Derbydags!

I helgen vankas det ett stekhett derby borta i Midlands. Ett Aston Villa som ligger på en 5:e plats mot ett Blues som för tillfället ligger på 21:a plats, endast ett poäng över nedflyttningsstrecket. Redaktionen fick tag på en inbiten Bluenose bosatt i Hong Kong.





Sist vi hördes av hade ni precis anställt Harry Redknapp som manager har jag för mig. Han tog över och räddade kvar Birmingham efter en katastrofal sejour under italienaren Zola. Redknapp blev bara kvar tills i september 2017. Vad hände egentligen?



"Harry Redknapp kom in och satte direkt fart på utvecklingen av laget. Det såg bra ut, han tog in 13 nya spelare under sommaren. Men många av dem kom in på slutet och Harry fick inte igång lagbygget, vi förlorade match efter match. Ingen hade väl dock väntat sig att han skulle sparkas så tidigt, men när det väl skedde var det bara att acceptera."





Efter Redknapp tog ni Lee Carsley som ledde laget under tre matcher som tillfällig manager. Nu har ni fått in Steve Cotterill sedan början av oktober. Vad tycker du om den utnämningen och vet du om honom?



Lee Carsley, som är uppvuxen i Birmingham, har ju spelat för oss tidigare och togs in från Manchester City under sommaren, innan Harry sparkats, för att ta hand om utvecklingslaget. Han gjorde ett bra jobb, men var hela tiden medveten om att det var ett tillfälligt jobb. Steve Cotterill var ju assisterande manager under Harry när dessa två räddade Birmingham kvar i Championship förra säsongen, även om Harry fick all credit. Men han valde att inte fortsätta i den rollen under Harry, han ville ha ett jobb som manager eftersom han haft sådana jobb tidigare i lyckosamma uppdrag där han bland annat lyft Bristol City upp i Championship. Han var supportrarnas, inklusive min, favoritkandidat för jobbet när Harry sparkats. Jag tror att han är en person med ‘fötterna på jorden’ som kan göra ett bra jobb som manager för Blues, ungefär som Gary Rowett gjorde."





Förra säsongen slutade ni på en 19:e plats, två poäng över strecket. Hur ser du på förra säsongen med bland annat tre tränarbyten? Vad gick snett?



“Allt gick snett. För det första, det helkorkade beslutet att sparka Gary Rowett som manager i december när Birmingham låg sjua, med bara tre poäng upp till tredje plats i Championship. För det andra, det likaledes idiotiska beslutet att anställa Gianfranco Zola som ny manager. Zola var en fantastisk spelare, men hans managermeriter var inte lika imponerande. Två vinster på 24 matcher säger allt om vad han åstadkom som manager för Birmingham City."





Carson Yeung har lämnat klubben och in har Paul Suen Cho Hung kommit som ägare. Har han något uttalad målsättning med sitt ägande i klubben?



“Trillion Trophy Asia (TTA), som tog över ägandet av Birmingham City efter Carson Yeung, har visat att de har finansiella muskler och både Zola och Redknapp fick de pengar de ville ha för att spendera på nya spelare. Cotterill har utlovats nya pengar i januari. Paul Suen är en slags frontman för företaget, men han varken syns eller hörs. Däremot har en annan person från TTA, Ren Xuandong nu börjat kommunicera utåt vilket är bra. Men fortfarande vet vi inte mycket om vad TTA vill."





Har ni några tunga spelarförluster eller nyförvärv denna säsong?



“Vi höll på att förlora hårdföre mittfältaren Maikel Kieftenbeld till Derby men papperena blev inte klara i tid. Kieftenbeld, som inte fick några chanser under Harry, gjorde en mycket bra insats under Cotterill när vi besegrade Cardiff, så hoppas han blir kvar i januari. Av de nya som kommit in har egentligen bara anfallaren Isaac Vassell (från Luton Town), ytterbacken Maxime Colin (från Brentford) och till viss del Cheikh Ndoye (från franska Angers) som imponerat. Vårt rekordköp från Brentford, högermittfältaren Jota (Peleteiro), har haft problem med skada, och även målvakten David Stockdale (från Brighton) är borta på grund av skada."





Vilken spelare ska Villa se upp med på söndag?



“Trion Isaac Vassell, Jacques Maghoma och Che Adams är snabba och smarta spelare som förhoppningsvis kan ställa till problem för John Terry & Co i Villas försvar. Om Jota spelar ska det också bli intressant att se om han kan snurra upp sina motståndare."





Var ska du se matchen på söndag?

“Tyvärr sänder inte någon kanal i Hongkong, där jag bor, matchen. Normalt kan jag, från och med denna säong, se alla Blues’ matcher via Birmingham Citys egna TV-sändningar, men det gäller inte om matchen går på brittisk TV via Sky Sports. Så jag får lyssna till radioreferatet av matchen från Birmingham Citys hemsida."





Förra säsongen blev det 1-1 på S:t Andrews och torsk 1-0 på Villa Park. Hur slutar matchen denna gång?



“Vi har varit väldigt dåliga borta den här säsongen, men bättre hemma. Jag tror på en mental vändning efter förlustmatchen borta mot Millwall, så vi ska nog kunna hota Villa. Publikstödet är ju också en enorm kraft på hemmaplan. Mitt hjärta säger vinst, men min hjärna säger att vi nog får nöja oss med 1-1. Keep Right On!"

