor, Chester, Terry och Hutton i backlinjen. Hourihane, Jedinak, Snoddgrass, Adomah på mitten och Davis och Kodjia på topp. Vi tror och hoppas på vinst mot Forest. Dagens resultat blir 2-0. UTV!



Mattias och Catrin Westerström

0 KOMMENTARER 147 VISNINGAR 0 KOMMENTARER147 VISNINGAR

2017-09-23 14:29:50

ANNONS:

Fler artiklar om Aston Villa

Aston Villa

2017-09-23 14:29:50

Aston Villa

2017-09-19

Aston Villa

2017-09-18 21:58:59

Aston Villa

2017-09-16 23:13:21

Aston Villa

2017-09-16 20:32:00

Aston Villa

2017-09-15 22:56:00

Aston Villa

2017-09-13 14:59:06

Aston Villa

2017-09-11 15:59:48

Aston Villa

2017-08-25 09:07:00

Aston Villa

2017-08-24 19:20:14

ANNONS:

Så var det premiär för en uppdaterad profil. Det är mannen som i stort sett kan nosa sig till en pub där det finns allt från ale till lager. Det är inte mindre än Ingemar Berg som var först med nya svar. Och när man ser svaren på fråga 17 så lär folk få upp öronen.Det är dags för tredje omgången i energidryckscupen och det är Middlesbrough FC som står för motståndet. Ska Villa skapa mer än senast mot ett decimerat Boro i ligan?Barnsley Beaten By Bruce Boys.Efter att ha anammat Lagerbäcks mantra att försvarsspelet måste sitta, så har vi hållit 0:an i över 10 000 sekunder i streck och den trenden ser vi gärna att den fortsätter. Även att hitta en maska framåt vore tacksamt.Tisdag kväll och match i Championship, förhandsfavoriterna Middlesbrough gästade för svår hemma match, undertecknad hade laddat upp med jinx via 0-3 på matchresultatet och ½ paus/fulltid.Matchdag närmar sig igen, dags för villa att återigen ställa in skorna…Skyports skriver att en affär är nära förestående.Ska segersviten fortsätta när vi drar söderut till Ashton Gate? Hur som helst så är det dags för ännu en viktig match och det är på Stonewall Jacksons territorium slaget kommer att utspela sig, vi får hoppas att det inte är 90 minuters Leedande som står på programmet...