Steve Cotterill har ett stort jobb framför sig om han ska kunna lyckas lyfta Birmingham City.

Birmingham får börja om från början

Tidigare managers’ teorier om att Birmingham ska spela offensivt och expansivt har inte fungerat. Nu är det upp till nye managern Steve Cotterill att hitta ett spel och en rytm som passar laget.

Efter att Birmingham City äntligen lyckades få till en seger, 1-0 hemma mot Sheffield Wednesday efter mål av Isaac Vassell – hans första i Birmingham – så var det dags för att möta Hull City borta.



Samtidigt har Birmingham äntligen fått en manager som kan tänkas bli en långsiktig sådan. Steve Cotterill, som var assisterande manager till Harry Redknapp under förra säsongens tre sista matcher när Birmingham lyckades klara sig kvar i Championship, kontrakterades av klubben i torsdags och har nu tagit in Lee Carsley som assisterande manager. Carsley hade lett klubben temporärt efter att Harry Redknapp sparkats och gjort det bra med en vinst och en oavgjord match. Han ledde nu också laget mot Hull, medan Cotterill tar över efter det internationella uppehållet i oktober.



Men det blev en riktig mardröm för Carsley och hela laget. Hull vann med 6-1.



Lee Carsley valde att ställa upp med samma lag som vann mot Sheffield Wednesday i onsdags, vilket inte var bra. Många av spelarna var slitna. När bollarna trillade in bakom Tomasz Kuszczak kändes det liksom som en upprepning av när Birmingham förlorade med 8-0 mot Bournemouth och även då hade temporära managers som ledde matchen efter att Lee Clark hade fått gå som manager.



Birmingham har under Gianfranco Zola och även under Harry Redknapp haft en ambition att spela ett expansivt spel från backlinjen och framåt som jag inte tror att laget riktigt har kunnat hantera. När Gary Rowett togs in som manager efter utklassningen mot Bournemouth så prioriterade han försvarsspel och det kom att fungera väldigt bra.



Det ska bli intressant att se vad Steve Cotterill nu kommer att göra med ett lag som är så fullt av talanger men vilka inte riktigt har kunnat visa vad de går för. Hans budskap till spelarna efter Hull-matchen var att det är nu som säsongen startar.



Det internationella uppehållet var förmodligen bra för Cotterill, så att han nu kan formera ett lag som han tror på.



KRO



KOMMANDE MATCHER

Fredag 13 oktober, kl 20.45: Birmingham City-Cardiff City

Lördag 21 oktober, kl 18.30: Millwall-Birmingham City

Söndag 29 oktober, kl 13.00: Birmingham City-Aston Villa

Onsdag 1 november, kl 20.45: Birmingham City-Brentford

Lördag 4 november, kl 16.00: Barnsley-Birmingham City

Lördag 18 november, kl 16.00: Birmingham City-Nottingham Forest

Onsdag 22 november, kl 20.45: Middlesbrough-Birmingham City

Lördag 25 november, kl 16.00: Sheffield United-Birmingham City



SPELADE MATCHER

Hull City-Birmingham City 6-1 (3-0)

Målen: 1-0 Frazier Campbell (7), 2-0 David Meyler (11, straff), 3-0 Jarrod Bowen (26), 4-0 Kamil Grosicki (72), 5-0 Markus Henriksen (76), 6-0 Sebastian Larsson (87), 6-1 Sam Gallagher (90+1).

Laget: Tomasz Kuszczak – Emilio Nsue, Michael Morrison, Harlee Dean, Maxime Colin – David Davis, Craig Gardner (Isaac Vassell, 45), Cheikh Ndoye – Jacques Maghoma (David Cotterill, 61), Lukas Jutkiewicz (Sam Gallagher, 61), Jeremie Boga.

Outnyttjade avbytare: Connal Trueman, Marc Roberts, Jonathan Grounds, Stephen Gleeson.



Birmingham City-Sheffield Wednesday 1-0 (0-0)

Målen: 1-0 Isaac Vassell (76).

Laget: Tomasz Kuszczak – Emilio Nsue, Michael Morrison, Harlee Dean, Maxime Colin – David Davis, Craig Gardner (Marc Roberts, 89), Cheikh Ndoye – Jacques Maghoma, Lukas Jutkiewicz (Isaac Vassell, 61), Jeremie Boga (Sam Gallagher, 83).

Outnyttjade avbytare: Connal Trueman, Jonathan Grounds, Stephen Gleeson, David Cotterill.





2017-10-01 18:38:48

