Birminghams Jota avancerar i duell med Villas Conor Hourihane.

Delad pott i derbyt

Det blev mållöst när Birmingham och Aston Villa möttes på St Andrew’s. Men det var en underhållande match och båda lagen hade fina chanser att avgöra.

Det var dags för the Second City Derby, det vill säga match mellan Birmingham City och Aston Villa. Senaste gången de båda möttes var i slutet av förra säsongen när Harry Redknapp tillsammans med Birminghams nuvarande manager Steve Cotterill förlorade på Villa Park med 1-0.



Den senaste gången Birmingham har vunnit var i mars 2005 när Blues vann med 2-0 – båda lagen spelade då i Premier League.



Steve Bruces Aston Villa började säsongen dåligt men har lyft upp sig rejält och ligger på play-off-plats. Blues ligger strax ovanför nedflyttningsstrecket.



Cotterill valde att ta in Jota från start, hans första start hemma. I övrigt var det samma lag som mot Cardiff, där Birmingham vann, och Millwall, där vi förlorade. Men Cotterill har i veckan talat en del om hur viktigt det är att ha en konsistens i uppställningarna och inte göra för många ändringar vecka in-vecka ut.



Efter tio minuter gjorde Maikel Kieftenbeld en kontraattack och hade Isaac Vassell med sig men föredrog att skjuta. John Terry kunde dock blockera och Villa kontrade direkt men Jonathan Grounds kunde bryta.



Både Jota och Che Adams verkade alerta och skapade chanser, liksom Vassell och Cheikh Ndoye.



Med bara sex minuter kvar av första halvlek skapade Marc Roberts en fin chans efter en hörna när han slog ett fint inlägg till Ndoye vars nick dock räddades av Villa-försvaret.



Tyvärr skadades Isaac Vassell på övertid strax innan halvlekspausen och han ersattes av Sam Gallagher, lånet från Southampton som inte riktigt lyckats i de matcher han fått chansen. Men det var Che Adams som gick upp som anfallare medan Gallagher gick ut på vänstersidan. Gallagher hann få till ett skott innan domaren blåste för halvtid men det blockerades av Villa-försvaret.



Blues-supportrarna hade sjungit hela första halvleken och nästan fått läktarna att skaka. Någon i BCFC hade av någon anledning placerat ”klappor” av kartong på stolarna för att få upp atmosfären. Det låter som ett initiativ från de kinesiska ägarna. I Kina och Hongkong är det vanligt med sådana saker för att få igång publiken. Ett ganska korkat beslut, det behövdes ju inget extra för att få igång publiken i en sådan här match.

Dessutom var det tyvärr några som slängde in dessa ”klappor” på planen och även plastflaskor när matchen stod stilla ett tag i början av andra halvlek efter att Villas målvakt Sam Johnstone behövde ses om.



Några minuter därefter blev Jota plötsligt helt fri efter att Conor Hourihane felpassat, men han sköt över.



Efter en hörna kunde Marc Roberts få till ett skott men det blev helt fel. Birmingham spelade bra, men Villa kontrade ofta. Tomasz Kuszczak var tvingad att göra en fin räddning, hans första i matchen.



Aston Villa tog över mer och mer. Keinan Davis, som kommit in som avbytare, hade ett skott i stolpen. Även Jonathan Kodjia hade ett skott i stolpen sedan Alan Huttons skott räddats av Kuszczak.



Jeremie Boga kom in i stället för Jota.



Domaren la till fem minuter. Lukas Jutkiewicz bytte av Che Adams. Marc Roberts skapade lite farligheter genom sina långa inkast, men matchen slutade 0-0.



Första halvlek var väldigt mycket Birminghams, men Villa kom starkt i andra halvlek. Birmingham gjorde en riktigt bra match med Jota och Kieftenbeld snäppet vassare än de andra. Nu gäller det för Birmingham att ladda om till onsdagens match mot Brentford.



KRO



KOMMANDE MATCHER

Onsdag 1 november, kl 20.45: Birmingham City-Brentford

Lördag 4 november, kl 16.00: Barnsley-Birmingham City

Lördag 18 november, kl 16.00: Birmingham City-Nottingham Forest

Onsdag 22 november, kl 20.45: Middlesbrough-Birmingham City

Lördag 25 november, kl 16.00: Sheffield United-Birmingham City



SPELADE MATCHER

Birmingham City-Aston Villa 0-0 (0-0)

Laget: Tomasz Kuszczak – Maxime Colin, Michael Morrison, Marc Roberts, Jonathan Grounds – David Davis, Maikel Kieftenbeld – Jota (Jeremie Boga, 82), Cheik Ndoye, Che Adams (Lukas Jutkiewicz, 90+2) – Isaac Vassell (Sam Gallagher, 45+1).

Outnyttjade avbytare: Connal Trueman, Harlee Dean, Craig Gardner, Jacques Maghoma.



