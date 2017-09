Högt odds på att Tony Pulis West Bromwich håller nollan!

Speltips inför helgen: Toppchans för Leeds!

Bra plus på Betsafe-kontot för alla som ryggat de engelska spelen! Både det högsta och det lägsta oddset hittade hem förra gången medan Watford inte lyckades få in bollen i det tredje. Nu är det äntligen dags att kliva in på några engelska spel igen och vi har hittat flera oddsfynd hos Betsafe!

Det har blivit ett finfint plus på Betsafe-kontot för alla som ryggat de engelska spelen! Både det högsta och det lägsta oddset hittade hem förra gången medan Watford inte lyckades få in bollen i det tredje. Transferfönstret har stängt och nu vet vi vilka spelartrupper lagens managers har att jobba med.

Strålande start av svensklaget



Vi har hittat några riktiga oddsfynd hos Betsafe och är helt inne på ett svårslaget hemmalag i Championship! Ett formtapp under våren spolierade Leeds Premier League-chanser förra säsongen. Man har under sommaren värvat klokt men sålde häromveckan sin skyttekung Wood. Det har dock inte märkts i de senaste matcherna där man tagit vattentäta segrar. Sedan tidigare finns mittbacken och nyckelspelaren Pontus Jansson i laget och nu har Leeds även värvat in Pawel Cibicki från Malmö FF. Offensivt finns fin bredd med olika spelartyper och kreativiteten har förbättrats gentemot ifjol. Defensivt är det viktigt att spelarna får vara friska och hittills har det sett väldigt stabilt ut. Fyra raka nollor nu och varför skulle Burton vara laget som luckrar upp försvaret?

Försvagat Burton lever farligt



Nej, gästerna lär få det extremt tufft på Elland Road och överhuvudtaget framöver. Förra säsongen var man en frisk fläkt som nykomling men trots en maximal säsong var laget bara en poäng ifrån att åka ut. Nu har man förlorat tre av fem matcher och de båda bortaresorna har resulterat i förluster med totalt 1-6. Med ett dussin spelare ut och lika många in kan det ta tid att hitta kemin och dynamiken från föregående säsong - om man nu gör det alls? Jackson Irvine har varit en av de allra viktigaste kuggarna. Den australiensiska landslagsmannen är nyttig i båda riktningarna och satte hela 10 ligamål förra säsongen ifrån sin mittfältsposition. Nu har han dessvärre sålts till Hull som har betydligt större ambitioner - och fetare plånbok. Irvine är ett stort avbräck för Burton! Nya duon Brayford och Mason kan göra en del nytta men visst är gästerna försvagade. Warnock är tveksam till spel medan Murphy definitivt saknas (avbräck!). Leeds kommer till spel utan Ekuban men det finns som sagt många alternativ framåt och allt annat än en komfortabel hemmavinst skulle överraska. Toppchans för Leeds!



Lördagens bästa spel är hemmaseger för Leeds till oddset 1.56* hos Betsafe.







Blek nykomling



Så till Premier League och veckans högsta odds bland våra spelidéer. Efter tre omgångar har Brighton fortfarande inte gjort ett enda mål. De få som har skapats har inte förvaltats och visst ser det oroväckande ut för Chris Hughton & Co. Nykomlingen har haft ett par tuffa uppgifter och lär säkert komma igång så småningom men samtidigt är det i säsongsinledningen som de nya lagen brukar kunna överraska. På pluskontot sätter vi att defensiven har sett ganska bra ut överlag. Före paus har man bara släppt in ett mål men både Leicester och Manchester City lyckades sätta spiken i kistan i andra halvlek. Senast fick Brighton spela med en man mer ifrån 24:e minuten då Watford drabbades av en utvisning. Under den tiden i numerärt överläge fick man bara till ett(!) skott på mål - oerhört svagt.





WBA släpper ingen över bron



Nu ställs Brighton dessutom mot en väloljad defensiv när West Bromwich kommer på besök. Tony Pulis har i vanlig ordning, med disciplin och organisation som ledord, byggt utifrån försvarsspelet. Bara ett insläppt mål på tre matcher hittills och nu har klubben värvat riktigt starkt. Fletcher är utbytt mot PSG-lånet Krychowiak, vilket stärker mittfältet; i synnerhet defensivt. Lägg därtill pålitliga veteranen Gareth Barry och vänsterbacken Gibbs, som har stort kunnande i grunden men som stagnerat en aning på sistone. Dessutom är Jonny Evans kvar - en klassförsvarare som totalt sett har varit lagets bästa spelare de senaste åren. Är det i något lag det är lätt att komma in så är det WBA, där alla har tydliga roller och spelar som ett kollektiv. Allting talar för en tät match och med tanke på motståndet finns det inget som talar för att Brightons offensiv och målskytte plötsligt ska lossna.



Betsafe erbjuder fina 2.75* i odds på att West Bromwich håller nollan, dvs "Hemmalag - under 0,5 mål".







Vi rekommenderar även en dubbel med spel i de nämnda matcherna:



Leeds 1:a till 1.56*

Brighton-West Bromwich under 2,5 mål till 1.50*



Totalt odds: 2.34





I övrigt tycker vi att Wolverhampton är en spelvärd favorit till 1.80 medan vi tror stenhårt på att "båda lagen gör mål" i Manchester C-Liverpool till 1.47. Ytterligare en bra dubbel - till 2.64 i odds hos Betsafe, som just nu erbjuder 100 % bonus upp till 1000 kronor till nya kunder!





(*Oddsen är semifasta och kan komma att ändras.)

2017-09-08 14:00:00

