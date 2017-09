Crystal Palace har inte hittat nätet än och vi tror att den dystra sviten förlängs.

Speltips inför helgen: Sviten förlängs

Den här helgen har vi fastnat för flera målspel i den engelska fotbollen. Crystal Palaces dystra svit ser ut att förlängas och där har vi hittat ett smart spel hos Betsafe. I övrigt lyfter vi fram ett målrikt toppmöte i Premier League och en målsnål tillställning i Championship. Häng med!



I samarbete med Betsafe kan vi erbjuda





Trygg hemmavinnare



Manchester United vinner och håller nollan

Odds: 1.71*



Det var en styrkeuppvisning vi fick se av Manchester United i veckan. Visst var motståndet blekt men CSKA Moskva borta är aldrig en enkel match och United var helt enkelt alldeles för bra. Det fanns flera bud till 5-0 innan ryssarna istället reducerade på slutet och snyggade till siffrorna. Även ligaspelet har sett förtroendeingivande ut ifrån Uniteds sida och man är med och slåss i toppen. Defensiven är på vanligt Mourinho-manér stabil och med Lukaku i anfallet är man alltid ett hot framåt.



För Crystal Palace har hösten så här långt varit raka motsatsen. Klubben plockade in holländska Frank de Boer för att få in nya idéer. Lagets inledning var dock en besvikelse och man lät den nye managern gå efter blott fyra omgångar! Visst kan det vara bra att agera i tid men vi ifrågasätter framförallt hur rekryteringen gick till ifrån början... Roy Hodgson har tagit över men fått uppleva samma motgångar - två raka förluster och totalt 0-6 i målksillnad på dessa. Med flera anfallare borta tror vi inte att man hittar målet nu heller och Manchester United bör vinna komfortabelt. 2-0?









Målrik toppmatch



Chelsea-Manchester City över 2,5 mål

Odds: 1.80*



Pep Guardiola vill alltid dominera matcherna och spelar en modig fotboll med sitt City. Mot lag som Chelsea kan det dock straffa sig med baklängesmål som följd och vi tror inte att man håller nollan på Stamford Bridge. Aguero kommer vara saknad i City framöver men oddset gick upp efter nyheten om hans skada och vi ser det ändå inte som något större minus. Laget har många högklassiga alternativ framåt och man är inte beroende av argentinaren. Antonio Contes 3-4-3 var ofta kompakt och svår att bryta igenom förra säsongen men årets upplaga av Chelsea känns lite mer offensiv. Hazard hittar snart formen efter sin frånvaro och målfarliga Morata har kommit igång strålande i anfallet. Chelsea har snittat två gjorda mål per match medan Manchester City har gjort hela 3,5 mål i snitt. Lagens fem senaste möten har gått över 2,5 mål och vi är helt inne på att det blir samma visa den här gången.









Tätt Championshipmöte



Norwich-Reading under 2,5 mål

Odds: 2.00*



Om vi blickar tillbaka till förra säsongen så var det här två målglada lag men det är tydligt att man har förändrat spelet en aning. Jaap Stam övergick redan under fjolårssäsongen mer och mer ifrån stort bollinnehav till att snarare spela på kontring. Nu har man behållit den stabila defensiven men känns inte särskilt farligt i omställningarna. Norwich släppte in för många mål för att blanda sig i den yttersta toppstriden ifjol. I de första matcherna kände vi igen spelet men nu har man jobbat mycket med defensiven och det ser klart tryggare ut. Det mesta talar för en tät och jämn drabbning och Norwich kan mycket väl hålla nollan här hemma. Hela 7 av 9 Norwichs matcher har gått under 2,5 mål medan samma siffra är höga 7 av 10 för Reading. Lägg därtill att båda lagen har haft svårt att få igång sina målskyttar. Undantaget är Oliveira i Norwich men han kommer ifrån småskada och spelade bara fem minuter senast.







2017-09-29 16:00:00

