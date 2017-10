Son Heung-Min - Tottenhams hopp när Kane är skadad?

Speltips Premier League och Championship - Lördag 27 oktober

Denna vecka kikar vi på speltips till Premier League-matcherna Manchester United - Tottenham, Watford - Stoke samt Championship-matchen Fulham-Bolton. Och vi har hittat 3 godbitar till speltips denna helg!

Målsnålt på Old Trafford? Manchester United-Tottenham - Lördag 13.30



Efter en rejält hoppfull inledning där Manchester United gick som tåget, har de på sistone kommit tillbaka till PL-verkligheten. I de två senaste matcherna i Premier League har de bara gjort ett mål och samtidigt skjutit endast fyra skott på mål. Det kommer man inte långt på!



I Tottenham ställdes mycket av hoppet inför matchen till målsprutan Harry Kane, men då han är skadad blir det inte heller några mål från hans dojor.



* Vi tror på under 2,5 mål i matchen till oddset 1,74 hos Betsafe.com!





Watford mot nya friska poäng? Watford-Stoke - Lördag 16.00



Snöplig förlust mot Chelsea förra helgen på Stamford Bridge, där de var det bättre laget i stora delar av matchen. Watford är ett av säsongens utropstecken så här långt, och huserar precis bakom Arsenal på en sjätteplats inför helgen.



Stoke är ett erkänt dåligt bortalag, och har hittills inte vunnit på bortaplan denna säsong. Senaste resan fick de stryk med 7-2 av Manchester City, och den förlusten svider nog ännu. Vilket även hemmaförlusten mot Bournemouth förra helgen måste göra.



* Vi tror stenhårt på Watford-seger till 2,09 hos Betsafe.com!





Fulham mot seger i Championship? Fulham-Bolton - Lördag 16.00



568 minuter. Så länge sen är det Bolton gjorde mål på bortaplan. Över två månader sen (mot Millwall)! Bolton har 5 raka bortaförluster och alltså inte gjort mål på någon av dem.



Fulham är många av oss vana att se i Premier League, och det ska mycket till om de ska spela där nästa säsong. De har inte haft en toppeninledning på säsongen hittills med sin tiondeplats, men de har självklart ambitioner att vara ett topplag när 2017-2018 summeras.



I hemmalaget finns det norsk dynamit, Stefan Johansen har gjort 4 mål på 7 matcher och mot ett svagt Bolton kan det bli ett par till för norrmannen.



* Fulham vinner och håller nollan - 2,65 i odds hos Betsafe.com!



2017-10-27 14:15:00

