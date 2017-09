Stoke och Swansea gillar läget på hemmaplan medan Boltons kräftgång fortsätter.

Smygform - nu tar vi betalt!

"Can Chelsea do it on a cold, rainy day in Stoke?" Handikappspel på Stoke känns starkt när vi ska fylla på Betsafe-kontot med vinstpengar. Vi hittar även ett roligt fynd till högre odds i Premier League och lyfter fram en Championship-vinnare som är mycket bättre än vad som går att utläsa av tabellen!



I samarbete med Betsafe kan vi erbjuda 100 % bonus upp till 1000 kronor till nya kunder. Med en uppsjö av odds på samtliga matcher finns alla möjligheter att göra plånboken tjockare under säsongen. Ta rygg på våra kunniga experter som redan har hunnit med ett koppel fina vinnare. Här får ni helgens tre bästa vinnare i den engelska fotbollen!







Favoriten:



Stoke (handikapp 2-0) 1:a till 1.45



Chelsea är regerande Premier League-mästare "but can they do it on a cold, rainy day in Stoke?" som den klassiska klyschan lyder. Sedan Stoke gick upp i Premier League har Chelsea lyckats vinna varannan match här och det är nästan alltid täta matcher lagen emellan. Inget tyder på någon scenförändring den här gången och vinner gästerna så bör det vara med uddamålet. Rubriken kan tyckas motsägelsefull då vi inte alls spelar matchens favorit Chelsea utan istället lägger pengarna på hemmalaget. Oddsmässigt är det dock "favorit" på att Stoke klarar detta handikapp. Laget har alltså råd att förlora med ett mål och ändå blir det vinst på spelet. Stoke har som vanligt trivts här hemma och inte minst när man får slå ur underläge mot storlagen.



Nyligen fick Arsenal åka hem ifrån Stoke utan poäng. Man fick inte hål på Stoke som vann med 1-0 och bekräftade sitt rykte som fruktat hemmalag. I senaste hemmamatchen var det hittills så imponerande Manchester United som sattes på prov. 2-2 där efter att Choupo-Moting satt båda målen för Stoke. Däremellan blev det avancemang i Ligacupen via solklara 4-0 så nog har hemmafansen fått saker att jubla åt. Borta har det varit mer kärvt men man har bara gått mållöst ifrån en match hittills. Chelsea kommer på besök med en överlag bra trend men insatsen mot nämnda Arsenal i förra ligaomgången var inte godkänd. Derbydrabbningen gick inte alls Chelseas väg och Arsenal låg minst lika nära segern. På onsdag åker Chelsea till Madrid för att möta Atlético i en nyckelmatch i Champions League. Därefter följer stormatch mot Manchester City - viktigare och glamourösare uppgifter den kommande veckan med andra ord. Först är det alltså bortamatch mot ett på papperet mindre namnkunnigt lag men det blir knappast någon enkel seger.













Fyndet:



Swansea 1:a till 2.40*



Swansea har varit nederlagstippat inför årets säsong men vi tycker att det ser ganska lovande ut även om vinsterna har varit lätträknade hittills. Framförallt så har försvarsspelet styrts upp mycket bra. Där kan managern Clement sträcka på sig för det har inte värvats några toppnamn på de defensiva positionerna. Sam Clucas har redan gjort stor nytta och mittfältaren var ett klockrent nyförvärv för Swansea. Unge Abraham lär utvecklas för varje match han får i Premier League. Flera fina insatser hittills och snart lossnar målskyttet. Framåt har Renato Sanches har inte kommit igång än men där finns ett enormt sparkapital. Bony är tillbaka i klubben och nu låter det som att han är mogen för att starta (gjorde det vid veckans cupseger). Han fungerar även utmärkt som inhoppare och visst finns det spetskompetens i Swansea - förutom en mycket god organisation. Laget kan störa alla lag framöver utifrån det vi såg senast. Då hade man en av säsongens svåraste uppgifter borta mot Tottenham men lyckades klara 0-0.



Det ser darrigare ut hos gästande Watford. Man kommer närmast ifrån en kämpig förlust då man föll med hela 6-0 mot Manchester City. Toppmotstånd, javisst, men dylika smällar är svåra att hantera. Skadeproblemen är ett fortsatt orosmoln och man saknar en handfull tänkbara startspelare i backlinjen. Det är framförallt centralt som det ser stabbigt ut och det finns heller ingen vass offensiv att luta sig emot. Det ska sägas att Watford inte hade förlorat i ligan inför storförlusten men det är med huvudingredienserna enkelt motstånd samt marginalerna på rätt sida. I motsvarande möte har Swansea hållit nollan två säsonger i rad - 1-0-vinst båda gångerna och vi tror på hyfsad chans även nu.









Championship-idén



Brentford 2:a till 2.02*



I veckans cupmatcher roterade båda lagen i trupperna och de flesta ordinarie spelarna fick vila. Viktiga poäng på spel nu och framförallt lär Bolton behöva varje poäng de kan få. Jag ser nämligen inte hur de ska kunna klättra upp på säker mark framöver. Nykomlingen står sig slätt på de flesta områdena och framförallt så oroar hemmaspelet. Bolton har förlorat samtliga fyra hemmamatcher så här långt och spelet har överlag speglat resultaten väl. Brentford har för sin del varit värt betydligt fler poäng än de få som spelats in. Faktum är att man har skapat mer än motståndarna nästan varje gång och förutom viss oförmåga så får utfallet till stor del skyllas på otur. Det kommer vända och i grunden är man ett betydligt bättre fotbollslag än Bolton. Inget snack om att det här ska vara en bra chans för snart lossnar det för gästerna. Målskyttet på resande fot har gått i stå men managern Dean Smith verkar inte orolig och i grunden är det här ett lag med offensiv karaktär. Med tanke på Boltons hemmaspöke och gästernas väl dolda form är det läge att ta betalt.









2017-09-22 14:30:00

