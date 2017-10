Chelsea och Roma kommer ifrån ligaförluster men har inlett CL bra. Tätt och målsnålt?

Speltips inför Champions League: Favoritdubbel och underspel!

Champions League år in i ett intressant skede när vissa lag riskerar att hängas av medan andra i praktiken kan säkra avancemang. Vi har hittat två mycket svårslagna favoriter som bildar stark dubbel hos Betsafe, där vi även gillar fyndoddset 2.15 på att det blir max två mål mellan Chelsea och Roma. Ta chansen att fylla på Betsafekontot med vinstspel till finfina odds!







Stark favoritdubbel



Juventus 1:a

PSG halvtid/fulltid

(Totalodds: 1.96)



I grupp D har Barcelona kopplat greppet efter två raka segrar och där bakom jagar Juventus och Sporting. De förstnämnda hade inte mycket att sätta emot på Camp Nou medan portugiserna föll hemma med knappa 1-0. Båda lagen har betvingat gruppjumbon Olympiakos utan större problem. Det låter jämnt - men det är det inte. Vi är inte alls imponerade av Sporting-upplagan medan Juventus kommer att leverera på sikt. Förlusten mot Lazio i helgen kom efter bland annat en stolpträff och straffmiss på stopptid och vi är inte oroliga. Hemma i Turin är Juve alltid svårslaget och förmågan att höja sig när det behövs måste man ha stor respekt för. Sporting har bara gjort ett mål i ligan på de två senaste matcherna och det var ett självmål man fick med sig. Man har bara spelat en match på 17 dagar och det var en föga dramatisk sådan när man 4-2-vann i cupen mot klent motstånd. Juventusstjärnan Dybala lär vara revanschsugen efter sin straffmiss senast och visst får gästerna åka hem utan poäng.



Paris SG är en annan favorit att hålla i handen när man reser till Belgien för bortamöte med Anderlecht. Hemmalaget har fått en tung start på Champions League och det är ingen stor skräll. Först blev det som väntat klar förlust borta mot Bayern München med 3-0. Därefter hade man en nyckelmatch då det på papperet överlägset svagaste motståndet väntade - dessutom på hemmaplan. Det blev dock fiasko för Anderlecht som återigen föll med klara 3-0. En mycket svag insats även om det var lite jämnare än slutresultatet visar. För PSG är det roligare då man har maximala se poäng hittills och målskillnaden 8-0 går ju sannerligen av för hackor! 5-0 mot Celtic efter närmast genant klasskillnad innan styrkebeskedet med stort s kom senast. Då trodde vi att Bayern München skulle kunna hota PSG men ack vad vi bedrog oss. Dani Alves satte 1-0 direkt och sedan vann man komfortabelt med 3-0 mot det tyska storlaget. I seriespelet har uppvisningarna avlöst varandra medan Anderlecht redan är jobbiga 9 poäng ifrån serieledningen i den belgiska ligan. Neymar & Co trampar gasen i botten direkt och vi är helt inne på att man leder redan i halvtid. Sedan blir det defilering fram till tredje raka CL-vinsten och vi tar rygg på bortalaget på





Underspel till fint odds



Chelsea-Roma under 2,5 till 2.15



Det har varit ömsom vin, ömsom vatten för Chelsea så här långt men i stort har det sett stabilt ut - fram till senast. Som storfavorit var det då inte många som trodde att man skulle tappa poäng. Man gästade Crystal Palace - tabelljumbon som inför mötet hade noll poäng och hemska 0-17 i målskillnad! Det visade sig dock att Chelsea skulle få stora problem med sin hittills usla Londonrival. Man fick aldrig igång sitt spel och lät motståndarna få alldeles för mycket att säga till om. 2-1-förlusten lär åtminstone innebära revanschsugna hemmaspelare inför onsdagens möte med italienska Roma. Offensivt ska Willian och Hazard stå för konstruktivitet och utmana motståndarna men för dagen är Chelseaduon iskall. Hazard har blixtrat till emellanåt men mot Palace visade han sin oerhört låga lägstanivå. Willian är för sin del en skugga av sig själv och borde väl inte ens få starta nu? Det är lättare för hemmatränaren Conte att rätta till försvarsspelet - som ändå varit okej i stort - än att plötsligt få igång sina offensiva pjäser. Chelsea kommer inte att bjuda Roma på något och vi tror på en tät tillställning. Roma då? Ja, precis som Chelsea så har man bara släppt in ett mål hittills men medan Londonlaget besegrade Atlético de Madrid så fick Roma nöja sig med en pinne. Ändå bra slagläge inför fortsättningen och defensiven känns bättre än på många år. Det var bara mot Inter man inte kom upp i nivå där och i helgen stod Roma upp klart bra mot offensivt über-potenta Napoli. Förlust med 1-0 där och målskyttet behöver förbättras. Dzeko har svarat för hälften av lagets mål och ingen annan har gjort fler än två "baljor". Mycket talar alltså för en målfattig drabbning på Stamford Bridge med hemmalaget som en motiverad men knappast pålitlig favorit. 2017-10-17 17:00:00

